Cem Yılmaz, Oğluna Mal Varlığını Nafaka Krizi Yaşadığı Annesine Söylememesi Gerektiğini Bakın Nasıl Anlattı

Necla Karahalil de Cem Yılmaz'ın hikayesinde paylaştığı fotoğrafın birebir aynısını profilinde paylaşmıştı. Hatta Necla Karahalil, Cem Yılmaz'ı yeni gösterisi sırasında yalnız bırakmayıp en önlerden izliyormuş. Sosyal medyada da gelen ilişki soruları için 'Aramızda yok bir şey ya eniştenizle buldumcuk olduk o kadar' cevabını vermişti.