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Cem Yılmaz, Oğluna Mal Varlığını Nafaka Krizi Yaşadığı Annesine Söylememesi Gerektiğini Bakın Nasıl Anlattı

Cem Yılmaz, Oğluna Mal Varlığını Nafaka Krizi Yaşadığı Annesine Söylememesi Gerektiğini Bakın Nasıl Anlattı

Cem Yılmaz
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.03.2024 - 09:06

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son dönemde yeni ilişkisi ve gösterisi hakkında yapılan yorumlarla gündemden düşmüyor. Diğer bir yandan uzun bir süre kendisini eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka kriziyle anmıştık. Durumu mizaha çeviren Cem Yılmaz, Müge Dağıstanlı'nın haberine göre yeni gösterisinde oğlu Kemal'e mal varlığı annesinden nasıl gizlemesi gerektiğini anlattı...

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son dönemde yine magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son dönemde yine magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka krizinin yanı sıra yeni ilişkisi ve sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutulduğu yeni gösterisi ile oldukça konuşulan bir isim kendisi.

Bir süredir ara verdiği stand-up gösterilerine geri dönen ve Şubat 2024 itibarıyla sahnede olacağını duyuran Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları çok konuşulmuştu.

Bir süredir ara verdiği stand-up gösterilerine geri dönen ve Şubat 2024 itibarıyla sahnede olacağını duyuran Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları çok konuşulmuştu.

Satışa çıkmasının ardından saniyeler içerisinde tükenen, diğer bir yandan karaborsaya düşen gösteri biletlerini çok konuşmuştuk. Ardından sosyal medyada gösteri hakkında yazılan olumsuz eleştiriler de bir hayli dikkatleri çekmişti.

Aynı zamanda bu sıralar kendisini yepyeni bir aşkın içine düşmüş halde görüyoruz.

Aynı zamanda bu sıralar kendisini yepyeni bir aşkın içine düşmüş halde görüyoruz.

Önce adını sanını bilmediğimiz, yalnızca ayakkabısını gördüğümüz bir hanımefendi olarak tanıttı yeni sevgilisini bize Yılmaz. Yeniden Serenay Sarıkaya ile barıştı bile sanılmıştı hatta.

Sonradan öğrenmiştik ki bu yeni aşk sosyal medya fenomeni Necla Karahalil'in ta kendisiydi.

Sonradan öğrenmiştik ki bu yeni aşk sosyal medya fenomeni Necla Karahalil'in ta kendisiydi.

Necla Karahalil de Cem Yılmaz'ın hikayesinde paylaştığı fotoğrafın birebir aynısını profilinde paylaşmıştı. Hatta Necla Karahalil, Cem Yılmaz'ı yeni gösterisi sırasında yalnız bırakmayıp en önlerden izliyormuş. Sosyal medyada da gelen ilişki soruları için 'Aramızda yok bir şey ya eniştenizle buldumcuk olduk o kadar' cevabını vermişti.

Ne yapsa gündem olan ve adından söz ettiren Cem Yılmaz'ın gösterisi sırasında eski eşinin nafaka davasına göndermede bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Ne yapsa gündem olan ve adından söz ettiren Cem Yılmaz'ın gösterisi sırasında eski eşinin nafaka davasına göndermede bulunması dikkatlerden kaçmadı.

2021 yılında evlendiği Ahu Yağtu ile evliliği çok da uzun sürmemişti hatırlarsanız. 10 Mart 2012'de evlenen çift 2013 yılında boşanmıştı. Ancak nafaka davaları hala sürmeye devam ediyor.

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2012 yılında oğulları Kemal'i kucaklarına alan çift için 20 aylık evliliklerinin sonu nafaka krizi olmuştu. Cem Yılmaz'ın, Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemesi kararı alınmıştı.

2012 yılında oğulları Kemal'i kucaklarına alan çift için 20 aylık evliliklerinin sonu nafaka krizi olmuştu. Cem Yılmaz'ın, Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemesi kararı alınmıştı.

Cem Yılmaz uzun yıllar boyunca 10 bin dolar nafakasını ödese de pandeminin ardından ekonomik olarak zorlanmaya başladığını dile getirmiş ve nafakanın azaltılması adına eski eşine dava açmıştı. 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL olarak değiştirilmesini talep etmişti. Mahkeme süreç esnasında Cem Yılmaz'ın 70 bin TL ödemesi yönünde karar almıştı.

Ahu Yağtu ise bu durumu kabul etmemiş ve konuyu istinaf mahkemesine taşımıştı.

Ahu Yağtu ise bu durumu kabul etmemiş ve konuyu istinaf mahkemesine taşımıştı.

Cem Yılmaz'ın ekonomik şartlardan etkilenmediğini ve Londra'daki taşınmazlarını, döviz cinsinden kira almasını, reklam ücretlerini ve daha pek çok gelir kaynağını gözler önüne sunmuştu. Mahkeme de nafakayı yeniden 10 bin dolara çıkartmıştı. Ayrıca davanın henüz bitmediği öğrenilmişti.

Cem Yılmaz da bu konuyu VIP biletleri 37 bin 850 TL'leri bulan yeni gösterisinde oğlu Kemal'le arasında geçen bir sohbetle aktarmayı tercih etti.

Cem Yılmaz da bu konuyu VIP biletleri 37 bin 850 TL'leri bulan yeni gösterisinde oğlu Kemal'le arasında geçen bir sohbetle aktarmayı tercih etti.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Cem Yılmaz, oğlu Kemal'i annesi konusunda uyardı.

Bir süre önce Cem Yılmaz'ın mal varlıklarına dair haberler ortaya çıkmış ve "20 milyon dolar" olduğu söylenmişti. Cem Yılmaz, oğlu Kemal bu haberleri kendisine sorunca "Annene sakın gösterme" diye uyarmış.

Bir süre önce Cem Yılmaz'ın mal varlıklarına dair haberler ortaya çıkmış ve "20 milyon dolar" olduğu söylenmişti. Cem Yılmaz, oğlu Kemal bu haberleri kendisine sorunca "Annene sakın gösterme" diye uyarmış.

'Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım.'

"Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…"

"Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…"

Yaşadığı nafaka krizine değinmeyi unutmadı.

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Diğer bir yandan Cem Yılmaz'ın boşandıkları süreçte Ahu Yağtu'ya pahalı bir marka cip, Sarıyer, Şişli, İstinye olmak üzere üç gayrimenkul ve 500 bin dolar verdiği biliniyor.

Diğer bir yandan Cem Yılmaz'ın boşandıkları süreçte Ahu Yağtu'ya pahalı bir marka cip, Sarıyer, Şişli, İstinye olmak üzere üç gayrimenkul ve 500 bin dolar verdiği biliniyor.

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