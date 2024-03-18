Cem Yılmaz, Oğluna Mal Varlığını Nafaka Krizi Yaşadığı Annesine Söylememesi Gerektiğini Bakın Nasıl Anlattı
Cem Yılmaz, Oğluna Mal Varlığını Nafaka Krizi Yaşadığı Annesine Söylememesi Gerektiğini Bakın Nasıl Anlattı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son dönemde yeni ilişkisi ve gösterisi hakkında yapılan yorumlarla gündemden düşmüyor. Diğer bir yandan uzun bir süre kendisini eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka kriziyle anmıştık. Durumu mizaha çeviren Cem Yılmaz, Müge Dağıstanlı'nın haberine göre yeni gösterisinde oğlu Kemal'e mal varlığı annesinden nasıl gizlemesi gerektiğini anlattı...
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son dönemde yine magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
Bir süredir ara verdiği stand-up gösterilerine geri dönen ve Şubat 2024 itibarıyla sahnede olacağını duyuran Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları çok konuşulmuştu.
Aynı zamanda bu sıralar kendisini yepyeni bir aşkın içine düşmüş halde görüyoruz.
Sonradan öğrenmiştik ki bu yeni aşk sosyal medya fenomeni Necla Karahalil'in ta kendisiydi.
Ne yapsa gündem olan ve adından söz ettiren Cem Yılmaz'ın gösterisi sırasında eski eşinin nafaka davasına göndermede bulunması dikkatlerden kaçmadı.
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2012 yılında oğulları Kemal'i kucaklarına alan çift için 20 aylık evliliklerinin sonu nafaka krizi olmuştu. Cem Yılmaz'ın, Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemesi kararı alınmıştı.
Ahu Yağtu ise bu durumu kabul etmemiş ve konuyu istinaf mahkemesine taşımıştı.
Cem Yılmaz da bu konuyu VIP biletleri 37 bin 850 TL'leri bulan yeni gösterisinde oğlu Kemal'le arasında geçen bir sohbetle aktarmayı tercih etti.
Bir süre önce Cem Yılmaz'ın mal varlıklarına dair haberler ortaya çıkmış ve "20 milyon dolar" olduğu söylenmişti. Cem Yılmaz, oğlu Kemal bu haberleri kendisine sorunca "Annene sakın gösterme" diye uyarmış.
"Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…"
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Diğer bir yandan Cem Yılmaz'ın boşandıkları süreçte Ahu Yağtu'ya pahalı bir marka cip, Sarıyer, Şişli, İstinye olmak üzere üç gayrimenkul ve 500 bin dolar verdiği biliniyor.
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