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Yeni Hobi Yükleniyor: Görür Görmez Hemen Yapmak İsteyeceğiniz Birbirinden Güzel Minyatür Ev Yapım Setleri

etiket Yeni Hobi Yükleniyor: Görür Görmez Hemen Yapmak İsteyeceğiniz Birbirinden Güzel Minyatür Ev Yapım Setleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 12:48

Minyatür ev yapımı, detaylara dikkat etmeyi, yaratıcılığı ve el becerilerini geliştiren, aynı zamanda son derece keyifli bir hobi. Bu içerikte, minyatür ev yapımı için en popüler ve kullanışlı setleri inceleyeceğiz. Dollhouse minyatür yapım setlerinden, mutfak kitlerine, okuma köşesi kitlerinden, book nook kitlerine ve loft apartman görünümlü minyatür ev kitlerine kadar birçok farklı seçeneği sizler için derledik.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 08.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Cutebee Led Işıklı Minyatür Bebek Evi

1. Cutebee Led Işıklı Minyatür Bebek Evi

Gerçekçi ve kaliteli detayları ile büyüleyecek, detayları ile muhteşem görünen zararsız ve yüksek kaliteli malzemeden üretilen parçaları ile görsel şölen yaratacak minyatür ev burada.

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2. Fsolis - Minyatür Bebek Evi Seti

2. Fsolis - Minyatür Bebek Evi Seti

'Ertesi gün teslimatla hızlı bir şekilde geldi. Bunun küçük bir model olduğunu ve bir çocuk için satın alırsanız, bazıları oldukça karmaşık olduğu için yetişkin yardımına ihtiyaç duyulacağını unutmayın.. '

Evinizde gördükçe mutlu olacağınız minyatür stüdyo apartman kiti 371 TL. Burada bulabilirsiniz.

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3. Cutebee 1:24 Ölçekli Minyatür Bebek Evi Seti

3. Cutebee 1:24 Ölçekli Minyatür Bebek Evi Seti

Kit, gerçekçi detaylara sahip mobilya ve diğer ahşap parçalarla birlikte geliyor. Montajı tamamladıktan sonra koleksiyonunuza eklemek için mükemmel bir parça olabilir.

Buraya tıktık.

'Çok güzel! Çok sabır ve zaman gerektiriyor, ama çok eğlenceli 🤩'

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4. Cuteroom - Minyatür Ev Kiti

4. Cuteroom - Minyatür Ev Kiti

İçerisinde güvenli ve toksik olmayan malzemelerle birlikte gelen bu kit, gerçek bir odayı andırıyor ve montajı için İngilizce yapım talimatlarıyla birlikte geliyor.

Buradan ulaşın.

'Genel olarak çok harika bir ürün. Kızım çok sevdi ve hala yapıyor.'

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5. Gyouza 3 Boyutlu Minyatür Ev Kiti

5. Gyouza 3 Boyutlu Minyatür Ev Kiti

Bu minyatür bebek evi seti, gerçekçi tasarımı ve detaylı aksesuarlarıyla sizi büyüleyecek. Montajı kolay ve eğlenceli bir aktivite olan bu set, hem gençler hem de yetişkinler için ideal bir hediye. Sadece bir oyuncak değil, aynı zamanda bir dekorasyon öğesi ve koleksiyon parçası olarak da kullanılabilir.

Burada.

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6. Cuteroom Minyatür Ev Seti

6. Cuteroom Minyatür Ev Seti

Country tarzda sevimli bir salonun minyatür ev kiti, evinizi güzelleştirecek. Fiyatı 693 TL olan minyatür kit burada.

'Detayları çok ama bittiğindeki görüntüsüne hayran kaldım keyifli bir uğraş.'

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7. Cuteroom Çalışma Masası Minyatür Ev Kiti

7. Cuteroom Çalışma Masası Minyatür Ev Kiti

Çalışma masası görünümü ile evinizde harika bir dokunuş olacak minyatür ev, çevre dostu malzemelerden üretilmiş. Her bir detayı özenle hazırlanmış minyatür ev, çok şık bir hediye olabilir.

Buraya tıktık.

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8. Rolife Minyatür Sera Evi Kiti

8. Rolife Minyatür Sera Evi Kiti

'Bu harika kiti inşa etmek çok eğlenceli. Mobilya parçalarını ve çiçekleri yapmaktan gerçekten keyif aldım! Neredeyse tamamlandı ve harika görünüyor! Model yapmayı seviyorsanız tavsiye edilir.'

Buradan ulaşabilirsiniz

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9. CUTEROOM Dollhouse Minyatür Kit

9. CUTEROOM Dollhouse Minyatür Kit

'Bu ev kiti gerçekten çok başarılı ve detaylıymış. Kumaşlar, kağıtlar, iplikler, metal parçalardan oluşuyor. Kızım bayıldı. 10 gündür başını kaldırmadan bitimeye çalışıyor. Konsantrasyonu için bu kit çok iyi geldi. Çok memnun kaldık. Başka bir modelini de almayı düşünüyorum.'

Burada bulabilirsiniz.

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10. CUTEBEE Minyatür Book Nook Kiti

10. CUTEBEE Minyatür Book Nook Kiti

Kitap köşenize sevimli bir dokunuş yapacak olan book nook, minyatür bir kütüphaneyi andırıyor. Yapım kılavuzu ile kolaylıkla yapabileceğiniz book nook'un parçaları yüksek kaliteli malzemeden üretilmiş ve her bir detayı özenle hazırlanmış. Burada bulabilirsiniz.

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11. Cuteefun Minyatür Mutfak Seti

11. Cuteefun Minyatür Mutfak Seti

Yaparken sabrınızı geliştirecek, sonunda size mükemmel bir dekorasyon bırakacak set, sevgililer günü ve doğum günü hediyesi olarak harika bir seçenek olabilir. Yapımı 10 saat sürebilecek olan minyatür dekorasyon seti burada.

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12. Cuteefun - kutu minyatür ev kiti

12. Cuteefun - kutu minyatür ev kiti

Satın alındıktan sonra 90 günlük yedek parça değişimi garantisi ile gelen minyatür set, zararsız ve geri dönüştürülebilir yüksek kalite malzemelerden üretilmiş. Evine minyatür bir dekorasyon eklemek isteyenlerin edinebileceği set, burada.

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13. ELPHNUTSEY - Peluş Minyatür Dollhouse Seti

13. ELPHNUTSEY - Peluş Minyatür Dollhouse Seti

Gerçekçi detayları ile göz dolduran peluş minyatür ev seti, yüksek kaliteli dekorasyonları ile kullanıcılar tarafından çok sevilmiş. Çocuğunuza, arkadaşınıza hediye alabileceğiniz minyatür set, sevgililer günü için de harika bir seçenek.

Burada.

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14. Cuteroom Loft Apartman Minyatür Ev Seti

14. Cuteroom Loft Apartman Minyatür Ev Seti

Tüm aksesuarları ve yapım için yardımcı olacak kitapçığı ile gelen set, yüksek kaliteli, toksik olmayan malzemeden üretilmiş. Tamamlanmış hali loft apartmana benzeyen minyatür ev seti burada.

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15. Hjbhdoll Minyatür Sihir Evi Kiti

15. Hjbhdoll Minyatür Sihir Evi Kiti

Büyüler diyarına hoş geldiniz! Led ışıklı rafları ve dekorasyonları ile adeta Harry Potter'dan fırlamış gibi duran minyatür kit, evinizin baş köşesine çok yakışacak.

Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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16. Cuteefun Kitap Okuma Köşesi Minyatür Ev Kiti

16. Cuteefun Kitap Okuma Köşesi Minyatür Ev Kiti

Çocuğunuzla eğlenceli ve öğretici zaman geçirmek için ideal olan minyatür ev kiti, şık döşenmiş bir oturma köşesinin küçük ölçekli hali. Işıklı dekorasyonu ile geceleri gözünüzü alamayacağınız minyatür ev kiti burada.

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