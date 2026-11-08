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Eski Bir Romanın Sararmış Sayfalarından Çıkıp Gelen Taylor Swift'in Folklore Albümü

etiket Eski Bir Romanın Sararmış Sayfalarından Çıkıp Gelen Taylor Swift'in Folklore Albümü

onedio.mimi - Onedio Editörü
08.11.2026 - 16:01
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Bazı albümler vardır, dinlerken kendini bambaşka bir dünyanın içinde bulursun. Taylor Swift'in folklore albümü de tam olarak böyle! 🍂 Eski bir romanın sayfalarından çıkmış gibi hissettiren bu 16 şarkıda yarım kalmış aşklar, unutulmayan anılar ve içimize dokunan hikâyeler var. 

Hadi, bu büyülü albümün şarkılarına birlikte göz atalım!👇🏻

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1. The 1

Sade piyano melodisi ve Taylor Swift'in yumuşacık vokaliyle albüme sıcacık bir başlangıç yapıyoruz. Yağmurlu bir sabahın sessizliğine çok yakışan bir parça!

2. Cardigan

Piyanonun ön planda olduğu bu şarkı, büyülü atmosferiyle insanı hemen içine çekiyor. Özellikle orman ve piyano sahneleriyle dolu müzik videosu, eski bir masal kitabını andırıyor.

3. The last great american dynasty

Hareketli ritmi ve akılda kalıcı melodisiyle albümün en renkli parçalarından biri. Dinlerken kendini eski bir Amerikan kasabasında dolaşıyormuş gibi hissedebilirsin.

4. Exile

Taylor Swift ve Bon Iver'ın seslerinin buluştuğu bu düet, piyano eşliğinde ilerleyen etkileyici bir atmosfer sunuyor. Özellikle iki sanatçının karşılıklı vokalleri şarkıya bambaşka bir hava katıyor.

5. My tears ricochet

Yankılı vokaller ve ağır ağır yükselen melodiler, bu şarkıya oldukça sinematik bir hava veriyor. Sanki büyük ve sessiz bir salonun ortasında tek başına duruyormuşsun gibi!

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6. Mirrorball

Hafif gitar sesleri ve puslu atmosferiyle adeta rüya gibi bir şarkı. Gece yarısı yıldızları izlerken dinlenecek parçalar listesine rahatlıkla girebilir.

7. Seven

Taylor'ın zarif vokali ve hafif melodileriyle albümün en masalsı parçalarından biri. Yemyeşil ağaçlarla çevrili eski bir kır evinin atmosferini hissettiriyor.

8. August

Yumuşak gitarlarla başlayıp giderek yükselen bu şarkı, albümün en sevilen parçalarından biri. Özellikle son bölümündeki enstrümantal yükseliş, yaz sonu gün batımlarını hatırlatıyor.

9. This is me trying

Hafif yankılı sesleri ve yavaş temposuyla oldukça atmosferik bir parça. Loş ışıklı bir odada, dışarıda yağmur yağarken dinlemek için birebir.

10. İllicit affairs

Akustik gitarın eşlik ettiği sade bir başlangıçla karşımıza çıkıyor. Şarkının sonlarına doğru Taylor'ın giderek güçlenen vokali, dinleyiciyi etkileyici bir müzikal yükselişle buluşturuyor.

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11. İnvisible string

Hafif gitar tınıları ve tatlı ritmiyle albümün en huzurlu şarkılarından biri. Güneşli bir sonbahar sabahında kahveni alıp yürüyüşe çıkarken dinlemelik!

12. Mad woman

Piyano melodisinin ön planda olduğu bu parçada Taylor'ın sakin ama keskin vokali dikkat çekiyor. Eski bir malikanenin loş koridorlarında yankılanan bir melodi gibi.

13. Epiphany

Uzun enstrümantal geçişleri ve yankılı vokalleriyle albümün en atmosferik parçalarından. Sanki sislerin arasında ağır ağır ilerleyen bir filmin müziğini dinliyorsun.

14. Betty

Mızıka ve akustik gitarın buluştuğu bu şarkı, Taylor Swift'in country müzik döneminden tanıdık tınılar taşıyor. Küçük bir kasabada geçen eski bir gençlik filminin müzikleri arasına çok yakışırdı!

15. Peace

Minimal enstrümanları ve kendine özgü ritmiyle albümde farklı bir yere sahip. Taylor'ın vokali o kadar ön planda ki sanki küçük bir odada yalnızca sana şarkı söylüyormuş gibi hissediyorsun.

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16. Hoax

Sade piyano melodisi ve ağır temposuyla albümün standart sürümünü tamamlayan zarif bir parça. Gece yarısı, eski bir romanın son sayfasını kapatırken çalabilecek türden.

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