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Kimse Bilmiyordu: Feyza Civelek Rol Aldığı 'Adını Feriha Koydum' ile İlgili Gerçeği Yıllar Sonra Anlattı

Kimse Bilmiyordu: Feyza Civelek Rol Aldığı 'Adını Feriha Koydum' ile İlgili Gerçeği Yıllar Sonra Anlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.03.2024 - 14:47

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle ilgiliyle takip ediliyor. Dizinin en popüler karakterlerinden birisi de hiç şüphesiz Nilay. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek, Hakan Gence'nin programına konuk oldu.

Feyza Civelek, kendisinin de rol aldığı, annesinin ise senaristi olduğu Adını Feriha Koydum ile ilgili bir gerçeği yıllar sonra anlattı.

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İki sezondur ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, son zamanların en popüler isimleri arasına adını yazdırdı bile.

İki sezondur ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, son zamanların en popüler isimleri arasına adını yazdırdı bile.

Konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çeken Kızılık Şerbeti, her hafta ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Sosyal medyada ise diziyle ilgili yorumlar eksik olmuyor.

Kızılcık Şerbeti'nin en çok konuşulan isimlerinden birisi de hiç şüphesiz Nilay.

Kızılcık Şerbeti'nin en çok konuşulan isimlerinden birisi de hiç şüphesiz Nilay.

Hem eğlenceli hem de saf bir karakter olan Nilay, neredeyse her bölümde izleyiciyi güldürmeyi ve bir şekilde gündeme gelmeyi başarıyor.

Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, son olarak Hakan Gence'nin programına konuk oldu.

Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, son olarak Hakan Gence'nin programına konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristinin Feyza Civelek'in annesi Melis Civelek olması, sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü isim, katıldığı programda bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hatırlarsanız, Feyza Civelek ilk olarak Adını Feriha Koydum dizisinde Lara karakterine hayat vermişti.

Hatırlarsanız, Feyza Civelek ilk olarak Adını Feriha Koydum dizisinde Lara karakterine hayat vermişti.

Dizinin senaristliğini ise yine Feyza Civelek'in annesi, Melis Civelek üstleniyordu. Civelek, bu diziyle birlikte tanınmaya başladı.

Feyza Civelek, Feriha'nın hikayesinin aslında bir arkadaşının hikayesi olduğunu ve annesinin bu arkadaşından etkilenip diziyi yazdığını söyledi.

Feyza Civelek, Feriha'nın hikayesinin aslında bir arkadaşının hikayesi olduğunu ve annesinin bu arkadaşından etkilenip diziyi yazdığını söyledi.

Bizim kapıcı Feriha olarak tanıdığımız kişi, aslında Feyza Civelek'in arkadaşıymış anlayacağınız! 

Civelek, 'Aşk tarafını bilemiyorum ama Feriha'nın yalan söylemeleri falan...Annem oradan esinlenmişti.' diyor.

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Adını Feriha Koydum ile ilgili gerçekler bu kadarla sınırlı değil! Lara'nın kucağındaki köpeği hatırlıyor musunuz?

Adını Feriha Koydum ile ilgili gerçekler bu kadarla sınırlı değil! Lara'nın kucağındaki köpeği hatırlıyor musunuz?

İşte o köpek, Sugar, Feyza Civelek'in köpeğinden başkası değilmiş...

İşte o anlar;

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