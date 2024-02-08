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TikTok'ta Fırtınalar Estiren İnceleme Fotoğraflarıyla Kanıtlanmış 15 Harika Ürün

etiket TikTok'ta Fırtınalar Estiren İnceleme Fotoğraflarıyla Kanıtlanmış 15 Harika Ürün

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 13:06

Öncesi ve sonrasıyla kendini kanıtlamış birçok ürün var. Bu ürünler TikTok'ta çok meşhur. TikTok'ta herkesin kullandığı ürünleri sizler için derledik. Gelin merak edilen bu ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Araba Koltuk Döşeme Temizleyici Sprey

1. Araba Koltuk Döşeme Temizleyici Sprey

Arabanın döşemelerini temizlemek için bu sprey yeterli. Döşemelerdeki inatçı kirleri temizleyen spreyle arabanızı mis gibi yapacaksınız. Yağ, mürekkep, çikolata ve çay gibi kirlerde etkili spreyin kullanımı çok pratik.

Temizlemesi gayet güzel, kumaşın kalitesini bozmuyor.

Bu temizleyici 99 TL.

Arabanızı tertemiz yapacak bu temizleyici sprey için tıklayın.

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2. Telvesse Yumurta Çırpma Aparatı

2. Telvesse Yumurta Çırpma Aparatı

Çelik basmalı bu çırpıcı yumurta çırpmak için ideal. Sabah kahvaltıya yumurta hazırlamak için bu çırpıcıdan yardım alabilirsiniz. Hiç yorulmadan sadece basarak çırpmayı sağlayan bu aparat her eve lazım.

Yumurta dışında ayran veya cacık yapmak için de kullanabileceğiniz ürünü almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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3. Kurutucu Top

3. Kurutucu Top

Kurutma makinesi için kullanılan bu toplar 4 tane geliyor. Kaliteli malzemesiyle uzun ömürlü olacak bu toplar hassas ciltli insanlar ve bebek kıyafetleri için ideal. Kırışıklıkları azaltan bu toplar çamaşır makinesine zarar vermiyor. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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4. Spelt Gözlük Camı Temizleyici

4. Spelt Gözlük Camı Temizleyici

Gözlük temizlerken işinize yarayacak bu mikrofiber silici, gözlük kullanan herkese lazım. Hızlı ve kolayca gözlükleri temizlemeniz için bu ürünü deneyebilirsiniz.

Gözlüğünüzü kolayca temizlemenize yardımcı olacak bu ürün 99 TL. 

Hemen satın almak için tıklayın.

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5. Brainstream Mikrodalga Fırın Temizleyici

5. Brainstream Mikrodalga Fırın Temizleyici

Mikrodalga temizlemek en zor işlerden biri. Mikrodalganızı temizlemek için Angry Mama ideal. Az yer kaplayan bu temizleyici sirke ve su ile doldurulabiliyor. 

Kimyasal kullanmadan kirleri temizleyen bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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6. Dil Temizleyici Aparat

6. Dil Temizleyici Aparat

Dilinizi temizlemek için bu aparat mutlaka alınmalı. Dil üzerindeki bakterileri etkili şekilde temizleyen aparat kötü nefesin de önüne geçiyor. Ergonomik tasarımı ile kolayca kullanılabilen bu aparatı dile nazikçe bastırarak kullanmak mümkün.

İşini yapıyor.

Paslanmaz bakır malzemesi sayesinde bakteri üremesini engelleyen bu ürünü almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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7. Yumuşak Silikon Duş Tarağı

7. Yumuşak Silikon Duş Tarağı

Tüm saç tipleri için uygun duş tarağını ıslak saçınızı daha iyi şampuanlamak ya da kuru saçınızı taramak için kullanabilirsiniz. Evcil hayvanları taramak için de uygun tarağı düzenli kullandığınızda saçlarınız daha sağlıklı olacak!

Saç yıkamak ve saç derisine masaj için kullanılabilen bu duş tarağının fiyatı 59 TL.

Saçlarınızı ölü deriden arındıran tarak için tıklayın.

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8. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

8. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

Normal ve yağlı saçlar için uygun şampuan kepek sorunu olanlar için ideal. Gözle görünür kepeği %100'e kadar gideren şampuan 6 haftaya kadar da yeni kepek oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor. 

Bu ürün şu an indirimde. %2 indirimle 585 TL olan şampuanı kaçırmamak için tıklayın.

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9. Sebze Doğrayıcı

9. Sebze Doğrayıcı

Mutfakta işinizi kolaylaştıracak bu sebze doğrayıcı ile sebzeleri ve meyveleri farklı çeşitlerde doğramanız mümkün. 7 kesme bıçağı olan doğrayıcının içinde ayrıca bir yumurta sarısı ayırıcı da var. 

Patates, mozzeralla, mantar, havuç ve daha birçoğunu kesmek için bu doğrayıcı size çok yardımcı olacak. Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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10. Cosrx Acne Pimple Master Patch Sivilce Söndürücü Bant

10. Cosrx Acne Pimple Master Patch Sivilce Söndürücü Bant

İçinde 24 bant bulunan bu ürün sivilceleri kurutmaya yarıyor. Akne, beyaz ve siyah noktalardan kaynaklı görünümü iyileştiren bu bantlar kaçmaz. Karma ve yağlı ciltler için kullanılabilen bu ürünün içinde farklı boyutlarda bantlar bulunuyor.

Şu an %9 indirimli olan bu ürün 199 TL.

Sivilcelerin sönmesine yardımcı olan ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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11. Sas Banyo Duş Rafı

11. Sas Banyo Duş Rafı

Paslanmaz bu raf yapışkanlı yapısıyla kolayca monte edilebiliyor. Banyoda eşyalarınızı koyacak yeriniz yoksa bu rafı mutlaka almalısınız. Yapıştırma dışında vidayla da monte edebileceğiniz raf özellikle duştaki eşyaları toparlıyor. 

Güzel ürün, hızlı teslimat.

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12. Miracle Foot Peeling Pack Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

12. Miracle Foot Peeling Pack Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

Ayaklarınızı yumuşacık yapacak bu maske ayak bakımına önem veren herkesin denemesi gereken bir maske. Ayaklarınıza iyi bakmak istiyorsanız ihtiyacınız olan ürün bu maske!

5.günde ayaklarımın büyük kısmı soyuldu. Sonra sıcak suda beklettim iki farklı gün, tamamen soyuldu. Topuk kısmı soyulsa da deri kalın olduğu için %90 etkili diyebilirim. Geri kalan kısmı bebek poposu gibi oldu:) 1 ay sonra bir daha yapacağım topuk kısmı da öyle olsun istiyorum.

%30 indirimli bu ayak maskesi 160 TL'ye düşüyor.

Bu ürün için tıklayın.

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13. Bardaklıklı Sünger Yastık

13. Bardaklıklı Sünger Yastık

Sünger yastığın üzerinde bardak için boşluklar bulunuyor. Bu sayede koltukta rahatça otururken bardaklarınıza koyacak yer bulmakta zorlanmayacaksınız. Koltukta keyif yapmak isteyenlerin bayılacağı bu yastık her bardağa uygun.

Bu ürün için tıklayın.

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14. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

14. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Bu mini süpürge ev veya araba için ideal. Evde küçük yerleri temizlerken çok işinize yarayacak bu ürünü aynı zamanda arabada da kullanabilirsiniz. 6000 Pa emiş gücü olan süpürge çok pratik.

500 gr ağırlığındaki süpürgeye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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15. Batiste Kuru Şampuan

15. Batiste Kuru Şampuan

Saçınız kirlendi ve yıkayacak vaktiniz yoksa kuru şampuan tam size göre bir ürün. Saçtaki fazla yağı anında emen bu kuru şampuan ile saçlarınız gün boyu temiz kalıyor. Saçı kurutmayan formüllü kuru şampuan saçta ağırlık da yapmıyor.

Pudra görünümü bırakmayan bu şampuan için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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