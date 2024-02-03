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Güvenli ve Konforlu Yolculuk İçin İndirimli Fiyatlarla Alabileceğiniz En İyi Bebek Oto Koltukları

etiket Güvenli ve Konforlu Yolculuk İçin İndirimli Fiyatlarla Alabileceğiniz En İyi Bebek Oto Koltukları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 16:47

Ebeveynlerin alırken en çok araştırdıkları ürünlerden biri oto koltukları. Arabada bebeklerin güvenli seyahat etmeleri için gerekli oto koltuğu kategorisinde birçok ürün var. Birçok ebeveynin beğenerek kullandığı oto koltukları merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kanz Gofix Oto Koltuğu

Kanz Gofix Oto Koltuğu

0-36 kilo arasında çocuklar için kullanılabilen bu araba koltuğu 360 derece dönebiliyor. Yatma özelliği de olan oto koltuk sevilen markalardan olan Kanz kalitesinde geliyor.

Bu oto koltuğun fiyatı 7.978 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Hauck Comfort Fix Bebek Araç Koltuğu

Hauck Comfort Fix Bebek Araç Koltuğu

Doğumdan itibaren uygun bu bebek koltuğu 13 kiloya kadar kullanıma devam edilebiliyor. Siyah renge sahip araç koltuğunun rahat taşınabilmesi için ergonomik bir sapı var. Nefes alabilen kumaşı olan koltuk çocuğunuz için çok güvenli!

Bu araba koltuğu şu anda %24 indirimlie 3.899 TL.

Tek elle kilit açma imkanı olan koltuğu hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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Irfora Bebek Oto Koltuğu

Irfora Bebek Oto Koltuğu

13 kiloya kadar bebekler için uygun olan araba koltuğu arabada seyahat ederken bebeğinizin güvende olmasını sağlıyor. Omuz pedli emniyet kemeri ile bebeğiniz koltukta çok rahat edecek. 

Bebek arabasına da yerleştirilebilen koltuğu incelemek için tıklayın.

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Inglesina Darwin Infant Ana Kucağı & Oto Koltuğu

Inglesina Darwin Infant Ana Kucağı & Oto Koltuğu

Doğumdan itibaren kullanılmaya uygun oto koltuğu hem ana kucağı hem de araba koltuğu olarak kullanılabiliyor. Gri rengiyle şık bu koltuk çok rahat. Bebeğinizi güvende tutmak için almanız gereken bu koltuğa ulaşmak için tıklayın.

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Heyner Kids Infiny Twist Isofix Oto Koltuğu

Heyner Kids Infiny Twist Isofix Oto Koltuğu

0-36 kilo için uygun oto koltuğunun 360 derece dönebilme özelliği var. Bebeklerin güvenliğini düşünen herkesin alması gereken oto koltuğu günlük olarak kullanılabiliyor. 

Ebeveynlerin rahatlığı düşünülerek tasarlanan koltuğu almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Chicco MySeat I-Size Oto Koltuğu

Chicco MySeat I-Size Oto Koltuğu

15 aydan 12 yaşa kadar kullanılabilen çocuk koltuğu 76-150 cm arasındaki çocuklara özel olarak tasarlanmış. Ebeveynlerin güvenlik endişelerini gideren koltuğun başlığı ayarlanabiliyor. 

3 farklı yatma pozu olan koltuğu almak için tıklayın.

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Chicco Unico Plus Bebek Oto Koltuğu

Chicco Unico Plus Bebek Oto Koltuğu

360 derece dönebilen sisteme sahip koltuk 12 yaşına kadar kullanılabilir. Daha fazla güvenlik ve güvenli bağlanma sunan koltuk, çocuğu olan herkese lazım! 5 bağlantı noktalı kemer sistemi ile bebeğinizle güvenli şekilde seyahat edebileceksiniz.

Ayarlanabilen baş desteği sayesinde çocuğunuzla birlikte büyüyen koltuğu almak için tıklayın.

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Avionaut Cosmo i-Size Oto Koltuğu

Avionaut Cosmo i-Size Oto Koltuğu

0-13 kilo için uygun olan koltuk bebekleriyle sürekli seyahat edenler için ideal. Bebeğiniz doğduktan sonra kullanmaya başlayabileceğiniz araba koltuğunun kemer yükseklik ayarı bulunuyor. 

Bu koltuğu beğendiyseniz buraya tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Maxi-Cosi CabrioFix Bebek Oto Koltuğu

Maxi-Cosi CabrioFix Bebek Oto Koltuğu

1 yaşa kadar kullanılabilen oto koltuk, 0-13 kg arasında kullanılabiliyor. Güvenli bu koltukla çocuğunuzla gönül rahatlığıyla seyahat edebileceksiniz. Bebeğinizin olası kazada yaralanma riskini minimuma indirmek için bu koltuğu alabilirsiniz.

Kolayca kurulan bu koltuğu beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

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BeSafe iZi Comfort X3 Oto Koltuğu

BeSafe iZi Comfort X3 Oto Koltuğu

9-18 kilo arasında kullanılabilen koltuğun beş ayrı noktada emniyet kemer sistemi var. Ekstra koltuk minderleri olan koltuğun ayrıca baş ve boyun desteği de var. 3 kademeli ayarlanabilen koltuk için hemen tıklayın.

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Kinderkraft JUNIOR FIX Çocuk Oto Koltuğu ve Yükseltici

Kinderkraft JUNIOR FIX Çocuk Oto Koltuğu ve Yükseltici

15-36 kilo arasında kullanılabilen çocuk oto koltuğu kaliteli malzemesiyle uzun yıllar sizinle olacak. Kolayca kurulabilen koltuğun yıkanabilir kılıfı sayesinde kirlendiğinde hemen çıkarıp yıkayabileceksiniz. 

Her araba için uygun koltuğu satın almak için tıklayın.

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Britax Römer Discovery SL Oto Koltuğu

Britax Römer Discovery SL Oto Koltuğu

3 noktalı araç emniyet kemeri olan koltuk kolayca monte edilebiliyor. Yan darbe koruması olan koltuğun ergonomik baş desteği de bulunuyor. Dolgulu kılıfı sayesinde çocuğunuzun rahat etmesini sağlayan bu koltuk şu an 2.289 TL.

Hem ürün hem de hızlı kargo için çok teşekkürler.

15-36 kilo için uygun bu koltuğu almak için tıklayın.

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Maxi-Cosi Rodi XR Oto Koltuğu

Maxi-Cosi Rodi XR Oto Koltuğu

15-36 kilo arası uygun bu koltuk 12 yaşa kadar kullanılabiliyor. Yatış pozisyonu sayesinde uzun seyahatlerde hem siz hem çocuğunuz rahat edecek. Geniş oturma alanı bulunan koltuğun kumaşı yıkanabiliyor.

3 nokta emniyet kemeri ile arabaya kolayca bağlanan bu koltuğu almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Lorelli Nebula 0-36 Kg İsofix Oto Koltuğu

Lorelli Nebula 0-36 Kg İsofix Oto Koltuğu

Doğumdan itibaren kullanılabilme özelliği olan oto koltuğu çocuğunuz 12 yaşına kadar kullanabiliyor. Güvenli koltuk sayesinde çocuğunuzla rahatça seyahat etmeniz mümkün. Tek butonla 360 derece dönebilen koltuk aynı zamanda yatabiliyor. 

Emniyet kemeri pedleri sayesinde çocuğunuzun canını acıtmayan koltuk için tıklayabilirsiniz.

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BeSafe iZi Turn i-Size Oto Koltuğu

BeSafe iZi Turn i-Size Oto Koltuğu

Çocuğunuz 18 kilo olana kadar kullanabileceğiniz bu koltuk çok rahat. 360 derece dönüş özelliği olan koltuk darbelere karşı da oldukça dayanıklı. 4 kademeli yatış pozisyonu sayesinde çocuğunuz koltuğunda ister yatacak ister oturacak!

%9 indirimle 19.990 TL'ye düşen koltuğu almak için tıklayın.

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