SAT Değişiyor: Yeni Science Skoru Ne Anlama Geliyor?

College Board'un açıklamasına göre SAT, 2027 ilkbaharından itibaren yeni bir değerlendirme uygulamasına geçiyor. Sınav sonuçlarına Science alanında ayrı bir skor eklenecek. Ancak bu, SAT'e yeni bir bölüm ekleneceği anlamına gelmiyor.

SAT'in mevcut yapısında Reading and Writing ve Math olmak üzere iki bölüm bulunuyor. Yeni uygulamada bu bölümlerdeki bazı sorular, öğrencinin bilimsel düşünme ve bilimsel verileri kullanma becerilerini ortaya koyacak şekilde ayrıca değerlendirilecek. Grafik ve tabloları yorumlama, bilimsel verilerden çıkarım yapma, kanıtları değerlendirme ve bilimsel problemlerde matematiksel becerileri kullanma gibi yetkinlikler bu değerlendirmenin temelini oluşturacak.

Üstelik bu değişiklik için öğrencilere ek süre verilmeyecek, yeni bir soru bölümü oluşturulmayacak. Başka bir deyişle College Board, öğrenciden daha fazla soru çözmesini değil, mevcut sınav performansının farklı bir boyutunu da görünür kılmayı hedefliyor.

Yeni skor, mevcut 400–1600 SAT toplam puanından ayrı raporlanacak. College Board'un açıkladığı üzere bu değerlendirme, üniversitelere gönderilmeyecek; okullar, okul bölgeleri ve bazı durumlarda eyaletler tarafından öğrencilerin bilimsel becerilerine ilişkin ek bir veri olarak kullanılacak ( cross-section).