O Nasıl Birikim Fatih?! Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Doğa'ya Aldığı Evin Fiyatı Ortaya Çıktı
O Nasıl Birikim Fatih?! Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Doğa'ya Aldığı Evin Fiyatı Ortaya Çıktı
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Fatih'in 180 derece değişimi damga vurdu. Doğa'yı yeniden elde etmek için tüm tuşlara basan Fatih bir de boğaza nazır bir ev satın alarak Doğa'ya hediye etti. Fatih'in 'kendi birikimimle aldım' dediği evin fiyatı meğer bir sahnede gösterilmiş. İşte Fatih'in Doğa'ya aldığı evin dudak uçuklatan fiyatı...
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Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda resmen Fatih'in muhteşem değişimini izliyoruz.
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İlk iki sezon Doğa'ya kan kusturan Fatih, Görkem'i tanıdıktan sonra Doğa'ya şükredip gönlünü yeniden kazanmak için türlü sürprizler yapmaya başladı.
Son bölümde Doğa'ya ev satın alarak sürpriz yapan Fatih ekran başındaki seyirciyi bile etkilerken Doğa'nın güvenini kazanıp yeniden nikah masasına oturtmayı başardı.
Ünal ailesinde büyük kaosa neden olan ev meselesi hepimizin dibini düşürürken Fatih'in "kendi birikimimle aldım" demesi evin fiyatını merak etmemize neden oldu.
Dikkatli bir izleyici Fatih'in satın aldığı evin fiyatının bir sahnede gösterildiğini fark etmiş. Dikkatli bakarsanız evin fiyatının tam 850.000.000.00 TL olduğunu görebilirsiniz!
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Ünal ailesinin en küçüğü Fatih'in kendi birikimi böyleyse diğerlerinin nasıldır diyerek züğürt çenemizi daha fazla yormuyoruz...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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