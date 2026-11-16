2027 Grammy Adayları Açıklandı, Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı Yarışına Giren İsimler Belli Oldu

Raye, 11 adaylıkla bu yılın en çok aday gösterilen sanatçısı oldu. Onu dokuz adaylıkla Rosalía takip etti. Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo ve Phoebe Bridgers yedişer adaylık aldı.

Bruno Mars, Leon Thomas ve Olivia Dean ise altışar adaylıkla listenin üst sıralarında yer aldı. Raye ayrıca Yılın Klasik Dışı Şarkı Yazarı kategorisinde de aday gösterilenler arasında.