onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İletişim Başkanlığı'ndan Bazı Siyasetçiler İçin “Kaset ve Şantaj” İddialarına Yalanlama Geldi

İletişim Başkanlığı'ndan Bazı Siyasetçiler İçin “Kaset ve Şantaj” İddialarına Yalanlama Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2025 - 16:27

Bazı devlet yetkilileri ve siyasetçiler hakkında ortaya atılan “kaset ve şantaj” iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar üzerine resmi bir açıklama yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Kamuoyuna da bu tür içeriklere itibar edilmemesi yönünde çağrı yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündemi meşgul eden kaset ve şantaj iddialarına ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündemi meşgul eden kaset ve şantaj iddialarına ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan duyuruda, bazı basın yayın organlarında yer alan ve kimi devlet yetkilileri ile siyasetçileri kapsayan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. DMM, bu haberlerin “hayal ürünü kurgu” olduğunu belirterek, herhangi bir somut delil içermediğini ve organize bir itibar suikastının parçası olduğunu ifade etti. Açıklamada, bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, konunun gündeme taşınmasında etkili oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, konunun gündeme taşınmasında etkili oldu.

Özel, yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın öldürülmesine değinmiş ve onunla ilişkili olduğunu öne sürdüğü bazı isimlerden söz etmişti. Ayrıca kaybolduğu iddia edilen bazı videolardan da bahseden Özel’in açıklamaları, söz konusu “kaset” iddialarının konuşulmasına neden olmuştu.

İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı o paylaşım:

İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı o paylaşım:
twitter.com

'Bazı basın yayın organlarında, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan 'kaset ve şantaj' iddiaları doğru değildir.

Bahse konu haberler, herhangi bir somut delile dayanmayan hayal ürünü kurgu haberlerdir.

İddialar, devlet kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik organize bir itibar suikastının parçasıdır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın