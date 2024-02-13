Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Verimliliğe Önem Verenler Buraya! Zamandan Tasarruf Etmenize Yardımcı Olacak 15 Değerli Ürün

etiket Verimliliğe Önem Verenler Buraya! Zamandan Tasarruf Etmenize Yardımcı Olacak 15 Değerli Ürün

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 15:18

Herkesin hayatı çok yoğun. Bu yoğunlukta size pratiklik sağlayacak birçok ürün var. Bu ürünleri kullanarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Size zaman kazandıracak ürünleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. ttec AirCharger Quattro M MagSafe Uyumlu Hızlı Şarj Standı

1. ttec AirCharger Quattro M MagSafe Uyumlu Hızlı Şarj Standı

Kablo karmaşasını ortadan kaldıran bu ürün iPhone, Apple Watch ve AirPods şarj edebiliyor. Aynı anda bu üç elektronik cihazınızı şarj edebildiği için size çok zaman kazandırıyor. 

iPhone 13 ve iPhone 8 akıllı saatim var. İkisini de çok güzel şekilde şarj ediyor. Malzeme kalitesi güzel. Düşünmeden alın bence.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

2. Domol Leke Çıkarıcı Sprey

2. Domol Leke Çıkarıcı Sprey

Yıkama öncesi kullanılan bu sprey çıkması zor lekeleri çıkarmak için en büyük yardımcınız olacak. Çamaşırlarınızdaki lekeleri hızlıca çıkarmaya yarayacak sprey kıyafetlere zarar vermiyor. 

Bu spreyin fiyatı 249 TL.

Halı ve döşeme lekelerine de uygun bu spreyi almak için tıklayın.

AMAZON

3. Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser

3. Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser

Mutfakta işleri kolaylaştıran bir makine arıyorsanız stand mikseri mutlaka almanız gerek. 1500 Watt gücündeki stand mikserin 5 litre kapasitesi var. Hamur yoğurma işini o yaparken siz başka işlere bakabilirsiniz.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

4. UNIQUEEN Çamaşır Sepeti

4. UNIQUEEN Çamaşır Sepeti

3 bölmeli bu çamaşır sepeti sayesinde çamaşır yıkarken her seferinde ayırmanıza gerek kalmıyor. Siyah, beyaz ve açık renkliler olarak ayırabileceğiniz çamaşır sepeti ile çok rahat edeceksiniz.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

5. Kiwi KSI-650 Portatif Buharlı Kırışık Giderici

5. Kiwi KSI-650 Portatif Buharlı Kırışık Giderici

Ütü yapmaya vakti olmayanlar için bu buharlı kırışıklık giderici ideal. Az kırışmış kıyafetleri hızlıca düzeltip giyebileceğiniz hale getiren kırışıklık giderici portatif yapısıyla çok kullanışlı.

Eşimin en çok kullandığı ürün oldu.

Bu ürünün fiyatı 729 TL.

45 saniyede hızlıca ısınan kırışıklık gidericiyi kaçırmamak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Silikon Eyeliner Şablonu

6. Silikon Eyeliner Şablonu

Eyeliner çekmeyi kolaylaştıran bu aparat sayesinde çok hızlı şekilde eyeliner çekebileceksiniz. Vaktiniz azken bile düzgün eyeliner çekmek için bu aparatı kullanabilirsiniz. 

Kullanımı oldukça basit olan ürünü satın almak için tıklayın.

AMAZON

7. Fabcio Duo V2 Çift Hazneli Airfryer

7. Fabcio Duo V2 Çift Hazneli Airfryer

Az zamanı olanların kurtarıcısı olacak bu ürün ile aynı anda 2 yemek pişirilebiliyor. 9 litrelik Fabcio Airfryer ile hem sağlıklı hem lezzetli yemekler yapmak mümkün. 2400 Watt gücü olan ürünün 12 hazır pişirme ayarı var.

Fabcio Airfryer şu an 5.499 TL. 

Dokunmatik ekranı sayesinde kullanımı kolay airfryerı almak için tıklayın.

AMAZON

8. Haftalık İlaç Saklama Kutusu

8. Haftalık İlaç Saklama Kutusu

7 günlük bu ilaç kutusu size her gün ilaçlarınızı ayarlamaktan kurtarıyor. Bölme bölme ilaçlarınızı ayırabileceğiniz kutu çantaya sığabiliyor. Seyahate çıkarken tüm kutuları götürmek yerine sadece gerekli ilaçlarınızı almayı sağlayan bu kutuyu hemen sepete atmak için tıklayın.

Bu ürün %10 indirimle 58 TL.

AMAZON

9. Moulinex DJ756G15 Fresh Express Plus Elektrikli Parçalayıcı

9. Moulinex DJ756G15 Fresh Express Plus Elektrikli Parçalayıcı

Rende yapmak bazen çok zorluyor. Yemek yaparken işinizi kolaylaştıracak parçalayıcının 5 farklı aparatı var. Kolayca kullanılabilen ve az yer kaplayan parçalayıcıdaki uçlar döndürülerek hızlıca çıkarılabiliyor.

Geniş doldurma bölmesi olan parçalayıcı ile malzemeleri kesmeden içine koyabiliyorsunuz. Bu ürünü almak için tıklayın.

AMAZON

10. Philips 7000 Series Düzleştirici

10. Philips 7000 Series Düzleştirici

Saç şekillendirmek bazen çok vakit alıyor ama bunu kısaltmak için bu ürün yeter! Hızlıca saçlarınızı düzeltip dışarı çıkmanızı sağlayacak düzleştiricinin argan yağı enjekte edilmiş plakaları var.

%50 daha hızlı düzleştirme performansına sahip ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Oto Brandası

11. Oto Brandası

Kışın araba açık yerdeyse o zaman branda şart. Camı kapatarak sabah kar kazımaktan sizi kurtaracak ürün çok pratik. Hızlıca takıp kaldırabileceğiniz branda tüm bineklerle uyumlu. 

Yıkanabilir özelliği olan brandayı hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

12. Xiaomi Smart Pet Food Feeder

12. Xiaomi Smart Pet Food Feeder

Kedi veya köpeğinizin mamasını sürekli ayarlamak ve koymak sizi yoruyorsa bu ürüne ihtiyacınız var. Beyaz rengiyle çok şık bu ürünle vereceğiniz mamanın miktarını ve süresini uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz.

Seyahatlere gitmenizi gerektiren bir işiniz varsa aradığınız ürün bu. Uygulamayla birlikte sorunsuz çalışıyor.

Dışarıdayken evcil hayvanlarınızı beslemenize imkan veren ürünü hemen almak için tıklayın.

AMAZON

13. Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max Robot Süpürge

13. Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max Robot Süpürge

Robot süpürgeler evde en büyük kolaylık. Uygulamadan kolayca kontrol edebileceğiniz robot süpürge sayesinde siz otururken eviniz tertemiz olacak. Engellerden kaçınma teknolojisi olan süpürge her yere rahatça gezebiliyor.

 Süpüren ve silen bu robotu almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

14. Matkap Ucu Temizleme Fırça Seti

14. Matkap Ucu Temizleme Fırça Seti

3'lü gelen bu fırça seti matkaba takılarak kullanılıyor. Matkabın gücüyle siz hiç yorulmadan istediğiniz her yeri temizleyebiliyorsunuz. Temizliği kolaylaştıran fırça seti ile evde kirli yer kalmayacak.

Dayanıklı bu fırça setini sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

15. Yumoş JetFresh Giysi Spreyi

15. Yumoş JetFresh Giysi Spreyi

Çok kirlenmemiş giysilerinizi tekrar giymek için ihtiyacınız bu sprey. Bu sprey hem kıyafetlere ferah bir koku veriyor hem de ütülenmeden tekrar giyebilmenizi sağlıyor. 

Dakikalar içinde giysilerinizi tekrar giymenize imkan veren spreyi hemen sepete atmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?