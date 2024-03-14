Bahar Rolü İçin Demet Evgar Yerine İlk Düşünülen İsme Çok Şaşıracaksınız!

Show TV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Bahar, başrol Demet Evgar'la fırtınalar estirmeye devam ediyor. Aşırı popüler olan dizinin bu kadar başarılı olmasının nedeni kesinlikle Demet Evgar'ın yeteneği olurken, kulislere göre Bahar rolü ilk olarak başka bir oyuncuya teklif edilecekti.

KAYNAK: TV Mühendisi