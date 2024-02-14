Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Ev Arkadaşınızı Seviyor Ama Düzensizliğinden de Bir O Kadar Nefret Ediyorsanız Bu Ürünler Tam Size Göre!

etiket Ev Arkadaşınızı Seviyor Ama Düzensizliğinden de Bir O Kadar Nefret Ediyorsanız Bu Ürünler Tam Size Göre!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 17:41

Düzen konusunda takıntılıysanız bu eşyalara ihtiyacınız var. Ev arkadaşınızı düzene sokacak eşyaları merak ediyorsanız bu içeriğe bayılacaksınız. Gelin evinize düzen getiren bu ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

SAFESTORE Yapışkanlı Kablo Düzenleyici

SAFESTORE Yapışkanlı Kablo Düzenleyici

Duvara veya mutfak aletine takabileceğiniz bu düzenleyici 2 tane geliyor. Sararak kablo karmaşını ortadan kaldırabileceğiniz düzenleyici ile dağınıklık son buluyor. 

Bu düzenleyici ile eviniz çok daha derli toplu oluyor. Bu düzenleyici için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DecoBella 50804 9 Bölmeli Çekmece Kaşıklık

DecoBella 50804 9 Bölmeli Çekmece Kaşıklık

9 bölmeli kaşıklık ile çekmeceleriniz her zamankinden daha düzenli. Kaşık ve çatalları düzene sokan kaşıklık sayesinde aradığınızı daha rahat bulabilirsiniz. Rampalı yapısı ile kullanım kolaylığı sağlayan kaşıklık 124 TL.

Hızlı teslimat kaliteli ürün. Çok kullanışlı, 2 tane aldım bana yetti.

Bu kaşıklığı beğendiyseniz hemen tıklayarak alabilirsiniz.

AMAZON

DECOBELLA Buzdolabı Meyve & Sebze Matı

DECOBELLA Buzdolabı Meyve & Sebze Matı

Yeşil renkli bu mat her buzdolabına lazım. Sebzelerin daha düzenli ve temiz durmasını sağlayan matı kullanacağınız alana göre kesebiliyorsunuz. Bu mat sayesinde sebze-meyve rafındaki nem ve küf ortadan kalkıyor.

Matın fiyatı 89 lira.

Bu matı beğendiyseniz tıklayın.

AMAZON

Çekmece İçi Akordiyon Bölmeli Bez Düzenleyici Organizer

Çekmece İçi Akordiyon Bölmeli Bez Düzenleyici Organizer

10 gözlü organizer katlanabilir yapısıyla her yere kolayca sığıyor. Çekmece içlerini düzenleyen ürünün kullanımı çok kolay. Çorap, iç çamaşırı için uygun organizerle istediğinizi rahatlıkla bulabiliyorsunuz.

Bu organizeri almak isterseniz fiyatı 174 TL.

Memnun kaldım.

Beğendiyseniz satın almak için tıklayın.

AMAZON

YouCopia 50172 Storalid Gıda Kabı Kapağı için Düzenleyici

YouCopia 50172 Storalid Gıda Kabı Kapağı için Düzenleyici

Plastik kaplarınız sürekli dağılıyorsa ihtiyacınız olan ürün bu düzenleyici. 250 liralık bu düzenleyici ile mutfağınız çok daha güzel olacak. Bu düzenleyici sayesinde plastik kaplarınızın kapaklarını rahatlıkla bulabiliceksiniz.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

Wosume Wocume Kravat Organizeri

Wosume Wocume Kravat Organizeri

Kravatları ve şalları düzenleyen bu organizer sayesinde dolabınız çok daha güzel duruyor. İstediğinizi hızlıca bulabilmeye imkan veren organizeri dolabı karışık olanlar hemen almalı!

Bu organizer için tıklayın.

AMAZON

Giysi Katlama Tahtası

Giysi Katlama Tahtası

Giysilerinizin mağazalarda olduğu gibi düzenli durmasını istiyorsanız bu ürüne bayılacaksınız. 2 tane gelen bu katlama tahtaları sayesinde hem dolabınız daha düzenli olacak hem de hızlıca katlayabileceksiniz.

Bu katlama tahtasını almak için buraya tıklayın.

AMAZON

Evonox Şeffaf Akrilik Oje Düzenleyici

Evonox Şeffaf Akrilik Oje Düzenleyici

15 gözü olan bu oje düzenleyici ile ojeleriniz derli toplu oluyor. Her ojenizi ayrı göze koyabileceğiniz bu düzenleyici sayesinde hangi ojeleriniz var rahatlıkla görebiliyorsunuz.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Lifewit Baharat Rafı

Lifewit Baharat Rafı

Çekmecedeki baharatlarınızı düzenlemenin yolu bu raf. Her baharatın düzgünce yerleşmesi için ideal raflar ile mutfakta düzeni sağlayabiliyorsunuz. Evinizdeki dağınıklıktan bıktıysanız bu baharat raflarını deneyebilirsiniz.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Evonox Makyaj Organizeri

Evonox Makyaj Organizeri

Oje düzenleyiciden sonra kozmetik ürün düzenleyiciye de kesin ihtiyacınız var. 8 bölmeli makyaj organizeri sayesinde kozmetik ürünleriniz hep düzenli kalıyor. Ürünlerinizi istediğiniz gibi yerleştirebileceğiniz bu organizeri kendinize veya dağınık bir sevdiğinize hediye olarak almak için tıklayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

3 Adet 5 Kanallı Kablo Tutucu Sabitleyici

3 Adet 5 Kanallı Kablo Tutucu Sabitleyici

3 tane gelen bu kablo tutucu hem kablolarınızı düzenliyor hem de kırılmalarını önlüyor. Çok bilgisayarla uğraşanların alması gereken bu sabitleyicilerle ortalık daha temiz gözüküyor.

Ses sisteminin uzun kablolarını masa altına gizlemek için kullandım. Yapışkanı çok sağlam.

Bu kablo tutucuyu beğendiyseniz buraya tıklayarak alabilirsiniz.

AMAZON

BUFFER® Çanta Askılığı

BUFFER® Çanta Askılığı

Çantalarınıza dolabınızda bir türlü yer bulamıyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. Şeffaflığı sayesinde içindekileri görebiliyorsunuz. 10 tane cebi olan bu ürünü mutlaka deneyin.

129 liralık bu ürün sayesinde çantalarınız çok daha düzenli!

Çantaları düzenlemeye yardımcı ürünü almak için tıklayın.

AMAZON

Lxoraziy Duvar Paspas Tutucu

Lxoraziy Duvar Paspas Tutucu

Evlerde moplar hep dağınık duruyor. Ama bu paspas tutucu sayesinde dağınıklık son buluyor. Duvara monte edilen bu ürün 2 yuvalı ve 3 kancalı. Vidayla monte ederek kullanılan tutucu oldukça dayanıklı.

249 liraya evdeki dağınıklığı bitiren ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

DecoBella 50843 Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu

DecoBella 50843 Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu

Her şeyi düzenlemeye yarayan bu organizeri takı kutusu, alet çantası, kalem kutusu ve daha birçok şey için kullanmak mümkün. Bölme bölme üst kısmı ve geniş alt kısmı sayesinde her işinizi görüyor. 

189 liraya alınabilecek en iyi düzenleyici kutulardan biri olan bu kutuyu kaçırmamak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

CJCY Lavabo Altı Düzenleyici

CJCY Lavabo Altı Düzenleyici

Lavabonun altları genelde dağınık bölgeler. Bu dağınıklığı giderip orayı düzgün hale getirmenin yolu bu düzenleyici. 2 katlı düzenleyici sürgülü yapısıyla çok kullanışlı. 

Lavabo altını düzenli hale getirmek istiyorsanız hemen tıklayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın