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Evinizin Dekoruna Mükemmel Bir Şekilde Uyum Sağlayacak Evcil Hayvan Eşyaları

etiket Evinizin Dekoruna Mükemmel Bir Şekilde Uyum Sağlayacak Evcil Hayvan Eşyaları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 10:36

Evcil hayvanı olanların alması gereken bazı ürünler var. Bu ürünleri seçerken evinizin dekoruna da uysun istemez misiniz? Hem evcil hayvanınızın işini görecek hem de evinize şıklık katacak ürünleri sizler için derledik. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Çekmeceli Kedi Tuvaleti

Çekmeceli Kedi Tuvaleti

Sıradan kedi tuvaletlerinden sıkıldıysanız bu tuvalet tam size göre. Diğer tuvaletlerden farklı görüntüsüyle evinize şıklık katacak bu tuvalet kedinizi de memnun edecek. Pratik bir tuvalet olan bu tuvalet, açılabilir tepsisi sayesinde çok kolay temizleniyor. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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ATA HOME Cama Yapışan Kedi Yatağı

ATA HOME Cama Yapışan Kedi Yatağı

Kediler camdan dışarı bakmaya bayılıyor. Kedinizin dışarıyı rahatça izlemesini istiyorsanız ihtiyacınız olan bu kedi yatağı. Kolayca kurabileceğiniz bu yatak eviniz için de güzel bir dekor.

Kurulum direktifleri çok basitti. Ortalama 10 dakikada kurulumunu bitirdim. Vantuzlar magnet gibi, daha iyi açıklayamam. Çok sağlam şekilde yapışıyor ve oynamıyor bile. 4 aylık (2.30 KG) kedim için aldım. İlk yarım saat oralı olmadı, ama şimdi üstünden inmiyor. Uzun süreli olarak özellikle yaz aylarında vantuzlar nasıl performans gösterecek bilmiyorum fakat şu an memnunum.

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WeblonyaOrta Sehpa Kedi Evi

WeblonyaOrta Sehpa Kedi Evi

Evinize hem bir sehpa hem de kedinize bir ev almak istiyorsanız bu kedi evli sehpa ideal. Bu ürünler şıklığıyla evinizin dekoruna güzel bir katkı olacak. Üstüne dekoratif objeler koyabileceğiniz bu sehpalar çok kullanışlı. 

Bu şirin sehpalı kedi evlerini almak için tıklayın.

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JUNGO Pets Molly Kedi ve Köpek Yatağı

JUNGO Pets Molly Kedi ve Köpek Yatağı

Hem kedi hem köpekler için uygun bu yatak oldukça konforlu. 40x60 cm boyutundaki bu yatağın minderi çıkartılabiliyor. Ultra yumuşak yatak sayesinde kediniz veya köpeğiniz rahatça uyuyacak.

Bu yatağın fiyatı 549 TL.

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MTERSN Duvar Anahtarlığı

MTERSN Duvar Anahtarlığı

Dekoratif bu anahtarlık kemik şeklinde. Evinize güzel bir farklılık arıyorsanız bu anahtarlığı düşünebilirsiniz. Üstüne anahtarlık ve evcil hayvanınızın tasmasını asabileceğiniz bu duvar anahtarlığı aynı zamanda güzel bir duvar süsü!

Bu anahtarlık için tıklayabilirsiniz.

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SFALCI Kedi Yatağı

SFALCI Kedi Yatağı

Ultra yumuşak bu yatağa kediniz bayılacak. Üzerinden hiç kalkmak istemeyeceği yatağın kumaşı çıkarılıp yıkanabiliyor. Kedinizin sanki annesinin kollarında yatıyormuş gibi hissedeceği yatağı kedisi olan herkesin alması gerekiyor.

Bu yatağı beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

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Ahşap Mobilya Evcil Hayvan Yatağı

Ahşap Mobilya Evcil Hayvan Yatağı

Başucuna koymalık bu sehpa aynı zamanda evcil hayvanınız için ideal bir yatak. Üstüne kendi eşyalarınızı koyabileceğiniz bu sehpanın altına kediniz veya köpeğiniz bayılacak.

Rahat ve kullanışlı bu ürünü satın almak için tıklayın.

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Hzuaneri Gizli Bölmeli Mobilya

Hzuaneri Gizli Bölmeli Mobilya

Kedinizin tuvaletinin çirkin göründüğünü düşünüyorsanız bu gizli bölmeli mobilya tam size göre. Kedi kumunu gizleyen bu mobilya sayesinde o çirkin görüntü ortadan kalkıyor. Hem sizin hem kedinizin bayılacağı bu mobilyayı kaçırmayın!

Şık bu mobilyayı beğendiyseniz satın almak için tıklayın.

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Hanyang Kedi Makrome Hamak

Hanyang Kedi Makrome Hamak

Kedinizin rahatlığını düşünüyorsanız bu hamağı mutlaka almalısınız. Üzerinden kedinizin inmeyeceği bu hamak sallandıkça kediniz mutlu olacak. Eviniz için de güzel bir dekor ürünü olacak.

Kedilere uygun bu hamak 2.521 TL. 

Kedilerinizi mutlu edecek bu hamağı almak için tıklayın.

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BuShop Kedi Tırmalama Oyuncağı

BuShop Kedi Tırmalama Oyuncağı

Kediler tırmalamaya bayılıyor. Hem onların ihtiyacını karşılamak hem de güzel duracak bu ürünü çok beğeneceksiniz. Salonda veya oturma odasında kullanabileceğiniz bu oyuncak kedilerin tırnakları için şart.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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BuShop Kedi Parkuru

BuShop Kedi Parkuru

Evde kedileriniz için eğlenceli bir parkur oluşturmak istiyorsanız bu ürünü düşünebilirsiniz. Kedinizin enerji atabileceği bu parkur aynı zamanda duvarda da güzel duruyor. 2 duvar merdiveni ve 2 duvar yatağı olan bu seti kedilerinize hediye olarak alabilirsiniz.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Zeze Desing Köpek Maması Saklama Kabı

Zeze Desing Köpek Maması Saklama Kabı

3 litrelik bu kap cam malzemeden yapılmış. Köpeğinize verdiğiniz ödül mamaları için bu kabı kullanabilirsiniz. Hem şık hem sağlıklı bu kapla ödül mamaları artık daha derli toplu olacak.

229 TL'lik bu kabı almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Ttec Foodi Akıllı Kedi ve Köpek Besleyici

Ttec Foodi Akıllı Kedi ve Köpek Besleyici

4 litre kapasiteli bu besleyici ile evcil hayvanınızı rahatça besleyebileceksiniz. Her öğünde taze mama verebileceğiniz besleyicinin kolay açılmayan güvenli hazne kapağı var. Wi-Fi üzerinden her yerden kontrol edebileceğiniz besleyici evcil hayvanı olan herkesin alması gereken bir ürün.

Uygulama üzerinden kedi veya köpeğinizi besleyebileceğiniz bu ürün şu an %6 indirimde. İndirimli fiyatı 3.099 TL olan bu besleyiciyi almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Kiwipets Otomatik Kedi Köpek Su Pınarı

Kiwipets Otomatik Kedi Köpek Su Pınarı

Kedi veya köpeğinizin bayılarak su içmesini istiyorsanız bu ürünü almanız gerek. Bu sessiz su pınarı sayesinde hem kediniz hem köpeğiniz her istediğinde su içebilecek. 3 litrelik kapasiteye sahip pınarın yıkanabilir filtresi bulunuyor. 

Sesi çok az, rahatsız edici bile değil. Çok da şık bir ürün, şu an çok memnunum. Kurulumu da kolay. Fakat yedek filtre ve parça yoktu. Kargo da sağlam ve hızlı geldi, teşekkürler.

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Pikas Ahşap Köpek Mama Su Kabı Standı

Pikas Ahşap Köpek Mama Su Kabı Standı

Özel isim baskılı bu ürün köpeğiniz ve kedinize özel imal ediliyor. Ahşap malzemesiyle sağlıklı standın içinde mama ve su kabı bulunuyor. Köpeğinizin yemek yerken yere eğilmesine gerek bırakmayan ürünün kapları porselen.

Bulaşık makinesinde yıkanabilen porselen kaplı bu standı almak istiyorsanız tıklayın.

HEPSİBURADA
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