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İnci Taneleri'nin Kasım'ı Güven Kıraç'ın "Ortalığı 56'ya Veriyorum" Diye Kutladığı Yeni Yaşı

İnci Taneleri'nin Kasım'ı Güven Kıraç'ın "Ortalığı 56'ya Veriyorum" Diye Kutladığı Yeni Yaşı

GNS
GNS - Onedio Editörü
18.03.2024 - 12:04

Türkiye'nin en ünlü oyuncularından, yıllardır yaptığı işlerle herkesi kendine hayran bırakan isimlerinden biri tabii ki Güven Kıraç. Şimdilerde ekranların popüler işlerinden biri olan İnci Taneleri dizisiyle ekranlarımıza gelen Güven Kıraç, minik kızının hediyesi ile birlikte yeni yaşını karşıladı.

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Türkiye'nin sevilen ve yıllardır beğenilerek izlenen usta isimlerinden bir tanesi Güven Kıraç.

Türkiye'nin sevilen ve yıllardır beğenilerek izlenen usta isimlerinden bir tanesi Güven Kıraç.

Ünlü oyuncu 1996 yılında adım attığı televizyon dünyasında sayısız dizi ve film projesi bıraktı. Beyazperdeyi de oldukça seven ve seyirci tarafından oldukça sevilen bir yüz olan Güven Kıraç, her tür yapımda karşımıza çıktı.

Her ne kadar sayısız işi var desek de Yeditepe İstanbul, Gönül, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Beni Böyle Sev, Payitaht Abdülhamid, Hekimoğlu gibi dizileriyle akıllarımıza kazındı kendisi.

Her ne kadar sayısız işi var desek de Yeditepe İstanbul, Gönül, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Beni Böyle Sev, Payitaht Abdülhamid, Hekimoğlu gibi dizileriyle akıllarımıza kazındı kendisi.

Aynı zamanda Behzat Ç.'nin internet yapımı olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi projesinde de yer almaya devam ediyor kendisi.

Ünlü oyuncu şimdilerde İnci Taneleri dizisinin Kasım'ı olarak çıkıyor karşımıza.

Ünlü oyuncu şimdilerde İnci Taneleri dizisinin Kasım'ı olarak çıkıyor karşımıza.

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği İnci Taneleri dizisinin başrol isimlerinden bir tanesi aslında Güven Kıraç. Başrol karakter Azem'in en yakın arkadaşı ve sırdaşı rolünü üstleniyor. Oldukça komik, eşine bağlı ve biraz saftirik bir rolde kendisi.

Sempatik karakteri ve başarılı oyunculuğuyla yansıttığı Kasım karakterini oldukça sevdiren Güven Kıraç, geçtiğimiz akşam 56 yaşına girdiğini paylaştı.

Sempatik karakteri ve başarılı oyunculuğuyla yansıttığı Kasım karakterini oldukça sevdiren Güven Kıraç, geçtiğimiz akşam 56 yaşına girdiğini paylaştı.

Kızı Maya'nın kendisi için yaptığı güzeller güzeli resmi gösteren ve poz veren Güven Kıraç, 56 yaşına girdiğini duyurdu.

Kızı Maya'nın kendisi için yaptığı güzeller güzeli resmi gösteren ve poz veren Güven Kıraç, 56 yaşına girdiğini duyurdu.

Maya'nın yaptığı resmin üzerinde dünyalar tatlısı bir not var:

'Bütün babalar güzel ama sen bir başkasın canım babam. Doğum günün kutlu olsun babiş.'

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Maya ile kutladığı doğum günü karelerini ise "Bundan sonra ortalığı 56’ya veriyor ve kendime sevdiklerimle iyi bir sene daha diliyorum!" ifadeleriyle paylaştı.

Maya ile kutladığı doğum günü karelerini ise "Bundan sonra ortalığı 56’ya veriyor ve kendime sevdiklerimle iyi bir sene daha diliyorum!" ifadeleriyle paylaştı.

Meslektaşlarından ve arkadaşlarından sayısız güzel doğum günü mesajı yağdı.

Meslektaşlarından ve arkadaşlarından sayısız güzel doğum günü mesajı yağdı.

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ömer

Doğum günü kutlu olsun memduh başgan 🥳🥳🥳