Numan Kurtulmuş'un Yapay Zekaya Sorduğu Anlamlı Soruları ChatGPT Yanıtladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz gün Ankara Bilim Üniversitesi'nin Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda konuştu. Konuşmasının en can alıcı kısmı ise yapay zekaya yönelttiği sorular oldu. Kurtulmuş yapay zekaya birkaç soruyla geldi. Bunların birincisi 'Yapay zeka gözyaşının değerini biliyor mu?' diğer de 'Yapay zeka bir sevincin bir kederden nasıl ayrılabileceğini bize anlatabilir mi?' ve 'Yapay zeka özür dilemenin anlamını biliyor mu?' oldu. Biz de bu soruları popüler yapay zeka robotu ChatGPT'ye sorduk.
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Kurtulmuş insansızlaştırma sürecinde yapay zekanın kullanılmasına izin vermeyeceğini söyleyerek şu soruların yanıtını istedi.
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Gözyaşının anlamını biliyor musun sorusuna yanıtı şöyle oldu;
Bir sevincin bir kederden nasıl ayrılabileceğini ise şöyle anlattı;
Özür dilemenin ne anlama geldiği hakkında da yapay zekanın yorumu şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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