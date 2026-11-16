2027 Grammy Adayları Açıklandı, Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı Yarışına Giren İsimler Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy'de 2027 adayları açıklandı. Dans ve elektronik müzikten rock ve alternatife, R&B'den rap'e uzanan kategorilerde birçok tanınmış isim ödül için yarışacak. Yılın Kaydı, Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı gibi büyük kategorilerin adayları da listede yer aldı.
Beyoncé kariyerinin 100. adaylığını aldı.
Raye 11 adaylıkla zirvede yer aldı.
Büyük kategorilerde yarışan isimler belli oldu.
Madonna dans kategorilerinde yarışıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın