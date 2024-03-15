Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Kayra Şenocak'tan Duygulandıran Veda

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterlerinden Ertuğrul ve Mihri son bölümde diziye veda etti. Bölümün ardından duygusal bir veda mesajı paylaşan Ertuğrul'u canlandıran Kayra Şenocak, paylaştığı görsellerle Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı.