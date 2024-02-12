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Kullananların Gözdesi Dünyaca Ünlü Markalarda Öne Çıkan Büyük Fırsatlar!

etiket Kullananların Gözdesi Dünyaca Ünlü Markalarda Öne Çıkan Büyük Fırsatlar!

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
12.02.2024 - 17:39

Günümüzde, alışveriş deneyimini hem ekonomik hem de keyifli hale getiren indirimler, tüketicilerin en çok dikkatini çeken detaylardan biri. Özellikle Apple, Columbia, Ray-Ban ve Lacoste gibi dünya çapında üne sahip markaların ürünlerindeki indirimler, bu markaları takip edenler için adeta bir altın değerinde. Bu nedenle biz de içeriğimizde söz konusu markalardaki cazip indirim fırsatlarını ve bu ürünlerin öne çıkan özelliklerini sizler için derledik. Bu indirim yolculuğuna çıkmadan önce kemerlerinizi bağlayın!

Bu içerik 12.02.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaynak: https://www.mynet.com/apple-columbia-...
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Apple’da Teknoloji Tutkunlarına Özel İndirimler

Apple’da Teknoloji Tutkunlarına Özel İndirimler

Teknoloji denilince akla ilk gelen markalardan Apple, yenilikçi ürünleriyle her zaman dikkat çekiyor. Şimdi kısa süreliğine iPhone modellerinde %30'a varan büyük bir indirim başladı. Model yükseltmek ya da eskiyen telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsatları kaçırmayın, teknolojiyi parmağınızın ucuna getirin.

İndirimli iPhone modelleri burada.

İndirimli MacBook ve iPad ürünleri de burada.

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Columbia ile doğa maceralarına hazır olun!

Columbia ile doğa maceralarına hazır olun!

Açık hava etkinlikleri ve macera tutkunları için Columbia, dayanıklılığı ve konforu bir arada sunuyor. Şimdi outdoor giyim ve aksesuarlarda büyük indirimler var. Dağlara tırmanırken, ormanda yürüyüş yaparken ya da kamp ateşinin başında, Columbia sizinle.

İndirimli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Ray-Ban, Oakley, Vogue ve Dünyaca Ünlü Gözlük Markalarında Dev Fırsat

Ray-Ban, Oakley, Vogue ve Dünyaca Ünlü Gözlük Markalarında Dev Fırsat

Güneş gözlüğü denince akla gelen ilk markalardan biri olan Ray-Ban, ikonik tasarımlarıyla göz kamaştırıyor. Şimdi Aviator, Wayfarer, Vogue gibi efsanevi modellerde inanılmaz indirimlerle karşınızdayız. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Camper Ayakkabılarda 2500 TL'ye Varan İndirim Fırsatı

Camper Ayakkabılarda 2500 TL'ye Varan İndirim Fırsatı

Camper, yenilikçi tasarım anlayışı ve yüksek kalite standartlarıyla ayakkabı sektöründe kendine özgü bir yere sahip. Rakiplerinden sıyrılan bu markanın en belirgin özelliği, benzersiz taban teknolojisidir. Camper, bu teknolojiyi özel olarak tasarladığı ayakkabı tabanlarına entegre ederek, yürüyüş konforunu artıran destek ve esneklik sunuyor. Aynı zamanda, ayak şeklini benimseyen ergonomik bir yapıya sahip olan bu ayakkabılar, kullanıcılarına maksimum rahatlık sağlıyor.

Uzun ömürlü olmaları sebebiyle sıklıkla tercih edilen Camper modelleri, kullanıcılarına hem kalite hem de dayanıklılık sunuyor.

İndirimde yer alan modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

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Tasarım Ödüllü Cosori Airfryer fırsatlar arasında yer alıyor.

Tasarım Ödüllü Cosori Airfryer fırsatlar arasında yer alıyor.

Airfryerlar, az yağ kullanarak lezzetli yemekler yapabilme özelliğiyle, son dönemlerin en gözde mutfak aletlerinden biri haline geldi. Sağlıklı beslenme trendlerinin öncüsü olan bu cihazlar arasında, Cosori markasının airfryer modelleri en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Tasarım ödülleri ve yüksek kullanıcı memnuniyeti ile dikkat çeken bu cihaz, şu sıralar indirimde. Bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz.

Linki burada.

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Helly Hansen Ürünlerinde İndirim 👇

Helly Hansen Ürünlerinde İndirim 👇

Helly Hansen, outdoor giyim ve aksesuarları konusunda lider bir markalardan biri olarak öne çıkıyor. Su ve rüzgarı kesen dış giyim ürünleriyle bilinen bu ürünlerinde, teknolojik malzemeler kullanılarak zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı ve koruyucu hale getirilmiş. 

İndirimde yer alan ürünleri keşfetmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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HP Bilgisayarlar

HP Bilgisayarlar

Dünya genelinde yüksek performansı, güvenilirliği ve yenilikçi ürünleriyle tanınan markalardan biri olan HP, dizüstü bilgisayarlarında, güçlü işlemciler ve geniş bellek kapasitesi ile çeşitli tasarım seçeneklerini bir arada sunarak kullanıcıların tercihini kazanıyor. HP bilgisayarların indirimde olduğu bu dönemde, ürünlerini incelemeye ne dersiniz?

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%50'ye Varan Dagi İndirimi 👇

%50'ye Varan Dagi İndirimi 👇

İç giyimden ev giyimine, spor giyimden plaj giyimine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Dagi'nin; rahatlık, şıklık ve fonksiyonelliği birleştiren tasarımlarına indirimli fiyatlarıyla sahip olmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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İster sevgilinize ister kendinize alabileceğiniz Lacoste saatlerde indirim fırsatı!

İster sevgilinize ister kendinize alabileceğiniz Lacoste saatlerde indirim fırsatı!

Özgün tasarımlarıyla öne çıkan Lacoste saatler, günlük kullanıma uygun ve kullanıcıların tarzını tamamlayacak indirimli modelleriyle burada sizi bekliyor.

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Levi's İndirimleri👇

Levi's İndirimleri👇

En popüler denim markası olan Levi's, kaliteli giyim ürünlerindeki indirimleriyle burada sizi bekliyor.

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Kaliteli ses deneyimi için şimdi tam zamanı!

Kaliteli ses deneyimi için şimdi tam zamanı!

Kullanıcılarına sunduğu kaliteli ses deneyimi ve kullanışlı tasarımlarıyla öne çıkan JBL; müzikten filme, oyundan diğer birçok alana kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. 

İndirimli ürünleri burada.

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