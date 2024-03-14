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Yargı'nın Efe Savcısı Ulvi Kahyaoğlu'nun Partneri Tuğçe ile Yaptığı Paylaşım "Bu Bir Veda mı?" Dedirtti

Yargı'nın Efe Savcısı Ulvi Kahyaoğlu'nun Partneri Tuğçe ile Yaptığı Paylaşım "Bu Bir Veda mı?" Dedirtti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.03.2024 - 11:46

Ekranların sevilen dizisi Yargı, son bölümüyle resmen yürekleri dağladı. Genç polisimiz Tuğçe'nin tecavüze uğradığı düşünülürken yeni bölümden gelen fragman da bütün izleyenleri üzdü. Tuğçe karakterine hayat veren Merve Ateş'in Yargı'dan çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. 

Tuğçe'nin partneri, Efe savcı Ulvi Kahyaoğlu ise sosyal medyadan Merve Ateş ile bir paylaşım yaptı.

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Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 3 sezondur merakla takip ediliyor.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 3 sezondur merakla takip ediliyor.

Başarısını sadece ülkemizde değil, yurt dışında da kanıtlamış olan Yargı, Emmy Ödülü'ne de layık görülmüştü. Milyonlar tarafından izlenen Yargı, her bölümüyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Yargı dizisinin bu sezondaki favori çifti ise, diziye yeni dahil olan Efe Savcı ve polis olan Tuğçe oldu hiç şüphesiz.

Yargı dizisinin bu sezondaki favori çifti ise, diziye yeni dahil olan Efe Savcı ve polis olan Tuğçe oldu hiç şüphesiz.

İki gencin birbirlerinden hoşlanmaya başlamasıyla, aralarında filizlenen masum aşk, izleyenleri de kendine hayran bıraktı.

Ancak gelin görün ki Yargı'nın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümden gelen fragman, izleyici şoke etti.

Ancak gelin görün ki Yargı'nın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümden gelen fragman, izleyici şoke etti.

Genç polis Tuğçe'nin henüz ilk görevinde tecavüze uğradığı düşüncesi, izleyiciyi bir hayli kızdırdı.

Yeni bölümden gelen fragmanda ise Tuğçe'nin denizdeki görüntüsü, babası Eren komiserin yakarışları, yüreklerimizi sızlattı.

Yeni bölümden gelen fragmanda ise Tuğçe'nin denizdeki görüntüsü, babası Eren komiserin yakarışları, yüreklerimizi sızlattı.

Henüz Tuğçe'nin başına neler geldiğini bilmesek de, bu sahneleri izlemek bile yüreğimize çok dokunacak.

Fragmana burada ulaşabilirsiniz;

Tabii bir yandan da Tuğçe'nin kötü haberini alan büyük aşkı Savcı Efe'yi görüyoruz.

Tabii bir yandan da Tuğçe'nin kötü haberini alan büyük aşkı Savcı Efe'yi görüyoruz.

Efe'nin fragmandaki çaresiz halleri, öfkesi, duyguları...Milyonlarca izleyici, Tuğçe'nin ölmemiş olmasını umarak yeni bölümü heyecanla bekliyor.

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İzleyiciler yeni bölümde neler olacağını merakla beklerken, Efe Savcı'ya hayat veren Ulvi Kahyaoğlu'ndan partneriyle bir paylaşım geldi.

İzleyiciler yeni bölümde neler olacağını merakla beklerken, Efe Savcı'ya hayat veren Ulvi Kahyaoğlu'ndan partneriyle bir paylaşım geldi.

Dizinin son bölümünden partneri Merve Ateş ile bu fotoğrafları paylaşan Ulvi Kahyaoğlu'nun veda etmek için mi böyle bir paylaşım yaptığı merak konusu oldu.

Ulvi Kahyaoğlu, bu paylaşıma "perperişan" notunu düşerken Merve Ateş de "gözlerim doldu yine" yorumu yaptı.

Ulvi Kahyaoğlu, bu paylaşıma "perperişan" notunu düşerken Merve Ateş de "gözlerim doldu yine" yorumu yaptı.

Kimileri bu paylaşım üzerine, Efe Savcı'nın Tuğçe'yi kurtaracağını düşünürken kimileri de bunun bir veda paylaşımı olduğunu söyledi.

Ulvi Kahayoğlu'nun paylaştığı son fotoğraf ise kendisinin bu durumdan üzgün olduğuna yorumlandı!

Ulvi Kahayoğlu'nun paylaştığı son fotoğraf ise kendisinin bu durumdan üzgün olduğuna yorumlandı!

Hala bir mucize bekliyoruz...

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