Keşfetme Heyecanını Paylaşanlara: 2024'te Macera Dolu Yolculuklarınızda Yanınızdan Ayırmayacağınız Ürünler

Fermuarlı hoodie, %68 pamuk içeriği, tüylü içi ve kalın dış kumaşı ile rahat kalıbı sayesinde her an yanınızda taşımak isteyeceğiniz bir üründür. Her yerde giyilebilecek bu hırkayı, soğuk kış günlerinde veya serin bahar günlerinde tercih edebilirsiniz.

Sizi soğuklardan koruyacak hırka için tıklayabilirsiniz.