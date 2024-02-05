Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim , Hediye
Keşfetme Heyecanını Paylaşanlara: 2024'te Macera Dolu Yolculuklarınızda Yanınızdan Ayırmayacağınız Ürünler

etiket Keşfetme Heyecanını Paylaşanlara: 2024'te Macera Dolu Yolculuklarınızda Yanınızdan Ayırmayacağınız Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 11:50

Maceradan maceraya koşanların her zaman yanında olması gereken bazı ürünler var. Her şarta ayak uydurulması gereken durumlarda uzun ömürlü bu ürünler çantanızdaysa çok şanslısınız demektir! 2024'te macera dolu yolculuklarınızda hayatınızı kolaylaştıracak, çevreye ve ekolojik dengeye duyarlı üretimi benimseyen Ontrail ürünleri aşağıda sizi bekliyor.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ' 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kamp tatiliniz için Ahşap Katlanır Sandalye

Kamp tatiliniz için Ahşap Katlanır Sandalye

Katlanır sandalyeler yolda çok vakit geçirenler için ideal. Bordo rengiyle çok şık duran bu sandalye rahatlığıyla tercih sebebi. Birinci kalite kayın ağacından üretilen sandalyenin kumaşının su itici özelliği var. Doğadan ve seyahatlerden ilham alan tasarımı sayesinde bahçeden kampa her yerde kullanmak mümkün.

Maceralarınızda hep sizin yanızda olacak bu sandalye için tıklayın.

Ahşap Katlanır Masa

Ahşap Katlanır Masa

Kamp tatilinizde sandalye yanında mutlaka bu katlanır masaya da ihtiyacınız var. Yine sürdürülebilir üretim prensibiyle, birinci sınıf kalitedeki uzun ömürlü kayın ağacından üretilen bu masa doğada kullanmak için uygun. Bu masayı kurmak çok kolay, dışarıda şipşak kurabilirsiniz. 

Hafifliğiyle kolayca taşınan bu katlanır masaya ulaşmak için tıklayın.

Kamp tatilinizin olmazsa olmazı: Beyaz Emaye Kupa

Kamp tatilinizin olmazsa olmazı: Beyaz Emaye Kupa

Maceralı yolculukların sonu kamp yaparak bitiyorsa bu emaye kupa yanınızda olması gerekenlerden. Cam kadar hijyenik ve uzun ömürlü olan emaye kupa ocak, fırın veya köz üzerinde kullanılabiliyor. Soğuk veya sıcak içeceklere uygun kupa antibakteriyel olduğu için aynı zamanda sağlıklı.

Temizlemesi de çok kolay bu ürünü beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

Travel Pants

Travel Pants

Travel Pants, her yaştan kadın ve erkeğin vazgeçilmezi olacak yumuşak ve kadifemsi kumaşıyla öne çıkıyor. Hem bahar hem de kış aylarında size muhteşem bir konfor sağlayacak olan bu pantolon, seyahat kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Termal Çanta

Termal Çanta

Su itici kumaşa ve termal iç astara sahip olan termal çanta ile sıcak ya da soğuk tutmak istediğiniz yiyecek ve içeceklerinizi rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Hem kullanışlı hem de çok şık bu termal çantayı kaçırmayın!

Buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Merino Yün Bere

Merino Yün Bere

%80 Merinos Yün kumaşıyla kış aylarını sıcacık geçirmenizi sağlayacak Merino Yün Bere, ince, esnek ve konforlu yapısıyla soğuk günlerinizin kurtarıcısı olacak. 

Unisex, standart kalıbı sayesinde kendinize ve sevdiklerinize rahatlıkla alabilirsiniz.

Linki burada.

Ski Life Sweatshirt

Ski Life Sweatshirt

Ski Life Sweatshirt, mavi tonunun en güzel haliyle karşınıza çıkıyor. Bu rahat kalıplı sweatshirt, kış seyahatlerinizde size eşlik ederek en güzel anılarınızın bir parçası olacak. İster kayak yaparken, ister kar topu oynarken ya da sadece soğuk hava yürüyüşlerinizde, bu sweatshirt sizin en iyi dostunuz olacak. 

Kendinizi rahat ve şık hissetmek için Ski Life Sweatshirt burada sizi bekliyor.

Cozy Outdoors Sherpa Polar

Cozy Outdoors Sherpa Polar

Macera sevenler her şarta hazırlıklı olmalı. Cozy Outdoors Sherpa Polar, %100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiş. İçi polarlı ve dışı tüylü bu polar kış maceralarınızda yanınızdan ayırmayacağınız bir parça olacak. 

Her yaş ve bedene uygun unisex bu yumuşacık poları almak için tıklayabilirsiniz.

Upcycle Hoodie

Upcycle Hoodie

Fermuarlı hoodie, %68 pamuk içeriği, tüylü içi ve kalın dış kumaşı ile rahat kalıbı sayesinde her an yanınızda taşımak isteyeceğiniz bir üründür. Her yerde giyilebilecek bu hırkayı, soğuk kış günlerinde veya serin bahar günlerinde tercih edebilirsiniz.

Sizi soğuklardan koruyacak hırka için tıklayabilirsiniz.

Starry Night Pamuk Çorap

Starry Night Pamuk Çorap

Maceradan maceraya koşarken yanınızda sizi rahat ettirecek ürünler olmalı. Bu pamuk çorap ayaklarınızı rahat ettirmek için tasarlanmış. Esnek ve konforlu kalıbı ile ayağınız için en iyisi olan bu çorap baskılarıyla da çok tatlı!

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Daydream Çanta

Daydream Çanta

Geniş çantalar yolculuklarda çok iyi oluyor. Plaj, piknik veya kamp için ideal bu çanta içindeki termal çantayla birlikte geliyor. Dış kumaşı %100 pamuk olan çantanın içi saten. Dışında hemen elinizin altında olması gereken eşyalar için bir cebi olan çantanın içinde 2 bölüm var. İçindeki termal çanta 2 saate kadar koyduklarınızı serin tutuyor.

Rengine ayrı iç hacmine ayrı aşık olacağınız bu ürün için tıklayın.

Seashell Tshirt

Seashell Tshirt

Yaz aylarında seyahat planlamayı sevenleri de unutmadık tabii ki. %100 premium pamuklu kumaşıyla öne çıkan Seashell Tshirt, tiril tiril ve yumuşacık kumaşıyla yaz seyahatlerinizin kurtarıcısı olacak. 

Her yaş ve bedene uygun olarak üretilen unisex Seashell Tshirt için buraya tıklayabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?