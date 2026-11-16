SAT Değişiyor: Yeni Science Skoru Ne Anlama Geliyor?

Elbette bu tür değişiklikler, sınava hazırlanan öğrenciler ve aileleri arasında soru işaretleri, hatta zaman zaman endişe yaratabiliyor. Yıllardır belirli bir sınav sistemine göre hazırlanan bir öğrencinin, sınavın ölçme ve değerlendirme yaklaşımında yeni bir uygulamayla karşılaşacak olması son derece anlaşılır bir kaygı. Ancak ben bu değişikliği yalnızca bir belirsizlik olarak değil, doğru değerlendirildiğinde önemli bir fırsat olarak görüyorum.
Öncelikle SAT'in puanlama sistemini anlamak gerekiyor. Sınav, öğrencilerin birbirleriyle yarıştırıldığı ve puanların genel başarı dağılımına göre belirlendiği klasik bir 'curve' sistemiyle değerlendirilmiyor. Dijital SAT, Item Response Theory (IRT) temelli bir puanlama modeli kullanıyor. Bu modelde yalnızca doğru cevap sayısı değil, soruların zorluk düzeyleri ve öğrencinin cevap örüntüsü de dikkate alınıyor. Dolayısıyla aynı sayıda doğru cevap veren iki öğrenci, yanıtladıkları soruların özelliklerine bağlı olarak farklı puanlar alabiliyor. Bu yaklaşım, öğrencinin performansını daha hassas biçimde değerlendirmeyi amaçlıyor.
Diğer taraftan College Board'un mevcut hazırlık kaynakları, öğrencilerin sınav yapısını tanımaları ve akademik becerilerini geliştirmeleri için önemli imkânlar sunuyor. Resmî soru bankasında binlerce örnek soru, Bluebook uygulamasında tam uzunlukta deneme sınavları, ayrıca Khan Academy üzerinden ücretsiz konu anlatımları ve kişiselleştirilmiş çalışma imkânları bulunuyor.
Ancak 2027'de uygulanacak yeni Science değerlendirmesine özgü örnek sorular ve hazırlık materyalleri konusunda henüz College Board'un ayrıntılı bir yayınını bekliyoruz. Bu nedenle yeni yıl ile birlikte College Board'un resmî duyurularını, yayımlayacağı örnek soruları ve yeni formatın değerlendirme kriterlerine ilişkin açıklamalarını yakından takip etmek gerekiyor. Öğrencilerin hazırlıklarını doğrulanmış bilgiler ve resmî kaynaklar üzerinden şekillendirmeleri, bu geçiş dönemini daha sağlıklı yönetmelerini sağlayacaktır.
Bana göre burada önemli olan, değişikliği bekleyip son anda tepki vermek yerine, hazırlık sürecini bugünden doğru kaynaklarla şekillendirmek. Yeni değerlendirme yaklaşımını önceden tanımak, mevcut soru tipleri üzerinde çalışmak ve ihtiyaç duyulan becerileri geliştirmek, belirsizliği yönetilebilir bir sürece dönüştürebilir.
Kısacası, sınav değişikliklerini yalnızca öğrencinin önüne çıkan yeni engeller olarak görmek zorunda değiliz. Bazen değişim, nasıl hazırlandığımızı yeniden gözden geçirmek ve eksik kalan becerilerimizi geliştirmek için de bir fırsat sunar.