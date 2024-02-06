Dyson Almak Bütçenizi Aşıyorsa Onun Yerine Bir Şansı Hak Eden Ürün Önerileri

Dikey süpürgeler arasında beğenilen modellerden biri olan Samsung Jet 75E Dikey Şarjlı Süpürge, ergonomik tasarımıyla işinizi kolaylaştırıyor. Tüm zeminlerde mükemmel performans gösteren dikey süpürge ile en ulaşılması zor yerleri bile rahatça temizleyebiliyorsunuz.

Ayarlanabilir güç seviyesi sayesinde temizlik çok daha kolay. Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

🧹Hem robot süpürge hem ihlas marka sulu süpürge kullanan biri olarak, merdivenli evimde günlük pratik temizlik için dikey süpürge almak istedim. Çok araştırdım, bir sürü markaya baktım, iki ay sonra gırgıra dönmesin güçlü bişey alayım diye gözü karartıp meşhur markayı alacaktım ki o parayı bi süpürgeye vermek içime sinmedi ve kampanyalı ürünler arasında bu süpürgeyi gördüm. Emiş gücü, hepa filtre oluşu, fazla başlık sayısı sebebiyle almaya karar verdim. 2-3 haftadır kullanıyorum. Çok çok memnun kaldım. Büyük süpürgeyi hiç açmadım daha.

🧹 Şarjı az gidiyor denmiş ama en düşük modda zaten fazlasıyla yeterli çekiş gücü var. Sürekli max modda çalıştırmak için bir sebep yok. O yüzden şarjı gayet yeterli. Zaten süpürgenin amacı günlük pratik süpürme işi.

🧹Başlıkları çok güzel, özellikle yatak, koltuk için küçük başlığı olduğu için tercih ettim. Yatak süpürünce haznesinden ince kum gibi tozlar çıkıyor. Bu hem filtrenin dışarı toz vermediğini gösteriyor hem de emiş gücünün yüksek olduğunu. Yer için iki başlığı var, ben halı süpürmeye de uygun olanı kullanıyorum, başlık körüklü olduğu için yere tam yatıyor, bu sayese koltuk altı gibi yerlere kolaylıkla giriyor. Ayakta duvara yaslamak isterseniz o şekilde de dik duruyor.

🧹Toz haznesini çıkarıp takmak biraz zor, ince plastik, kırılacak diye tedirgin oluyorum ama bir sıkıntı olmadı. Tozları el değmeden boşaltıyorsunuz. İçinde metal filtre var, yıkanabiliyormuş henüz yıkamadım.

🧹Ben yerim olmadığı için duvara asmadım. Koltuk arkasına yere uzatıyorum. Duvar montaj aparatını yere koydum, şarja o şekilde takıyorum.

🧹Arabayı temizlemek için de kullandım, koltukları dövücü başlıkla süpürdüm, güzel temizledi. Keçe paspaslara yapışanları temizlemekte orta seviye başarılı. arabanın küçük yerlerindeki tozları çeksin diye max modda çalıştırırsanız şarj çabuk bitiyor. Eliniz alıştıkça pratikliğiniz sayesinde şarj daha yeterli gelir. Servis yaklaşımı nasıldır bilemiyorum. Ben gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.