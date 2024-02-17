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Evinizde Hayal Ettiğiniz Çalışma Odası İçin İlham Verici Fikirler

etiket Evinizde Hayal Ettiğiniz Çalışma Odası İçin İlham Verici Fikirler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 13:17

Kendinize bir çalışma odası yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tüm ürünler bu içerikte! Çalışmayı kolaylaştıran bir oda dekorasyonu yaparken sizin için seçtiğimiz ürünlere bakabilirsiniz. Gelin çalışma odası nasıl tasarlanır birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Bofigo Çok Raflı Kitaplık

Bofigo Çok Raflı Kitaplık

178 cm'lik bu kitaplık çalışma odasında çok kitap olanlara özel. Kitaplarınıza düzen getirecek kitaplık aynı zamanda dekorasyona da güzel bir katkı sağlıyor. İçinde 24 raf bulunan kitaplığın rafları ayarlanabiliyor.

Her detayı ürün kağıdında belirtmişler. İşi bilmeyen bile zorlanmadan monte yapar. Rengi kalitesi muazzam. Kötü yorum yapanları hiç bir şekilde anlamadım.

Şu anda %16 indirimde olan kitaplığın fiyatı 1.490 TL.

Şık bu kitaplık için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Pratico Volga Dekoratif Raflı Kitaplıklı Çalışma Masası

Pratico Volga Dekoratif Raflı Kitaplıklı Çalışma Masası

Çalışma odasının olmazsa olmazı çalışma masası. Bu tarz masa hem kullanışlı hem de modern bir görünüme sahip. 140 cm genişliğe sahip masa suntalam malzemeden üretilmiş.

Konforlu bir çalışma alanı isteyenler hemen tıklasın.

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Xprime Titan Xl Kumaş Oyuncu Koltuğu

Xprime Titan Xl Kumaş Oyuncu Koltuğu

Oyunculara özel bu koltuk bilgisayar başında çalışanlar için de ideal. 70 cm genişliğe ve 140 cm yüksekliğe sahip koltuk 120 kilo ağırlık taşıyabiliyor. Kolçakları ayarlanabildiği için oldukça rahat.

Tam bir F/P ürünü ilk izlenim çok iyi.. Tavsiye ederim, %50 indirimde alınca tadı ayrı güzeldi.

5 dakikada kurulabilen koltuğu satın almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Konfor Halı Rusticana Jüt Tabanlı Örme Kilim

Konfor Halı Rusticana Jüt Tabanlı Örme Kilim

Çalışma odası için alınması gereken eşyalardan biri de halı. Çamaşır makinesinde yıkanabilen halının görüntüsü çok hoş. Çalışma odanız için ideal halılardan biri olan bu ürün hasır görüntüsüyle odanın dekorunu tamamlayacak!

Harika bi halı. Aşırı beğendim. Hasır görünümünde. Çok güzel. Altı kaydırmıyor. Kilim tarzı ince bir halı. Düşünenler fazla beklemeden direkt alın derim.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Kelebek Toura Tekli Koltuk

Kelebek Toura Tekli Koltuk

Çalışma odanızı biraz daha genişletmek için oraya tekli koltuk alabilirsiniz. Kitap okumak için uygun bu tekli koltuk kısa dinlenmeler için de kullanılabiliyor. 

Hem şık hem rahat bu tekli koltuğu almak için tıklayın.

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Pratico Etna Retro Model Çok Amaçlı Kitaplık

Pratico Etna Retro Model Çok Amaçlı Kitaplık

Çalışma odasında beyaz bir kitaplık almak istiyorsanız bu ürünü düşünebilirsiniz. Bu kitaplığın fiyatı 1.285 TL

Ürün söylenilen zamandan önce geldi. İçinde kurulum için gerekli görsel ve alyan da dahil her şey vardı. Kurulumu basitti. Paketleme tam koruma köpük ile yapılmış. Fotoğrafını çekmiştim ama boyut büyük olduğu için yükleme yapamadım. Üst raflar 20 cm, alt raflar 30 cm. Satıcıya teşekkür ederim. Sorunsuz ürün 🙏

Bu kitaplığı beğendiyseniz tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Cg Home Asimetrik Ayna

Cg Home Asimetrik Ayna

Dekoratif ayna çalışma odanızı çok daha ferah gösteriyor. 1.sınıf malzemeden üretilen ayna şık bir görünüme sahip. Bu ayna 90 x 60 cm.

Montajı çok kolay aynayı satın almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Arji Ev ve Ofis Çalışma Sandalyesi

Arji Ev ve Ofis Çalışma Sandalyesi

Ofislerde kullanılan bu sandalyeyi çalışma odanız için düşünebilirsiniz. Krom ayaklara sahip sandalye ile uzun saatler çalışmak mümkün. 1.280 liralık sandalyenin ayarlanabilir yüksekliği var.

Kolayca hareket edebilen sandalyeyi almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

İpek Mobilya Delfi Koltuk

İpek Mobilya Delfi Koltuk

İki kişilik yatak olabilen koltuk çalışma odasında kısa dinlenmeler için ideal. Uzun saatler sandalye başında çalıştıktan sonra rahatça oturmak ya da yatmak için bu koltuğu kullanmanız mümkün. Yatak haline dönüştüğünde 130 x 200 cm olan koltuk için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Sekizinci Cadde Raflı Yazıcı Sehpası

Sekizinci Cadde Raflı Yazıcı Sehpası

Raflı bu sehpa yazıcı ve başka şeyleri koymak için alınabiliyor. Tekerlekli yapısıyla her yere kolayca taşınabilen sehpanın fiyatı 1.049 TL. 3 rafı olan sehpa çok kullanışlı. 45 cm genişliği olan sehpa 75 cm yükseklikte.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA
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Eray Aydınlatma Banker Masa Lambası

Eray Aydınlatma Banker Masa Lambası

Çalışırken masa lambasına ihtiyacınız varsa bu ürünü düşünebilirsiniz. Hem işinizi görecek hem de odanın dekorasyonuna katkı sağlayacak. Yeşil rengiyle çok şık lamba 1.sınıf kaliteden üretilmiş. 

Bu ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

HEPSİBURADA

BGR Mobilya Modern Kahve Köşesi

BGR Mobilya Modern Kahve Köşesi

Çalışma odanızda rahatça kahve içmek için bu kahve köşesini alabilirsiniz. Her seferinde mutfağa gitmekten sizi kurtaracak köşeye kahve makinenizi, bardaklarınızı ve diğer gerekli eşyaları koyabilirsiniz.

Çekmece ve kapaklı dolabı olan bu köşe için tıklayın.

HEPSİBURADA

Philips HD7462/20 Filtre Kahve Makinesi

Philips HD7462/20 Filtre Kahve Makinesi

Çalışırken en çok kahveye ihtiyaç duyuluyor. Philips filtre kahve makinesi ile her an kahve içebileceksiniz. Lezzetine doyum olmayan kahve için bu kahve makinesi hep yanınızda! 

Bu makine 1.939 TL. 

Uzun araştırmalarım sonucu bu makineye karar verdim. Basit kullanımı sayesinde 9 yaşındaki oğlum kahve uzmanı oldu. Yapmış olduğu kahveleri keyifle içiyoruz. Kargo hızlı ve güzel paketlenmiş, sorunsuz geldi. Hepsijet sayesinde.

2-15 fincan kapasiteli makineyi satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Siemens EQ.500 TQ505R09 Integral Tam Otomatik Kahve Makinesi

Siemens EQ.500 TQ505R09 Integral Tam Otomatik Kahve Makinesi

Tam otomatik bu kahve makinesi çalışma odanıza lezzet getirecek. Kendini temizleme özelliği sayesinde her demleme sonrası boruları temizliyor. Maksimum aroma için ideal demleme ısısında kahveleri hazırlayan Siemens kahve makinesi ile çalışma odanız hep mis gibi kokacak!

Oldukça iyi. Çok araştırma yaparak aldım. Süt köpürtücüsü süt kutusunun içerisine girenler ya da buhar çubuğu olanlar tam olarak istenilen kahve sütü etkisini vermiyor. Bu makinede müstakil bir süt haznesi olduğu için daha profesyonel bir kahve deneyimi oluyor. Tüm ev eşyalarında olduğu gibi SIEMENS markası bu üründe de mükemmel. Kesinlikle düşünmeden ve farklı makinelere bakmadan alabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

SC Dizayn Yükseklik Ayarlı Çalışma Masası

SC Dizayn Yükseklik Ayarlı Çalışma Masası

Çalışma masasında çalışmaktan yorulanlara alternatif olan bu ayarlı çalışma masası 80 x 40 cm boyutunda. Konforlu bir çalışma deneyimi yaşamak istiyorsanız bu masa tam size göre!

Yükseklik ayarlı çalışma masası %2 indirimle 589 TL'ye düşmüş.

Fiyatına göre gayet güzel. Parçaları eksiksiz çıktı, vidaları sıkmak için alyan anahtar da koymuşlar, kolayca montajını yapabildik. Sadece tekerlekleri çok sıkı sıkmak isterseniz bir İngiliz anahtarına ihtiyacınız olacak.

Her yerde çalışmanıza imkan veren masayı almak için tıklayın.

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