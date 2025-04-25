Osman Boyner Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Altınyıldız ve Beymen'in Kurucusu Osman Boyner Neden Öldü?
İş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti. Osman Boyner’in ölümünün ardından hayat hikayesi ve biyografisi araştırılmaya başlandı. Boyner Holding, Beymen ve Altınyıldız gibi markaların kurucusu ünlü iş insanı Osman Boyner merak ediliyor. Peki, Osman Boyner Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Beymen’in Kurucusu Osman Boyner Neden Öldü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osman Boyner Kimdir, Kaç Yaşında Nereli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altınyıldız ve Beymen'in Kurucusu Osman Boyner Neden Öldü?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın