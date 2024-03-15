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Kızılcık Şerbeti'nde Din Düşmanı İlan Edilen Kıvılcım'dan Kapak Gibi Yanıt!

Kızılcık Şerbeti'nde Din Düşmanı İlan Edilen Kıvılcım'dan Kapak Gibi Yanıt!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 00:53

Kızılcık Şerbeti her bölüm ayakta alkışlanacak bir sahneyle Cuma akşamı gündem olmaya devam ederken, son bölüme din düşmanlığıyla suçlanan Kıvılcım'ın türban ve din hakkındaki enfes açıklaması damga vurdu.

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Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti her yeni bölümüyle gündem olmaya devam ediyor.

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti her yeni bölümüyle gündem olmaya devam ediyor.

Son bölümde Çimen'in Gökhan'ın manipülasyonu üzerine kapanması karşısında çıldıran ve aşırı tavrı kendisine karşı kullanılan Kıvılcım din düşmanı ilan edilirken, sosyal medyada linçlenmesi gecikmedi.

Son bölümde Çimen'in Gökhan'ın manipülasyonu üzerine kapanması karşısında çıldıran ve aşırı tavrı kendisine karşı kullanılan Kıvılcım din düşmanı ilan edilirken, sosyal medyada linçlenmesi gecikmedi.

Bu linçlemenin ardından televizyon programında bir açıklama yapan Kıvılcım, resmen bölüme damga vurdu.

Bu linçlemenin ardından televizyon programında bir açıklama yapan Kıvılcım, resmen bölüme damga vurdu.

İşte Kıvılcım'ın enfes konuşması:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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