Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Kayra Şenocak'tan Duygulandıran Veda
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Kayra Şenocak'tan Duygulandıran Veda
Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterlerinden Ertuğrul ve Mihri son bölümde diziye veda etti. Bölümün ardından duygusal bir veda mesajı paylaşan Ertuğrul'u canlandıran Kayra Şenocak, paylaştığı görsellerle Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı.
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Ekranların fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde iki önemli veda yaşandı.
Metehan'ın tekrardan kendisini reddetmesinin ardından intihar eden Mihri ve babası Ertuğrul, İngiltere'ye gitme kararı alırken, dizinin oyuncuları da Kızılcık Şerbeti'ne veda etmek durumunda kaldı.
Kayra Şenocak ve Gizem Yanık'ın Kızılcık Şerbeti yolculuğu son bölümle biterken, Ertuğrul'u canlandıran Şenocak'tan duygulandıran bir veda paylaşımı geldi.
Dizi setinden fotoğraflar paylaşan Şenocak, dizi ekibine, izleyicilere ve karakteri Ertuğrul İslamoğlu'na veda ederken herkesi duygulandırdı.
İşte Kayra Şenocak'ın o paylaşımı:
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Şerbomuza katkılarından dolayı Kayra Şenocak'a çok teşekkür ediyoruz! Yolu açık olsun ❤️
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