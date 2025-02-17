Amerikalı YouTuber IShowSpeed, Turabi'nin Erotik Türküsü 'Wine Me, Dine Me'yi Dinlerken Dehşete Kapıldı
Amerikalı YouTuber IShowSpeed, Turabi'nin Erotik Türküsü 'Wine Me, Dine Me'yi Dinlerken Dehşete Kapıldı
Survivor'la birlikte hayatımıza giren Turabi, çıkardığı Wine Me, Dine Me adlı İngilizce erotik türküyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Şarkısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şikayet edildikten kısa bir süre sonra da erişim engeli kararı verilmişti. Art arda şarkılar yayınlamaya devam eden Turabi'nin çıkardığı bu ilk şarkıyı ünlü Amerikalı YouTuber ve yayıncı IShowSpeed yayınında dinledi. Adeta dehşete kapılan IShowSpeed'in tepkileri gündem oldu.
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Survivor ile hayatlarımıza giren ve yarışmada iki kez birincilik kazanan Turabi, artık kariyerine şarkıcı olarak devam edeceğini açıklamıştı.
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Hemen ardından da Wine Me, Dine Me adlı erotik şarkıyı çıkaran Turabi, dinleyenleri şaşkına çevirmeyi başarmıştı.
Çünkü baştan aşağı erotizm dolu bu şarkı aynı zamanda da İngilizce türkü olarak yayınlanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle birlikte yasaklanmıştı.
Sosyal medyada Yunanistan'a itelenen Turabi'nin şarkısını ünlü Amerikalı YouTuber ve yayıncı IShowSpeed yayınında dinledi.
Şarkının sözleri karşısında dehşete kapılan IShowSpeed, "Bu adam neden bahsediyor? Nereden, Türkiye'den mi?" diye soruyor. Gördüğünüz gibi Yunanistan'a iteleme projemiz başarısız olmuş...
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Ne diyelim, geçmiş olsun...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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