Müge Anlı'dan Survivor Nagihan'ın Kaslarına Övgü Dolu Sözler!
Müge Anlı'dan Survivor Nagihan'ın Kaslarına Övgü Dolu Sözler!
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Her bölüm gündeme oturan Survivor'ı dilimizden bir türlü düşüremezken, Müge Anlı'nın son bölümünde Survivor izleyicileri olarak yalnız olmadığımızı fark ettik.
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, son bölümde Survivor Nagihan'dan bahsetti.
Programda konuğuna bir şey anlatan Anlı örnek vermek için Survivor'daki Nagihan'ın kaslarını anlatmaya başlayınca ekran başındaki herkes şaşırdı.
Nagihan'ın kaslarını öven Anlı'nın o anları kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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