Kimse Bilmiyordu: Feyza Civelek Rol Aldığı 'Adını Feriha Koydum' ile İlgili Gerçeği Yıllar Sonra Anlattı
Kimse Bilmiyordu: Feyza Civelek Rol Aldığı 'Adını Feriha Koydum' ile İlgili Gerçeği Yıllar Sonra Anlattı
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle ilgiliyle takip ediliyor. Dizinin en popüler karakterlerinden birisi de hiç şüphesiz Nilay. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek, Hakan Gence'nin programına konuk oldu.
Feyza Civelek, kendisinin de rol aldığı, annesinin ise senaristi olduğu Adını Feriha Koydum ile ilgili bir gerçeği yıllar sonra anlattı.
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İki sezondur ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, son zamanların en popüler isimleri arasına adını yazdırdı bile.
Kızılcık Şerbeti'nin en çok konuşulan isimlerinden birisi de hiç şüphesiz Nilay.
Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, son olarak Hakan Gence'nin programına konuk oldu.
Hatırlarsanız, Feyza Civelek ilk olarak Adını Feriha Koydum dizisinde Lara karakterine hayat vermişti.
Feyza Civelek, Feriha'nın hikayesinin aslında bir arkadaşının hikayesi olduğunu ve annesinin bu arkadaşından etkilenip diziyi yazdığını söyledi.
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Adını Feriha Koydum ile ilgili gerçekler bu kadarla sınırlı değil! Lara'nın kucağındaki köpeği hatırlıyor musunuz?
İşte o anlar;
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