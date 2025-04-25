İletişim Başkanlığı'ndan Bazı Siyasetçiler İçin “Kaset ve Şantaj” İddialarına Yalanlama Geldi
Bazı devlet yetkilileri ve siyasetçiler hakkında ortaya atılan “kaset ve şantaj” iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar üzerine resmi bir açıklama yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Kamuoyuna da bu tür içeriklere itibar edilmemesi yönünde çağrı yapıldı.
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İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündemi meşgul eden kaset ve şantaj iddialarına ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, konunun gündeme taşınmasında etkili oldu.
İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı o paylaşım:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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