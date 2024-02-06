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Dyson Almak Bütçenizi Aşıyorsa Onun Yerine Bir Şansı Hak Eden Ürün Önerileri

etiket Dyson Almak Bütçenizi Aşıyorsa Onun Yerine Bir Şansı Hak Eden Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 13:51

Dyson ürünleri çok iyi olsa da fiyatları biraz yüksek. Ama Dyson'a yakın muadil birçok ürün var. Bu ürünler Dyson kadar pahalı değil ve onun kadar işinizi görüyor. Dyson'ın çok sevilen ürünlerine benzer ürünleri sizler için derledik. Gelin birlikte Dyson muadili ürünlere bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Philips XC7040/01 SpeedPro Max 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC7040/01 SpeedPro Max 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Dikey süpürgeler evlerde temizliği kolaylaştırıyor. 65 dakikaya kadar çalışma süresi olan Philips dikey süpürgeyle evinizi rahatça temizlemeniz mümkün. Sert zeminleri ve halıları etkili şekilde temizlemek için bu süpürge şart!

Şu an bu süpürge %19 indirimle 7.549 TL'ye düşmüş. 

Ürünün 3 farklı modu var, ihtiyaca göre kullanılıyor. Toz haznesi biraz daha büyük olabilirdi. Ürün sessiz normal bir elektrikli süpürgeden daha az ses çıkartıyor bana göre. Üründe hoşuma gitmeyen tek şey şarj ekranının puslu olması, haricinde 10 üzerinden 20 veririm. Fiyatına göre oldukça fazla performans sergiledi.

Bu süpürgeyi almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Samsung VS20B75ACR5/TR Jet 75E Dikey Şarjlı Süpürge

Samsung VS20B75ACR5/TR Jet 75E Dikey Şarjlı Süpürge

Dikey süpürgeler arasında beğenilen modellerden biri olan Samsung Jet 75E Dikey Şarjlı Süpürge, ergonomik tasarımıyla işinizi kolaylaştırıyor. Tüm zeminlerde mükemmel performans gösteren dikey süpürge ile en ulaşılması zor yerleri bile rahatça temizleyebiliyorsunuz. 

Ayarlanabilir güç seviyesi sayesinde temizlik çok daha kolay. Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

🧹Hem robot süpürge hem ihlas marka sulu süpürge kullanan biri olarak, merdivenli evimde günlük pratik temizlik için dikey süpürge almak istedim. Çok araştırdım, bir sürü markaya baktım, iki ay sonra gırgıra dönmesin güçlü bişey alayım diye gözü karartıp meşhur markayı alacaktım ki o parayı bi süpürgeye vermek içime sinmedi ve kampanyalı ürünler arasında bu süpürgeyi gördüm. Emiş gücü, hepa filtre oluşu, fazla başlık sayısı sebebiyle almaya karar verdim. 2-3 haftadır kullanıyorum. Çok çok memnun kaldım. Büyük süpürgeyi hiç açmadım daha.

🧹 Şarjı az gidiyor denmiş ama en düşük modda zaten fazlasıyla yeterli çekiş gücü var. Sürekli max modda çalıştırmak için bir sebep yok. O yüzden şarjı gayet yeterli. Zaten süpürgenin amacı günlük pratik süpürme işi.

🧹Başlıkları çok güzel, özellikle yatak, koltuk için küçük başlığı olduğu için tercih ettim. Yatak süpürünce haznesinden ince kum gibi tozlar çıkıyor. Bu hem filtrenin dışarı toz vermediğini gösteriyor hem de emiş gücünün yüksek olduğunu. Yer için iki başlığı var, ben halı süpürmeye de uygun olanı kullanıyorum, başlık körüklü olduğu için yere tam yatıyor, bu sayese koltuk altı gibi yerlere kolaylıkla giriyor. Ayakta duvara yaslamak isterseniz o şekilde de dik duruyor.

🧹Toz haznesini çıkarıp takmak biraz zor, ince plastik, kırılacak diye tedirgin oluyorum ama bir sıkıntı olmadı. Tozları el değmeden boşaltıyorsunuz. İçinde metal filtre var, yıkanabiliyormuş henüz yıkamadım.

🧹Ben yerim olmadığı için duvara asmadım. Koltuk arkasına yere uzatıyorum. Duvar montaj aparatını yere koydum, şarja o şekilde takıyorum.

🧹Arabayı temizlemek için de kullandım, koltukları dövücü başlıkla süpürdüm, güzel temizledi. Keçe paspaslara yapışanları temizlemekte orta seviye başarılı. arabanın küçük yerlerindeki tozları çeksin diye max modda çalıştırırsanız şarj çabuk bitiyor. Eliniz alıştıkça pratikliğiniz sayesinde şarj daha yeterli gelir. Servis yaklaşımı nasıldır bilemiyorum. Ben gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

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Philips BHA530/00 Saç Şekillendirme Cihazı

Philips BHA530/00 Saç Şekillendirme Cihazı

Saçınızı şekillendirmek için ihtiyacınız olan bu ürün çok kullanışlı. 5'i bir arada bu cihaz ile saçınıza istediğiniz şekli verebilirsiniz. Seramik ve argan yağı katkılı başlıkları olan şekillendiricinin sıcaklık ayarı da bulunuyor. Taşıma çantasıyla gelen saç şekillendiriciyi her yere yanınızda götürebileceksiniz.

Saçını nemliyken tara fönlü saçın olsun. Dyson da kullandım düz fön olarak bence daha iyi Philips. Satıcı da çok hızlıydı.Teşekkürler.

Bu saç şekillendirme cihazına ulaşmak için buraya tıklayın.

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Philips Air Purifier Hava Temizleme Cihazı

Philips Air Purifier Hava Temizleme Cihazı

78㎡'ye kadar alanları etkin bir şekilde temizleyen, güçlü hava akımıyla odanın her köşesine ultra temiz hava dağıtan bir hava temizleyici olan bu cihaz, hızlı temizleme özelliği sayesinde havayı sadece 10 dakikada temizliyor. Üç katmanlı filtreleme sistemiyle NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre kullanarak bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazları %99,97 oranında filtreliyor. Ayrıca VitaShield teknolojisi ile havadaki virüsleri ve aerosolleri %99,9 oranında temizliyor. 

İçinde olduğunuz odanın ferah ve temiz havayla dolmasını istiyorsanız tıklayın

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi

Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi

Xiaomi son zamanların yükselen modellerinden. Evinizin havasını temizlemek için daha uygun fiyatlı bir hava temizleyicisi arıyorsanız bu cihaz size uygun olabilir. Telefon üzerinden kontrol edilebilen hava temizleyicisi sayesinde eviniz her zaman ferah olacak!

Bu temizleyici için tıklayabilirsiniz.

Alacak arkadaşlar için deneyimlerimi paylaşmak istiyorum;

Telefon ile kontrol etmek isterseniz Mi Home uygulamasını indirip Wifi’a bağlamanız gerekiyor. Wifi’da 2.4G destekliyor sadece.

Kullanmaya başlayalı yaklaşık 15-20 gün oldu ve farkı gerçekten hissedebiliyorum. Özellikle uyurken yaşadığım tozdan nefes alamama şikayetim yok artık. Ben otomatik modda kullanıyorum, üzerindeki sensör sayesinde kendini ayarlıyor, özellikle sigara içtikten sonra bir 5 dakika etkili çalışma süreci var. O süreçte ses olabiliyor, fakat rahatsız edici düzeyde değil. (Gece sessizlikte rahatsız edebilir) Sonrasında normale dönüyor zaten. Sürekli açık bir şekilde otomatik modda kullanıyorum ki size de o şekilde tavsiye ederim. Bu sayede oda içerisinde hiç kötü koku olmuyor. Odaya girdiğimde o ferah havayı ve kokuyu hissedebiliyorum. Almayı düşünenler için umarım açıklayıcı bir yorum olmuştur. Güle güle kullanın :)

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Vestel Saç Düzleştirici Tarak

Vestel Saç Düzleştirici Tarak

Saçınızı günlük olarak şekillendirmek istiyorsanız bu tarağı satın alabilirsiniz. Dyson şekillendiriciye çok paralar ödemek istemiyorsanız bu tarağı hemen inceleyin. Maksimum sıcaklığı 220 derece olan ürünle saçlarınıza kolayca şekil verebiliyorsunuz.

Bence Vestel harika bir performans ürünü yapmış. Başka markaları da araştırdım; gerek kullanımı gerekse ürünün özellikleriyle pahalı markaların yapacağı işi gayet de güzel yapıyor. Kullandım, çok memnun kaldım. Tam da istediğim gibi saçı yapıştırmadan hem de yumuşacık bir fön yaptı. Bence servet dökmenize hiç gerek yok, bu ürünü güvenle alabilirsiniz.

Bu şekillendirici için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Arnica ET14300 Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Arnica ET14300 Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Toz torbasız bu elektrikli süpürge ile evde temizlik yapmak kolaylaşıyor. Toz torbasız özelliğiyle torbaya ekstra para harcamadan evinizi temizleyebiliyorsunuz. 750 Watt motor gücüyle sizi yormayan süpürgenin emiş gücü ayarı yapılabiliyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Gözü kapalı sipariş verebileceğiniz bir ürün, yerli malı yurdun malı, korkacağınız hiçbir eksi tarafı yok. Ha 3 yıl sonra emiş gücü azalır mı zannetmem ama filtresi eskir değişmek gerekir o da toz torbasına vereceğiniz 3 yıllık parayı düşünürseniz gayet normal. Ekteki resmi koymaya utandım ama ne demek istediğim anlaşılsın diye iki günde bir süpürdüğümüzü zannettiğimiz sadece iki halıdan çıkan kıl, yün ve hepsinden önemlisi bir avuç toz. Bu resmi gördükten sonra zaten direk sipariş edeceksiniz. Koldan kumanda ve kumanda pilinin dahi kutu içinden çıkması harika, kırılmayan hortum 5 çeşit başlık, başlık aparatı 3 litre toz haznesi kolay kullanım, haznenin kolay sökülüp takılması, uzayan kısalan borusu, dedim ya tek kelime ile harika. Ha bu arada 8 metre kablonun kolaylığı ise anlatılamaz. Ağır diyorlar ama bence eksi değil artı bir özellik makine savrulmuyor. Bir yıldır takip ettiğim bir üründü şükür fiyatı düştü aldık. 

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Fakir Ranger On-Off Toz Torbasız Süpürge

Fakir Ranger On-Off Toz Torbasız Süpürge

Beklentileri aşan performansıyla denenmesi gereken süpürgelerden olan Fakir Ranger 890 Watt gücünde. Oldukça düşük sese sahip süpürge sayesinde kimseyi rahatsız etmeden ev temizliği yapabileceksiniz. 1.5 litre toz kapasitesi olan süpürge her eve lazım.

Ürün fiyat- performans açısından değerlendirildiğinde gayet güzel. Bu fiyat aralığında diğer ürünlerle karşılaştırıldığında HEPA filtresi olması sebebiyle 1-0 önde başlar. Öncelikle senelerce sulu süpürge kullanıcı olarak ürünün pratikliği ve sesinin farkedilir derecede düşük olması beni memnun etti. Tabii ki 3-4 bin liralık ürünlerle kıyaslanamaz. Parça kalitesi mükemmel diyemem ama fiyatına göre bence performansı, çekiş gücü, sessizliği, temizliğinin kolaylığı, yer kaplamaması, hafifliği gayet güzel. Yorumlara bakarak almıştım o yüzden yorum yapma ihtiyacı hissettim, umarım faydalı olur. 🙏

Toz torbasız süpürge şu anda 3.293 TL. Ev temizliğinize çok yardımcı olacak süpürgeyi almak için tıklayın.

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Remington Curl & Straight Confidence Saç Şekillendirici

Remington Curl & Straight Confidence Saç Şekillendirici

Remington Curl & Straight Confidence Saç Şekillendirici, hem düzleştirme hem de dalgalı saç özelliğiyle saçınızı aynı anda kurutma ve şekillendirme imkanı sunuyor.

Başlıklarına gelecek olursak, 40 mm döner yumuşak kıl fırça, sert düzeltme fırçası, 30mm döner maşa ve kurutma başlığı gibi aksesuarlara sahip. Öne çıkan diğer özellikleri; 

  • Saçların elektriklenmesini engelleyen anti-statik özelliği 

  • Çift yönlü döndürme özelliği 

  • Fırçayı serbest bırakma ve kilitleme sistemi 

  • Gelişmiş seramik kaplı fırça yüzeyleri

  • 2 ısı hız ayarı

  • Saklama çantası

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Braun Satin Hair 7 Iontec AS720 Airstyler Saç Şekillendirici

Braun Satin Hair 7 Iontec AS720 Airstyler Saç Şekillendirici

Saçlarınızı kuruturken şekil vermek ve parlamasını sağlamak istiyorsanız çok fazla para harcamanıza gerek kalmadan Braun Satin Hair 7 Iontec AS720 Airstyler Saç Şekillendirici'yi tercih edebilirsiniz.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Eşimden biliyorum. Kıvırcık ve aşırı dalgalı saçlar için mükemmel bir ürün. Öyle Dyson falan hikaye. Yıllardır kullanıyor eskimişti yenisini alıp mutlu etmek istedim.

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Hairens HRS-320 Otomatik Saç Maşası

Hairens HRS-320 Otomatik Saç Maşası

Saç şekillendirme konusunda çok iyi olmayanların bile harika buklelere kavuşmasını sağlayan Hairens Otomatik Saç Maşası, pratik kullanımı sayesinde vazgeçilmeziniz olmaya aday. 

  • 5 aşama hız kontrolü 

  • Dalga oluştuğunda sesli uyarı 

  • Zamanlayıcı fonksiyonu 

  • 25 mm seramik başlık 

  • 60 dakika sonra otomatik kapanma 

  • Dalga yönlendirme anahtarı 

  • Led ısı kontrol göstergesi gibi özellikleri bulunuyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Çok başarılı bir ürün, en iyisi denilenleri bile sollar. Dyson'ın yaptığı dalgalar hemen geçiyor, bu kalıcı.

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Grundig HS 5330 İyonik Fonksiyonlu Saç Düzleştirici

Grundig HS 5330 İyonik Fonksiyonlu Saç Düzleştirici

Seramik kaplama bu saç düzleştiricinin kablo uzunluğu 2 metre. Keratin katkılı kaplaması sayesinde saçınızı koruyarak düzleştiren bu cihaz 30 saniyede 210 dereceye kadar ısınıyor.

Bu düzleştiriciyi satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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