'Bahar'ın Yıldızı Demet Evgar'ın Kimsenin Görmediği Kardeşi Bakın Kim Çıktı!
'Bahar'ın Yıldızı Demet Evgar'ın Kimsenin Görmediği Kardeşi Bakın Kim Çıktı!
Son günlerde ekranlarda fırtınalar estiren 'Bahar' dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar'ın kendi gibi oyuncu bir kardeşinin olduğu ortaya çıktı. Bakın, o kimmiş...
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Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bahar dizisi ekranlarda adeta fırtınalar estiriyor.
Dizide Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar, her yeni bölümde yüzümüzde gülücükler açtırıyor.
Yayın hayatına başladığı günden itibaren reyting rekorlarına imza atan Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'ın özel hayatı izleyicinin merak konusu oldu.
Evgar'ın aslında, kendisi gibi oyuncu olan, bir erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Dahası geçtiğimiz yıllarda abla kardeş aynı dizide rol almış, onları aynı sahnede izlemişiz.
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Film sektörüyle ilgilenen Demet Evgar'ın erkek kardeşi Yiğit Evgar aynı zamanda oyunculuk da yapıyor.
Yiğit Evgar ablası Demet Evgar ile beraber "Gençlik Başımda Duman" dizisinde rol aldı.
Ayrıca, "Balık Kraker"in yönetmenliğini yapan Yiğit'in filminde başrol ablası Demet Evgar olmuş.
Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde alan Yiğit'i "Kavak Yelleri"nde de izlemişiz.
Yiğit Evgar, daha önce Erkekler Ağlamaz ve Rock Müzikallerinde sahne arkasında çalışmıştı
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Ne dersiniz, abla kardeş birbirlerine benziyorlar mı? Yorumlarda buluşalım...
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