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İmamoğlu'nun Avukatının Avukatı Tutuklama İstemiyle Adliyeye Sevk Edildi: ''Saklanmadı, Korkmadı''

İmamoğlu'nun Avukatının Avukatı Tutuklama İstemiyle Adliyeye Sevk Edildi: ''Saklanmadı, Korkmadı''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.04.2025 - 15:36

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Dün de Murat Ongun avukatları da gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan avukatının gözaltına alınmasına ilişkin şunları söyledi:

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan avukatının gözaltına alınmasına ilişkin şunları söyledi:

'Avukatım Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu öğrendim. Şuan kendisi Adıyaman’da. 6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor. Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin avukatı. Yarın da adalet arayan kim varsa onun avukatı olmaya devam edecek. Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için Adliye’ye gitti. Avukatlar, adaleti ve gerçeği aramaya devam edecekler. Savunma susmayacak.'

Dün de İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun avukatları da gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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