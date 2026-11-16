Hallâc-ı Mansûr’u Darağacına Götüren Söz: En-El Hak

Arapçada “ene” ben demek. “El-Hak” ise hem hakikat anlamına geliyor hem de Allah’ın isimlerinden biri. Yani cümle kelimesi kelimesine “Ben Hak’kım” demek.

İlk bakışta bir insanın kendini Tanrı ilan etmesi gibi duruyor. Ama tasavvuf bu sözü bambaşka okuyor. Burada konuşan Hallâc’ın egosu değil. Tam tersine, o egonun Allah’ın varlığı karşısında tamamen silinmesi.