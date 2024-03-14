Yargı'nın Efe Savcısı Ulvi Kahyaoğlu'nun Partneri Tuğçe ile Yaptığı Paylaşım "Bu Bir Veda mı?" Dedirtti
Yargı'nın Efe Savcısı Ulvi Kahyaoğlu'nun Partneri Tuğçe ile Yaptığı Paylaşım "Bu Bir Veda mı?" Dedirtti
Ekranların sevilen dizisi Yargı, son bölümüyle resmen yürekleri dağladı. Genç polisimiz Tuğçe'nin tecavüze uğradığı düşünülürken yeni bölümden gelen fragman da bütün izleyenleri üzdü. Tuğçe karakterine hayat veren Merve Ateş'in Yargı'dan çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.
Tuğçe'nin partneri, Efe savcı Ulvi Kahyaoğlu ise sosyal medyadan Merve Ateş ile bir paylaşım yaptı.
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Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 3 sezondur merakla takip ediliyor.
Yargı dizisinin bu sezondaki favori çifti ise, diziye yeni dahil olan Efe Savcı ve polis olan Tuğçe oldu hiç şüphesiz.
Ancak gelin görün ki Yargı'nın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümden gelen fragman, izleyici şoke etti.
Yeni bölümden gelen fragmanda ise Tuğçe'nin denizdeki görüntüsü, babası Eren komiserin yakarışları, yüreklerimizi sızlattı.
Tabii bir yandan da Tuğçe'nin kötü haberini alan büyük aşkı Savcı Efe'yi görüyoruz.
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İzleyiciler yeni bölümde neler olacağını merakla beklerken, Efe Savcı'ya hayat veren Ulvi Kahyaoğlu'ndan partneriyle bir paylaşım geldi.
Ulvi Kahyaoğlu, bu paylaşıma "perperişan" notunu düşerken Merve Ateş de "gözlerim doldu yine" yorumu yaptı.
Ulvi Kahayoğlu'nun paylaştığı son fotoğraf ise kendisinin bu durumdan üzgün olduğuna yorumlandı!
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