Kimse Bilmiyordu: Feyza Civelek Rol Aldığı 'Adını Feriha Koydum' ile İlgili Gerçeği Yıllar Sonra Anlattı

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle ilgiliyle takip ediliyor. Dizinin en popüler karakterlerinden birisi de hiç şüphesiz Nilay. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek, Hakan Gence'nin programına konuk oldu.

Feyza Civelek, kendisinin de rol aldığı, annesinin ise senaristi olduğu Adını Feriha Koydum ile ilgili bir gerçeği yıllar sonra anlattı.