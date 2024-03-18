İnci Taneleri'nin Kasım'ı Güven Kıraç'ın "Ortalığı 56'ya Veriyorum" Diye Kutladığı Yeni Yaşı
İnci Taneleri'nin Kasım'ı Güven Kıraç'ın "Ortalığı 56'ya Veriyorum" Diye Kutladığı Yeni Yaşı
Türkiye'nin en ünlü oyuncularından, yıllardır yaptığı işlerle herkesi kendine hayran bırakan isimlerinden biri tabii ki Güven Kıraç. Şimdilerde ekranların popüler işlerinden biri olan İnci Taneleri dizisiyle ekranlarımıza gelen Güven Kıraç, minik kızının hediyesi ile birlikte yeni yaşını karşıladı.
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Türkiye'nin sevilen ve yıllardır beğenilerek izlenen usta isimlerinden bir tanesi Güven Kıraç.
Her ne kadar sayısız işi var desek de Yeditepe İstanbul, Gönül, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Beni Böyle Sev, Payitaht Abdülhamid, Hekimoğlu gibi dizileriyle akıllarımıza kazındı kendisi.
Ünlü oyuncu şimdilerde İnci Taneleri dizisinin Kasım'ı olarak çıkıyor karşımıza.
Sempatik karakteri ve başarılı oyunculuğuyla yansıttığı Kasım karakterini oldukça sevdiren Güven Kıraç, geçtiğimiz akşam 56 yaşına girdiğini paylaştı.
Kızı Maya'nın kendisi için yaptığı güzeller güzeli resmi gösteren ve poz veren Güven Kıraç, 56 yaşına girdiğini duyurdu.
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Maya ile kutladığı doğum günü karelerini ise "Bundan sonra ortalığı 56’ya veriyor ve kendime sevdiklerimle iyi bir sene daha diliyorum!" ifadeleriyle paylaştı.
Meslektaşlarından ve arkadaşlarından sayısız güzel doğum günü mesajı yağdı.
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Doğum günü kutlu olsun memduh başgan 🥳🥳🥳