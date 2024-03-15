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Kardeşlerim'de Ömer ve Süsen Arasında Şaşırtan Gelişme!

Kardeşlerim'de Ömer ve Süsen Arasında Şaşırtan Gelişme!

Kardeşlerim
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 22:31

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in popüler çifti Ömer ve Süsen arasında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Çiftin geleceği için senaryoda gelişmeler yaşanırken, Birsen Altuntaş bomba bir haber verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim tam gaz devam ediyor.

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim tam gaz devam ediyor.

Dört sezondur Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin popüler çifti Süsen ve Ömer'in hikâyesi ilgi çekmeye devam ederken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen çift hakkında büyük bir gelişme yaşanacak.

Dört sezondur Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin popüler çifti Süsen ve Ömer'in hikâyesi ilgi çekmeye devam ederken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen çift hakkında büyük bir gelişme yaşanacak.

Altuntaş'ın haberine göre Lizge Cömert ve Yiğit Koçak'ı canlandırdığı Süsen ve Ömer karakterleri yakında nikah masasına oturacak.

Altuntaş'ın haberine göre Lizge Cömert ve Yiğit Koçak'ı canlandırdığı Süsen ve Ömer karakterleri yakında nikah masasına oturacak.

İkiliden birinin diğerine evlenme teklifi edeceği konuşulurken, henüz hangi karakterin bu teklifte bulunacağı belli değil.

İkiliden birinin diğerine evlenme teklifi edeceği konuşulurken, henüz hangi karakterin bu teklifte bulunacağı belli değil.

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