Eski Bir Romanın Sararmış Sayfalarından Çıkıp Gelen Taylor Swift'in Folklore Albümü

Bazı albümler vardır, dinlerken kendini bambaşka bir dünyanın içinde bulursun. Taylor Swift'in folklore albümü de tam olarak böyle! 🍂 Eski bir romanın sayfalarından çıkmış gibi hissettiren bu 16 şarkıda yarım kalmış aşklar, unutulmayan anılar ve içimize dokunan hikâyeler var.

Hadi, bu büyülü albümün şarkılarına birlikte göz atalım!👇🏻