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SAT Değişiyor: Yeni Science Skoru Ne Anlama Geliyor?

etiket SAT Değişiyor: Yeni Science Skoru Ne Anlama Geliyor?

Ceren Manas
Ceren Manas - Onedio Üyesi
16.11.2026 - 19:18
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Yurt dışındaki üniversitelerde eğitim almayı hedefleyen milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren SAT, 2027 ilkbaharından itibaren yeni bir değerlendirme uygulamasına geçiyor. Peki, sınava yeni bir bölüm eklenmeden öğrencilerin bilimsel düşünme becerileri nasıl ölçülecek ve bu değişiklik üniversite başvurularını nasıl etkileyecek?

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Yurt dışı üniversite başvurularında bazı sınavlar vardır ki öğrencinin yalnızca ne bildiğini değil, bildiğini nasıl kullandığını da ortaya koyar.

Yurt dışı üniversite başvurularında bazı sınavlar vardır ki öğrencinin yalnızca ne bildiğini değil, bildiğini nasıl kullandığını da ortaya koyar.

SAT benim için tam olarak böyle bir sınav. Özellikle Amerika ve İtalya başta olmak üzere pek çok ülkede üniversiteye giriş ve akademik değerlendirme süreçlerinde kullanılan SAT, öğrencinin bilgi birikiminin yanı sıra analiz yapma, bağlantılar kurma, problem çözme ve zamanı doğru kullanarak stratejik kararlar verebilme becerisini de ölçüyor. Yıllardır öğrencilerle çalışırken gördüğüm şey şu: Bu sınavda başarılı olmak, her sorunun cevabını bilmekten çok, karşılaştığın soruya nasıl yaklaştığınla ilgili.

Peki, öğrencinin yalnızca ne bildiğini değil, nasıl düşündüğünü de ölçmeyi hedefleyen bu sınav şimdi neden yeni bir değişime hazırlanıyor?

SAT'te yeni bir dönem!

SAT'te yeni bir dönem!

College Board'un açıklamasına göre SAT, 2027 ilkbaharından itibaren yeni bir değerlendirme uygulamasına geçiyor. Sınav sonuçlarına Science alanında ayrı bir skor eklenecek. Ancak bu, SAT'e yeni bir bölüm ekleneceği anlamına gelmiyor.

SAT'in mevcut yapısında Reading and Writing ve Math olmak üzere iki bölüm bulunuyor. Yeni uygulamada bu bölümlerdeki bazı sorular, öğrencinin bilimsel düşünme ve bilimsel verileri kullanma becerilerini ortaya koyacak şekilde ayrıca değerlendirilecek. Grafik ve tabloları yorumlama, bilimsel verilerden çıkarım yapma, kanıtları değerlendirme ve bilimsel problemlerde matematiksel becerileri kullanma gibi yetkinlikler bu değerlendirmenin temelini oluşturacak.

Üstelik bu değişiklik için öğrencilere ek süre verilmeyecek, yeni bir soru bölümü oluşturulmayacak. Başka bir deyişle College Board, öğrenciden daha fazla soru çözmesini değil, mevcut sınav performansının farklı bir boyutunu da görünür kılmayı hedefliyor.

Yeni skor, mevcut 400–1600 SAT toplam puanından ayrı raporlanacak. College Board'un açıkladığı üzere bu değerlendirme, üniversitelere gönderilmeyecek; okullar, okul bölgeleri ve bazı durumlarda eyaletler tarafından öğrencilerin bilimsel becerilerine ilişkin ek bir veri olarak kullanılacak ( cross-section).

Peki, bilimsel düşünme becerisi dediğimiz şey nasıl gelişir ve ölçülebilir?

Peki, bilimsel düşünme becerisi dediğimiz şey nasıl gelişir ve ölçülebilir?

Bana kalırsa bu sorunun cevabı, yeni SAT değerlendirmesinin neden önemli olduğunu da açıklıyor. Çünkü bilimsel düşünmek, yalnızca fizik formüllerini bilmek, kimyasal tepkimeleri anlamak ya da biyolojik süreçleri öğrenmekten ibaret değil. Bir grafiği doğru okuyabilmek, veriler arasındaki ilişkiyi fark etmek, bir iddiayı sorgulamak, kanıt ile yorumu birbirinden ayırmak ve eldeki bilgilerden tutarlı bir sonuca ulaşabilmek de bilimsel düşünmenin parçaları.

Üstelik bu becerilere yalnızca fen bilimlerinde değil, ekonomi, psikoloji, iletişim, sosyal bilimler ve hatta günlük yaşamda verdiğimiz kararlarda da ihtiyaç duyuyoruz. Bir öğrencinin önüne konulan bilgiyi olduğu gibi kabul etmek yerine sorgulaması, farklı kaynaklardan gelen verileri karşılaştırması ve kendi çıkarımını yapabilmesi, hangi alanda ilerleyecek olursa olsun onu güçlü kılan özelliklerden biri.

Bu açıdan baktığımda College Board'un yeni değerlendirmesini yalnızca sınav sistemine eklenen teknik bir yenilik olarak görmüyorum. Öğrencinin akademik yeterliliğini daha geniş bir perspektiften değerlendirme arayışının bir yansıması olarak okuyorum.

Değişim bir tehdit mi, fırsat mı?

Değişim bir tehdit mi, fırsat mı?

Elbette bu tür değişiklikler, sınava hazırlanan öğrenciler ve aileleri arasında soru işaretleri, hatta zaman zaman endişe yaratabiliyor. Yıllardır belirli bir sınav sistemine göre hazırlanan bir öğrencinin, sınavın ölçme ve değerlendirme yaklaşımında yeni bir uygulamayla karşılaşacak olması son derece anlaşılır bir kaygı. Ancak ben bu değişikliği yalnızca bir belirsizlik olarak değil, doğru değerlendirildiğinde önemli bir fırsat olarak görüyorum.

Öncelikle SAT'in puanlama sistemini anlamak gerekiyor. Sınav, öğrencilerin birbirleriyle yarıştırıldığı ve puanların genel başarı dağılımına göre belirlendiği klasik bir 'curve' sistemiyle değerlendirilmiyor. Dijital SAT, Item Response Theory (IRT) temelli bir puanlama modeli kullanıyor. Bu modelde yalnızca doğru cevap sayısı değil, soruların zorluk düzeyleri ve öğrencinin cevap örüntüsü de dikkate alınıyor. Dolayısıyla aynı sayıda doğru cevap veren iki öğrenci, yanıtladıkları soruların özelliklerine bağlı olarak farklı puanlar alabiliyor. Bu yaklaşım, öğrencinin performansını daha hassas biçimde değerlendirmeyi amaçlıyor.

Diğer taraftan College Board'un mevcut hazırlık kaynakları, öğrencilerin sınav yapısını tanımaları ve akademik becerilerini geliştirmeleri için önemli imkânlar sunuyor. Resmî soru bankasında binlerce örnek soru, Bluebook uygulamasında tam uzunlukta deneme sınavları, ayrıca Khan Academy üzerinden ücretsiz konu anlatımları ve kişiselleştirilmiş çalışma imkânları bulunuyor.

Ancak 2027'de uygulanacak yeni Science değerlendirmesine özgü örnek sorular ve hazırlık materyalleri konusunda henüz College Board'un ayrıntılı bir yayınını bekliyoruz. Bu nedenle yeni yıl ile birlikte College Board'un resmî duyurularını, yayımlayacağı örnek soruları ve yeni formatın değerlendirme kriterlerine ilişkin açıklamalarını yakından takip etmek gerekiyor. Öğrencilerin hazırlıklarını doğrulanmış bilgiler ve resmî kaynaklar üzerinden şekillendirmeleri, bu geçiş dönemini daha sağlıklı yönetmelerini sağlayacaktır.

Bana göre burada önemli olan, değişikliği bekleyip son anda tepki vermek yerine, hazırlık sürecini bugünden doğru kaynaklarla şekillendirmek. Yeni değerlendirme yaklaşımını önceden tanımak, mevcut soru tipleri üzerinde çalışmak ve ihtiyaç duyulan becerileri geliştirmek, belirsizliği yönetilebilir bir sürece dönüştürebilir.

Kısacası, sınav değişikliklerini yalnızca öğrencinin önüne çıkan yeni engeller olarak görmek zorunda değiliz. Bazen değişim, nasıl hazırlandığımızı yeniden gözden geçirmek ve eksik kalan becerilerimizi geliştirmek için de bir fırsat sunar.

Peki, geleceğin başarılı öğrencisi nasıl olacak?

Peki, geleceğin başarılı öğrencisi nasıl olacak?

Sonuçta sınav sistemleri değişebilir, soru biçimleri yenilenebilir, değerlendirme yöntemleri gelişebilir. Ancak öğrencinin analiz etme, sorgulama, bağlantılar kurma ve akıl yürütme becerileri, hangi sınava hazırlanırsa hazırlansın değerini korur.

Bu nedenle SAT'teki yeni düzenlemeye yalnızca sınava eklenen bir skor olarak bakmıyorum. Bunu, eğitimde başarıyı nasıl tanımladığımızı ve öğrencilerimizi geleceğe hangi becerilerle hazırladığımızı yeniden düşünmek için bir fırsat olarak görüyorum.

Çünkü iyi bir eğitim, öğrenciyi yalnızca karşısına çıkacak sınava hazırlamaz; henüz karşılaşmadığı sorulara da hazırlıklı olmasını sağlar.

Ve belki de gerçek başarı, doğru cevabı bulmaktan çok, doğru soruyu sorabilmekle başlar.

Ceren Manas

15.11.2026

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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