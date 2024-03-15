Kardeşlerim'de Ömer ve Süsen Arasında Şaşırtan Gelişme!
Kardeşlerim'de Ömer ve Süsen Arasında Şaşırtan Gelişme!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in popüler çifti Ömer ve Süsen arasında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Çiftin geleceği için senaryoda gelişmeler yaşanırken, Birsen Altuntaş bomba bir haber verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim tam gaz devam ediyor.
Dört sezondur Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin popüler çifti Süsen ve Ömer'in hikâyesi ilgi çekmeye devam ederken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen çift hakkında büyük bir gelişme yaşanacak.
Altuntaş'ın haberine göre Lizge Cömert ve Yiğit Koçak'ı canlandırdığı Süsen ve Ömer karakterleri yakında nikah masasına oturacak.
İkiliden birinin diğerine evlenme teklifi edeceği konuşulurken, henüz hangi karakterin bu teklifte bulunacağı belli değil.
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