Hallâc-ı Mansûr’u Darağacına Götüren Söz: En-El Hak
Bazı cümleler söylendikleri andan çok daha uzun yaşar. Hallâc-ı Mansûr’un “Enel Hak” sözü de onlardan biri. Kimine göre açık bir küfür, kimine göre ilahi aşkın zirvesi olan bu iki kelime, bin yılı aşkın süredir tartışılıyor. Peki Hallâc gerçekten ne demek istedi, neden idam edildi ve bu söz bugün neden hâlâ yanlış anlaşılıyor?
“Enel Hak” kelime kelime ne anlama geliyor?
Hallâc-ı Mansûr kimdi?
Asıl adı Hüseyin b. Mansûr el-Hallâc. Gençliğinde Sehl et-Tüsterî, Amr b. Osman el-Mekkî ve Bağdat ekolünün kurucusu Cüneyd-i Bağdâdî gibi dönemin en önemli sufilerinden ders aldı. Şiirsel ve sembolik eseri Kitâbü’t-Tavâsîn ile tanınan derin bir arifti.
Onu çağdaşlarından ayıran şey, yaşadığı manevi tecrübeyi tekke köşesinde saklamaması oldu. Hallâc bunları çarşıda, meydanda, kalabalıkların ortasında açıkça dile getirdi.
Anahtar kavram: Fenâ, yani benliğin yok olması
Sufiler bile ikiye bölündü: Ayıklık mı, coşku mu?
Tasavvufta vecd hâlinde söylenen bu tür sözlere “şathiyye” deniyor. Ve bu sözler sufiler arasında da sert bir tartışma başlattı: Cüneyd-i Bağdâdî’nin temsil ettiği “sahv” (ayıklık) yoluna göre derviş bu tecrübeden sonra yeniden akıl ve şeriat dengesine dönmeliydi. İlahi sırlar, anlayamayacak kalabalıklara açılırsa karışıklık çıkardı.
Hallâc ise “sekr” (manevi sarhoşluk) hâlinin coşkusuyla bu sırrı sokakta haykırdı. Bu yüzden sonraki dönemlerde pek çok sufi Hallâc’ı hakikati inkâr ettiği için değil, saklanması gereken bir tecrübeyi herkese açarak dengeleri sarstığı için eleştirdi.
İdamın arkasında sadece din yoktu
Gazzâlî’den Mevlânâ’ya: Hallâc nasıl hatırlandı?
Sonraki yüzyıllarda Hallâc hakkında birbirinden çok farklı görüşler ortaya çıktı:
Fıkıh ve kelam âlimlerinin bir kısmı onu “ittihad” (insanın Allah’la bir olduğu iddiası) ve “hulûl” (Allah’ın bir bedene girdiği inancı) gibi sapkınlıklarla suçladı.
Gazzâlî, bu tür sözlerin manevi sarhoşluk anında söylendiğini, bu yüzden doğrudan küfür sayılamayacağını savundu.
Ferîdüddin Attâr, Tezkiretü’l-Evliyâ’da onu davası için canını veren bir hakikat şehidi olarak andı.
Mevlânâ ise meseleyi Mesnevî’de belki de en net hâliyle anlattı: Firavun da “ben” demişti, Hallâc da. Ama Firavun’un “ben”i kibrin ifadesiyken Hallâc’ınki yokluğun, tevazunun ve ilahi aşkın sesiydi.
Anadolu’da Yunus Emre’den Nesîmî’ye uzanan gelenek de Hallâc’ı darağacındaki en gür hakikat sesi olarak bağrına bastı.
Bugün “Enel Hak” neden hâlâ yanlış anlaşılıyor?
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