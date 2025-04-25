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Osman Boyner Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Altınyıldız ve Beymen'in Kurucusu Osman Boyner Neden Öldü?

Osman Boyner Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Altınyıldız ve Beymen'in Kurucusu Osman Boyner Neden Öldü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2025 - 16:23

İş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti. Osman Boyner’in ölümünün ardından hayat hikayesi ve biyografisi araştırılmaya başlandı. Boyner Holding, Beymen ve Altınyıldız gibi markaların kurucusu ünlü iş insanı Osman Boyner merak ediliyor. Peki, Osman Boyner Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Beymen’in Kurucusu Osman Boyner Neden Öldü?

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Osman Boyner Kimdir, Kaç Yaşında Nereli?

Osman Boyner Kimdir, Kaç Yaşında Nereli?

Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. İş insanı Cem Boyner’in ve Neylan Dinler'in babası olan Osman Boyner’in Hasan, Fazıl, Güzide isimli üç kardeşi bulunuyor. İstanbul’da Sultanahmet Ticaret Lisesi’ni bitiren Osman Boyner, Yüksek Ticaret Okulu’nda okudu. 

Osman Boyner 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız markasını kurdu. Altınyıldız, 26 Ocak 1952 yılında 1.5 milyon lira sermaye ile kuruldu ve günümüzde kadar ününü koruyan bir marka oldu. 

İlk ihracatını 1956 yılında gerçekleştiren şirket Türk kumaşının dünyaya tanıtımında önemli rol oynadı. 

Türk tekstil ve hazır giyim sektöründe başka bir perde açan Osman Boyner, 1960’lı yılların sonunda modacı arkadaşı Kerim Kerimol ile Beymen markasının temellerini attı. İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini işbirliğiyle kurulan Beymen, ilk mağazasını 1971 yılında İstanbul Şişli’de açtı. 

TÜSİAD’ın kurucuları arasında yer alan Osman Boyner, 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttü. Osman Boyner 2010 yılında görevini oğlu Cem Boyner’e bıraktı. 

Osman Boyner’in eşi Ayten Boyner ise 2021 yılında hayatını kaybetmişti.

Altınyıldız ve Beymen'in Kurucusu Osman Boyner Neden Öldü?

Altınyıldız ve Beymen'in Kurucusu Osman Boyner Neden Öldü?

Osman Boyner, 25 Nisan Cuma günü 99 yaşında hayatını kaybetti. Osman Boyner’in vefat haberini oğlu Cem Boyner Instagram hesabından duyurdu. Cem Boyner annesi Ayten Boyner ve babası Osman Boyner'in bir fotoğrafını paylaşarak 'Kavuştu sevgililer, hasret bitti. Artık hasret geride kalanlara ait' notunu düştü. 

Osman Boyner’in 26 Nisan Cumartesi günü defnedilmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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