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Gözaltına Alınan Murat Ongun'un Avukatları Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltına Alınan Murat Ongun'un Avukatları Adliyeye Sevk Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.04.2025 - 18:49

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Avukatlar, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.

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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte danışmanı Murat Ongun da tutuklandı.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte danışmanı Murat Ongun da tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmada gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'ın savcılıkta verdiği ifadeler sona erdi.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'ın savcılıkta verdiği ifadeler sona erdi.

Avukatlar buradan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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