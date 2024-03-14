Bahar Rolü İçin Demet Evgar Yerine İlk Düşünülen İsme Çok Şaşıracaksınız!
Bahar Rolü İçin Demet Evgar Yerine İlk Düşünülen İsme Çok Şaşıracaksınız!
Kaynak: https://twitter.com/tvmuhendisii/stat...
Show TV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Bahar, başrol Demet Evgar'la fırtınalar estirmeye devam ediyor. Aşırı popüler olan dizinin bu kadar başarılı olmasının nedeni kesinlikle Demet Evgar'ın yeteneği olurken, kulislere göre Bahar rolü ilk olarak başka bir oyuncuya teklif edilecekti.
KAYNAK: TV Mühendisi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yayın döneminin tam ortasına bomba gibi düşen Bahar fırtınalar estirmeye devam ediyor.
Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar kısa sürede inanılmaz bir yükseliş yaşarken, bu yükselişin en büyük sebebi kesinlikle başrol Demet Evgar!
Performansıyla Bahar karakterini bambaşka bir seviyeye taşıyan Evgar dizi için en büyük şans olurken, kulislerdeki dedikodulara göre Bahar rolü aslında başka birine teklif edilecekmiş.
TV Mühendisi'nin iddiasına göre Bahar rolü için isimlerden biri yine çok sevilen bir oyuncuydu.
O oyuncu ise hepimizin sevip tanıdığı Gupse Özay'mış!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İddiaya göre Gupse Özay düşünülen isimlerden olurken uzun cast çalışmaları sonucu Demet Evgar'da karar kılınmış.
Açıkçası Demet Evgar'ın Bahar'ı takdire şayan bir performansla ekranda. Peki sizce Gupse Özay'ın Bahar'ı nasıl olurdu? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda