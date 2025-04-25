İletişim Başkanlığı'ndan Bazı Siyasetçiler İçin “Kaset ve Şantaj” İddialarına Yalanlama Geldi

Yapılan duyuruda, bazı basın yayın organlarında yer alan ve kimi devlet yetkilileri ile siyasetçileri kapsayan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. DMM, bu haberlerin “hayal ürünü kurgu” olduğunu belirterek, herhangi bir somut delil içermediğini ve organize bir itibar suikastının parçası olduğunu ifade etti. Açıklamada, bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulandı.