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Sevdiğinizi Sıcak Bir Kucaklama Kadar Mutlu Edecek Sevgililer Günü Hediyeleri

etiket Sevdiğinizi Sıcak Bir Kucaklama Kadar Mutlu Edecek Sevgililer Günü Hediyeleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 14:01

Sevgililer Günü hediyesi ne alacağınıza hala karar vermediyseniz bu içerik sizin için. Sevgilinizi sıcacık bir kucaklama kadar mutlu edecek, birbirinden güzel ve kullanışlı olan seçenekleri sizler için bir araya getirdik. Sevdiğinizle birlikte sıcacık kalmanızı sağlayacak ve onu ne kadar sevdiğinizi gösterecek ürünler aşağıda sizi bekliyor!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

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Travel Candle

Travel Candle

22-24 saat yanabilen bu mum en güzel hediyelerden biri. Temiz yanan bu mumdan is çıkmıyor. Kanserojen madde içermeyen formülüyle sağlıklı bu muma sevgiliniz bayılacak. Çok farklı bir havası olan bu mum adaçayı, zencefil ve karamel kokusuna sahip. 

Yoga, meditasyon yaparken odaklanmasını sağlayacak muma ulaşmak için buraya tıktık.

Bej Emaye Kupa

Bej Emaye Kupa

Kupa koleksiyonu olan bir sevdiğinize Sevgililer Günü için almanız gereken hediye bu emaye kupa. Cam gibi hijyenik ve uzun ömürlü emayeden yapılan bu kupa soğuk veya sıcak kullanıma uygun. 

En güzel hediyelerden biri olacak bu ürün için tıklayın.

Comfort Overshirt

Comfort Overshirt

Bahar ve kış aylarında kurtarıcı parçası olacak bu gömlek çok şık duruyor. Fit kalıbı bulunan bu üst unisex bir ürün. %53,2 pamuktan üretilen gömlek yumuşacık bir kumaşa sahip. 

Biri sana, biri sevdiğine alabileceğin bu gömleğe ulaşmak için buraya tıktık.

Kaşmir Bere

Kaşmir Bere

Bereler, kışın olmazsa olmazlarından. Yumuş yumuş kumaşıyla sevgilinizi rahatsız etmeyecek olan bu bere, kışın onu sarıp sarmalayacak. Unisex ve esnek bir bere olduğu için sevdiğinizle birlikte kullanabilirsiniz.

Bu tarz bereyi hediye etmek için tıklayın.

Camp Fire Hoodie

Camp Fire Hoodie

Eğer bu özel günü hem kendinize hem de sevgilinize alabileceğiniz özel bir hediyeyle kutlamak istiyorsanız, Camp Fire Hoodie tam size göre. Birlikte çıkacağınız seyahatlerinizde yumuşacık, kadifemsi kumaşıyla ve muhteşem tasarımıyla size eşlik edecek.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Moon Phases Kanvas Çanta

Moon Phases Kanvas Çanta

%100 pamuklu kumaşıyla kalın ve tok bir yapıya sahip olan Moon Phases Kanvas Çanta, uzun ömürlü bir yapıya sahip. Hem kısa hem de uzun askı seçenekleriyle sunulan bu çanta, elde ya da omuzda rahatlıkla taşınabilir. Kirlendiği zaman ise basitçe ters çevirip yıkanabilir. Her türlü etkinlikte kullanabileceği bir aksesuar olması nedeniyle de sevdiğinize hediye etmek için ideal seçenekler arasında yer alıyor.

Her yere giderken takabileceği bu çantayı hediye etmek için tıklayın.

Merino Yün Çorap

Merino Yün Çorap

Kışın gelişi ve hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte, sevgilinizin ayakları sürekli üşüyorsa, ona alabileceğiniz en güzel hediye Merino Yün Çorap olabilir.

Sevdiğinizle birlikte sıcacık kalmak isterseniz kendinize de almayı unutmayın.

Linki burada.

Travel Pants

Travel Pants

Eğer sevdiğiniz yeni yerler keşfetmeyi ve seyahat etmeyi seviyorsa, ona konfor sağlayacak bir hediye arayışında olabilirsiniz. Bu durumda, Travel Pants ideal bir seçenek olabilir. Bu pantolon, yumuşak ve kadife gibi bir kumaşa sahip olduğu için hem bahar hem de kış aylarında sevgilinize rahatlık sunacak. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Cozy Outdoors Sherpa Polar

Cozy Outdoors Sherpa Polar

Sevdiğinizin yanında olamadığınız günlerde onu sarıp sarmalayacak ve sıcacık tutacak bir hediyeye ne dersiniz? Cozy Outdoors Sherpa Polar, içi polarlı, dışı tüylü olduğu için soğuk kış günlerinin kurtarıcısı olacak ve daima sıcak kalmasını sağlayacak. 

Düğmelerinde Hindistan cevizi kabuğu kullanılan bu poları hediye etmek için buraya tıklayın.

Under the Stars Sweatshirt

Under the Stars Sweatshirt

Doğa ve seyahat temalarının birleştiği bu özel tasarım, hem sizin hem sevgilinizin tarzını yansıtacak muhteşem bir seçenek. Ayrıca unisex oluşu, sizin ve sevgilinizin rahatlıkla giyebileceği bir parça olmasını sağlar. Birlikte giydiğinizde ise uyumlu bir çift imajı yaratabilirsiniz.

Doğadan ve seyahatlerden ilham alan tasarımlarıyla Under the Stars Sweatshirt burada sizi bekliyor.

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Road Life Tshirt

Road Life Tshirt

Yolculuk, macera ve özgürlük aşkını yansıtan bu Road Life Tshirt, rahat kesimi ve kaliteli kumaşı ile hem konforlu hem de dayanıklı bir yapıya sahiptir. 

Yazın gelmesini iple çeken, tatil planları yapan sevgiliye alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri olacaktır. 

Linki burada.

Great Indoors Hoodie

Great Indoors Hoodie

Ateş kızılı rengiyle sevgi ve tutkunun simgesi olarak, sevgilinize olan aşkınızı ve tutkunuzu ifade etmenin en güzel yolu olan Great Indoors Hoodie, Sevgililer Günü hediyesi için muhteşem bir seçenek.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Sevgililer Günü için çarkı çevirip, sürpriz indirimler kazanmayı unutmayın!

Sevgililer Günü için çarkı çevirip, sürpriz indirimler kazanmayı unutmayın!
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