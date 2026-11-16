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2027 Grammy Adayları Açıklandı, Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı Yarışına Giren İsimler Belli Oldu

2027 Grammy Adayları Açıklandı, Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı Yarışına Giren İsimler Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 19:17
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Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy'de 2027 adayları açıklandı. Dans ve elektronik müzikten rock ve alternatife, R&B'den rap'e uzanan kategorilerde birçok tanınmış isim ödül için yarışacak. Yılın Kaydı, Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı gibi büyük kategorilerin adayları da listede yer aldı.

Beyoncé kariyerinin 100. adaylığını aldı.

Beyoncé kariyerinin 100. adaylığını aldı.

Beyoncé, 2027 Grammy adaylarının açıklanmasıyla birlikte kariyerindeki 100. adaylığına ulaştı ve bu sayıyla Grammy tarihine geçti. Şarkıcı, En İyi R&B Solo Performansı kategorisinde 'Morning Dew (Donk)' ile yarışacak.

Aynı kategoride Kehlani 'Out the Window', Victoria Monét 'Let Me', Jill Scott 'Pressha' ve Tems 'What You Need' ile aday gösterildi.

Raye 11 adaylıkla zirvede yer aldı.

Raye 11 adaylıkla zirvede yer aldı.

Raye, 11 adaylıkla bu yılın en çok aday gösterilen sanatçısı oldu. Onu dokuz adaylıkla Rosalía takip etti. Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo ve Phoebe Bridgers yedişer adaylık aldı.

Bruno Mars, Leon Thomas ve Olivia Dean ise altışar adaylıkla listenin üst sıralarında yer aldı. Raye ayrıca Yılın Klasik Dışı Şarkı Yazarı kategorisinde de aday gösterilenler arasında.

Büyük kategorilerde yarışan isimler belli oldu.

Büyük kategorilerde yarışan isimler belli oldu.

Yılın Kaydı kategorisinde Olivia Dean, Ella Langley, Bruno Mars, Raye, Olivia Rodrigo, Rosalía, Taylor Swift ve Tame Impala yarışacak. Yılın Albümü'nde ise Phoebe Bridgers, Olivia Dean, Ella Langley, Bruno Mars, Raye, Olivia Rodrigo, Rosalía ve Taylor Swift'in albümleri aday gösterildi.

Yılın Şarkısı kategorisinde 'Berghain', 'Choosin' Texas', 'The Cure', 'Hate That I Made You Love Me', 'I Knew It, I Knew You', 'Man I Need', 'Risk It All' ve 'Where Is My Husband!' bulunuyor. En İyi Yeni Sanatçı adayları arasında Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf ve The Womack Sisters yer aldı.

Madonna dans kategorilerinde yarışıyor.

Madonna dans kategorilerinde yarışıyor.

Madonna, En İyi Dans/Elektronik Müzik Kaydı kategorisinde 'I Feel So Free', En İyi Dans-Pop Kaydı kategorisinde 'Danceteria' ile aday gösterildi. 'Confessions II' albümü de En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü yarışında yer alıyor.

Tame Impala 'My Old Ways' ve 'Deadbeat' ile dans kategorilerinde, Jennie ile yaptığı 'Dracula' ile Yılın Kaydı yarışında adaylar arasında. Zara Larsson ise 'Blue Moon' ile En İyi Dans-Pop Kaydı için yarışacak. Rap tarafında Cardi B, 'Am I the Drama?' albümüyle En İyi Rap Albümü'nde aday gösterildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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