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"Yapımcı Nasıl İsterse..." Emre Altuğ'dan Çok Konuşulacak Yalı Çapkını Açıklaması

"Yapımcı Nasıl İsterse..." Emre Altuğ'dan Çok Konuşulacak Yalı Çapkını Açıklaması

yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.02.2025 - 12:22

Saba Tümer'in programına konuk olan Emre Altuğ, 3 sezondur yayında olan Yalı Çapkını hakkında konuştu. Senaryosu epey karmaşıklaşan dizide Altuğ, senaryonun başroller üzerine yığıldığını belirterek genç oyuncuları överken söz konusu gidişatın yapımcının isteğiyle olduğunu belirtti.

KAYNAK: Saba Tümer'le

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3 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, gitgide düşen reytingleri nedeniyle bu sezon sonunda final yapacak.

3 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, gitgide düşen reytingleri nedeniyle bu sezon sonunda final yapacak.

İlk sezonuyla fırtınalar estiren dizinin şimdilerde ilk 10'a bile girememesi seyircisini çok üzerken dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ açıklamalarda bulundu.

İlk sezonuyla fırtınalar estiren dizinin şimdilerde ilk 10'a bile girememesi seyircisini çok üzerken dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ açıklamalarda bulundu.

Saba Tümer'in programına konuk olan Altuğ, Yalı Çapkını senaryosunun yapımcının isteklerine göre şekillendiğini ve hikâyenin başrol karakterler üzerinden ilerlediğini belirtti.

Saba Tümer'in programına konuk olan Altuğ, Yalı Çapkını senaryosunun yapımcının isteklerine göre şekillendiğini ve hikâyenin başrol karakterler üzerinden ilerlediğini belirtti.

Altuğ, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bu yüzden çok yorucu bir iş yaptıklarının altını çizdi.

Emre Altuğ, dizinin aynı aks üzerinden yürüdüğünü ve başka akslar üzerinden de gidilmesi gerektiğini çok istediğini de söyledi.

Emre Altuğ, dizinin aynı aks üzerinden yürüdüğünü ve başka akslar üzerinden de gidilmesi gerektiğini çok istediğini de söyledi.

İşte Emre Altuğ'un o açıklamaları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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