Eski Bir Romanın Sararmış Sayfalarından Çıkıp Gelen Taylor Swift'in Folklore Albümü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı albümler vardır, dinlerken kendini bambaşka bir dünyanın içinde bulursun. Taylor Swift'in folklore albümü de tam olarak böyle! 🍂 Eski bir romanın sayfalarından çıkmış gibi hissettiren bu 16 şarkıda yarım kalmış aşklar, unutulmayan anılar ve içimize dokunan hikâyeler var.
Hadi, bu büyülü albümün şarkılarına birlikte göz atalım!👇🏻
1. The 1
2. Cardigan
3. The last great american dynasty
4. Exile
5. My tears ricochet
6. Mirrorball
7. Seven
8. August
9. This is me trying
10. İllicit affairs
11. İnvisible string
12. Mad woman
13. Epiphany
14. Betty
15. Peace
16. Hoax
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın