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Pratik Ürünlere Zaafı Olanların Fiyatına Bakmadan Sepetine Ekleyeceği Ürün Önerileri

etiket Pratik Ürünlere Zaafı Olanların Fiyatına Bakmadan Sepetine Ekleyeceği Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 11:11

Hayat kolaylaştırıcı birçok ürün var. Özellikle mutfakta pratiklik sağlayan ürünlerle yemek yapmak kolaylaşıyor. Siz de pratik ürünlerin hastasıysanız seçtiklerimize bakabilirsiniz. Gelin hayatınızı kolaylaştıracak ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.' 

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Fasulye Ayıklayıcı

Fasulye Ayıklayıcı

Fasulye ayıklamak çok vaktinizi alıyorsa bu ayıklayıcı tam size göre. Basit tasarımı sayesinde kolayca kullanabileceğiniz bu pratik ürün dayanıklı plastikten üretilmiş. 

Birçok fasulye türü için kullanılabilen ayıklayıcı için tıklayın.

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Safestore Pratik Sıcak Kase Tutucu

Safestore Pratik Sıcak Kase Tutucu

Sıcak kase, tabak veya tepsi taşımak için ihtiyacınız olan bu ürünle çok rahat edeceksiniz. Fırın tepsisi ya da tencere tutarken zorlananlar için bu ürün çok pratik.

Hem rahat hem kullanışlı bu tutacağı almak için tıklayın.

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Hamur Açıcı

Hamur Açıcı

Hamur açıp kapatmak için bu alet ideal. Bu ürünle önce hamurunuzu açıp daha sonra sonra doldurup kapatabiliyorsunuz. Mantı, börek, poğaça ve ravioli yapmak için kullanabileceğiniz hamur açıcı ile tüm hamur işleriniz aynı boyda oluyor.

Bu pratik ürünü satın almak için tıklayın.

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Diş Macunu Sıkacağı

Diş Macunu Sıkacağı

4 tane gelen bu diş macunu sıkacağı sayesinde artık ortadan sıkma derdi olmuyor. Diş macunlarına takıp kullanabileceğiniz bu sıkacakla macunu sonuna kadar kullanmanız mümkün.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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QUCCO Çok Amaçlı Deterjan Hazneli Pratik Fırça

QUCCO Çok Amaçlı Deterjan Hazneli Pratik Fırça

İçine deterjan koyulan bu fırça ile temizlik yapmak kolaylaşıyor. Her seferinde deterjan sıkmaya gerek bırakmayan fırça ile temizliğiniz hiç bölünmeden istediğiniz yeri fırçalayabiliyorsunuz.

Pratik bir fırça, özellikle CIF'in genel temizlik için olan ürününü hazneye dökerseniz tüm ayakkabıları pırıl pırıl yapıyor. Tavsiye ederim.

Bu ürün şu an 107 TL. 

Ayakkabı temizliği için ideal fırçayı almak için tıklayabilirsiniz.

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Diealles Sarımsak Ezici

Diealles Sarımsak Ezici

Paslanmaz çelik bu sarımsak ezici mutfakta işleri çok kolaylaştırıyor. Pratik şekilde kullanılabilen bu ezici çok satanlarda 1.sırada. Bulaşık makinesinde yıkanabilen eziciye sarımsak dişlerini soymadan koyabiliyorsunuz. 

239 TL olan sarımsak eziciye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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DÖKÜM Metal Limon Sıkacağı

DÖKÜM Metal Limon Sıkacağı

Limon gibi ürünleri zahmetsizce sıkmanıza yardımcı olacak bu sıkacakla işler kolaylaşıyor. Portakal gibi narenciyeleri de sıkmaya yardımcı bu sıkacakla özellikle salatalarınıza limon sıkarken çok rahat edeceksiniz. 

Sağlam ve uzun ömürlü bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Porsima Naturel Pratik İçli Köfte Kalıbı

Porsima Naturel Pratik İçli Köfte Kalıbı

İçli köfte yapmak istiyorsanız ama şekil vermekte sorun yaşıyorsanız bu pratik kalıp tam size göre. Aynı anda 4 tane içli köfte yapabileceğiniz bu kalıpla tam istediğiniz şekilde içli köfteler yapabileceksiniz.

Bu kalıbı almak için tıklayın.

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BUFFER Pratik Salata Yapma Kasesi

BUFFER Pratik Salata Yapma Kasesi

Salata yapmak için ideal bu kase ile beş dakikada salata yapmanız mümkün. Salata yapmaktan üşenip vazgeçiyorsanız bu kaseden sonra bu iş kolaylaşıyor.  Hem salata malzemelerini yıkayıp hem kesmenize yardımcı olacak bu pratik ürünü kaçırmayın.

Bu kaseye ulaşmak için tıklayın.

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Helen's Home Pratik Sıvı Yağ Pompası

Helen's Home Pratik Sıvı Yağ Pompası

Yağları şişesinden kullanmak zor olabiliyor. Bu yüzden bu sıvı yağ pompası işinizi kolaylaştıracak. Her seferinde koca şişeyi kaldırmak zorunda olmayacağınız bu pompayı kaçırmayın.

Eşim aldı, sonra anneme de aldık. Güzel.

Pratik pompa 181 TL.

Her eve lazım bu pompaya ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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EYNEL Pratik Ölçekli Hamur Porsiyonlayıcı

EYNEL Pratik Ölçekli Hamur Porsiyonlayıcı

Yaptığınız hamuru eşit şekilde bölüştürmek için bu porsiyonlayıcı çok işe yarıyor. Özellikle pankek yaparken işi kolaylaştıran porsiyonlayıcının kolunu kullanarak açıp kapatmak mümkün. 900 ml kapasiteye sahip bu porsiyonlayıcıyı pankek, kek veya waffle dökerken kullanabilirsiniz.

Hamur işlerini seviyorsanız bu porsiyonlayıcıyı mutlaka almalısınız. Hemen sepete atmak için tıklayın.

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Pratik Saplı Kavanoz Hunisi

Pratik Saplı Kavanoz Hunisi

Kavanoza bir şeyler koyarken kullanabileceğiniz bu huni ile etraf kirlenmeden istediğinizi koyabiliyorsunuz. Salça gibi yoğun kıvamlı sıvıları kontrollü şekilde koymanıza yardımcı olacak huni etrafa saçılmasını da önlüyor. 

Pratik şekilde temizlenebilen huniyi sepete atmak için tıklayın.

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5DM Pratik Kolay Zeytin ve Vişne Çekirdeği Çıkarma Aparatı

5DM Pratik Kolay Zeytin ve Vişne Çekirdeği Çıkarma Aparatı

Zeytin veya vişne çekirdeği çıkarmak bazen çok zor olabiliyor. Pratik şekilde çekirdek çıkarmak istiyorsanız almanız gereken ürün bu! Kullanımı oldukça kolay bu aparat kaçmaz.

Çekirdek çıkarma aparatının fiyatı 90 TL.

Bu aparat için tıklayabilirsiniz.

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BUFFER Sebze Kesme Aparatı

BUFFER Sebze Kesme Aparatı

Eşit şekilde sebze kesmek için bu aparat ideal. Özellikle soğan keserken işinize yarayacak bu aparat 55 TL. Elleriniz zarar görmeden kolay şekilde sebze dilimlemek için bu aparat kaçmaz.

El kesmek yok. Dilimlemek çok kolay. 

Bu aparatı almak için tıklayın.

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BUFFER Süt Taşırmaz

BUFFER Süt Taşırmaz

Her seferinde sütünüz taşıyorsa bu süt taşırmazı mutlaka satın almalısınız. Sütünüzü kaynatırken içine atacağınız bu ürün fokurdama sesi çıkararak sizi uyarıyor.

Bu pratik ürün 71.90 TL.

Malum fiyatı emsallerinden uygun ve işlevini tam yaptı. Fazla söze gerek yok sanırım, iş görüyor.

Etrafı sürekli temizlemekten yorulduysanız tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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