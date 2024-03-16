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Survivor'dan Elenen Pınar Saka'dan İlk Paylaşım Geldi!

Survivor'dan Elenen Pınar Saka'dan İlk Paylaşım Geldi!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 10:55

Survivor All Star'da çıkardığı olaylarla gündemden düşmeyen Pınar Saka, yarışmadan elenir elenmez yaptığı paylaşımla gündem oldu.

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Survivor All Star'ın hiç şüphesiz en olaylı yarışmacılarından biri Pınar Saka.

Survivor All Star'ın hiç şüphesiz en olaylı yarışmacılarından biri Pınar Saka.

Yarışmaya gelir gelmez önce Aleyna ardından da Sema'ya saran Pınar sözlü tahrik konusunda epey ileri giderken, Sema'nın sabrını zorlamış ve saldırısına uğramıştı.

Yarışmaya gelir gelmez önce Aleyna ardından da Sema'ya saran Pınar sözlü tahrik konusunda epey ileri giderken, Sema'nın sabrını zorlamış ve saldırısına uğramıştı.

Sema'nın fiziksel saldırısının ardından ceza almamasıyla şaşkınlık yaratan Pınar takım arkadaşlarından tepki görüp eleme için ismi yazılırken, eleme oyununda Aysu'ya 5-3 yenilerek Survivor'a veda etti.

Sema'nın fiziksel saldırısının ardından ceza almamasıyla şaşkınlık yaratan Pınar takım arkadaşlarından tepki görüp eleme için ismi yazılırken, eleme oyununda Aysu'ya 5-3 yenilerek Survivor'a veda etti.

Elendikten sonra gözler Pınar'ın sosyal medya hesabına kilitlenirken, Pınar Saka'dan beklenen paylaşım sonunda geldi.

Elendikten sonra gözler Pınar'ın sosyal medya hesabına kilitlenirken, Pınar Saka'dan beklenen paylaşım sonunda geldi.

"Modumuz belli! Dünyanın en sevilen ve özlenen kadını olarak dönüyorum. Güzel oğluma, eşime, aileme..." yazan bir paylaşımda bulunan Pınar Saka, bakalım ilerleyen günlerde yarışmaya dair sessizliğini bozcak mı?

"Modumuz belli! Dünyanın en sevilen ve özlenen kadını olarak dönüyorum. Güzel oğluma, eşime, aileme..." yazan bir paylaşımda bulunan Pınar Saka, bakalım ilerleyen günlerde yarışmaya dair sessizliğini bozcak mı?

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