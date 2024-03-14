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Bahar Rolü İçin Demet Evgar Yerine İlk Düşünülen İsme Çok Şaşıracaksınız!

Bahar Rolü İçin Demet Evgar Yerine İlk Düşünülen İsme Çok Şaşıracaksınız!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 20:58

Show TV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Bahar, başrol Demet Evgar'la fırtınalar estirmeye devam ediyor. Aşırı popüler olan dizinin bu kadar başarılı olmasının nedeni kesinlikle Demet Evgar'ın yeteneği olurken, kulislere göre Bahar rolü ilk olarak başka bir oyuncuya teklif edilecekti.

KAYNAK: TV Mühendisi

Kaynak: https://twitter.com/tvmuhendisii/stat...
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Yayın döneminin tam ortasına bomba gibi düşen Bahar fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Yayın döneminin tam ortasına bomba gibi düşen Bahar fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar kısa sürede inanılmaz bir yükseliş yaşarken, bu yükselişin en büyük sebebi kesinlikle başrol Demet Evgar!

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar kısa sürede inanılmaz bir yükseliş yaşarken, bu yükselişin en büyük sebebi kesinlikle başrol Demet Evgar!

Performansıyla Bahar karakterini bambaşka bir seviyeye taşıyan Evgar dizi için en büyük şans olurken, kulislerdeki dedikodulara göre Bahar rolü aslında başka birine teklif edilecekmiş.

Performansıyla Bahar karakterini bambaşka bir seviyeye taşıyan Evgar dizi için en büyük şans olurken, kulislerdeki dedikodulara göre Bahar rolü aslında başka birine teklif edilecekmiş.

TV Mühendisi'nin iddiasına göre Bahar rolü için isimlerden biri yine çok sevilen bir oyuncuydu.

TV Mühendisi'nin iddiasına göre Bahar rolü için isimlerden biri yine çok sevilen bir oyuncuydu.

O oyuncu ise hepimizin sevip tanıdığı Gupse Özay'mış!

O oyuncu ise hepimizin sevip tanıdığı Gupse Özay'mış!
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İddiaya göre Gupse Özay düşünülen isimlerden olurken uzun cast çalışmaları sonucu Demet Evgar'da karar kılınmış.

İddiaya göre Gupse Özay düşünülen isimlerden olurken uzun cast çalışmaları sonucu Demet Evgar'da karar kılınmış.

Açıkçası Demet Evgar'ın Bahar'ı takdire şayan bir performansla ekranda. Peki sizce Gupse Özay'ın Bahar'ı nasıl olurdu? Yorumlarda buluşalım...

Açıkçası Demet Evgar'ın Bahar'ı takdire şayan bir performansla ekranda. Peki sizce Gupse Özay'ın Bahar'ı nasıl olurdu? Yorumlarda buluşalım...

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