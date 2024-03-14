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Müge Anlı'dan Survivor Nagihan'ın Kaslarına Övgü Dolu Sözler!

Müge Anlı'dan Survivor Nagihan'ın Kaslarına Övgü Dolu Sözler!

survivor Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 21:27

atv ekranlarında yayınlanan Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı son bölümde Survivor Nagihan'dan bahsetti. Konuğuna bir şey anlatırken Nagihan'la örnek veren Anlı, Nagihan'ın kaslarını övmeyi de ihmal etmedi.

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Her bölüm gündeme oturan Survivor'ı dilimizden bir türlü düşüremezken, Müge Anlı'nın son bölümünde Survivor izleyicileri olarak yalnız olmadığımızı fark ettik.

Her bölüm gündeme oturan Survivor'ı dilimizden bir türlü düşüremezken, Müge Anlı'nın son bölümünde Survivor izleyicileri olarak yalnız olmadığımızı fark ettik.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, son bölümde Survivor Nagihan'dan bahsetti.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, son bölümde Survivor Nagihan'dan bahsetti.

Programda konuğuna bir şey anlatan Anlı örnek vermek için Survivor'daki Nagihan'ın kaslarını anlatmaya başlayınca ekran başındaki herkes şaşırdı.

Programda konuğuna bir şey anlatan Anlı örnek vermek için Survivor'daki Nagihan'ın kaslarını anlatmaya başlayınca ekran başındaki herkes şaşırdı.

Nagihan'ın kaslarını öven Anlı'nın o anları kısa sürede viral oldu.

Nagihan'ın kaslarını öven Anlı'nın o anları kısa sürede viral oldu.

İşte o anlar:

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