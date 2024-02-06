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Hamileliğinizin Başından Sonuna Kadar Sizi Rahat Hissettirmeye Yemin Etmiş 15 Ürün

etiket Hamileliğinizin Başından Sonuna Kadar Sizi Rahat Hissettirmeye Yemin Etmiş 15 Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 16:20

Hamilelik sürecinde yaşanabilecek zorlukları hafifletecek 15 farklı ürünü sizler için derledik. Çatlak oluşumunu önlemeye yardımcı kremler, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyacak ürünler, güvenliğinizi sağlayacak emniyet kemerleri, rahatınızı düşünen hamile giysileri, konforlu bir uyku için hamile yastıkları ve daha pek çok ürün, sizler için hazırladığımız bu içeriğimizde yer alıyor.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 06.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. CESHMD Hamilelik Emniyet Kemeri

1. CESHMD Hamilelik Emniyet Kemeri

Hamilelik emniyet kemeri regülatörü, anne adaylarının konforunu artırmak ve trafik kazalarında riski azaltmak için tasarlanmış bir ürün. Yüksek kaliteli naylondan üretilmiş bu kemer, kolay kurulumu ve geniş kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, hamilelik dönemindeki anneler için ideal bir hediye seçeneği olarak da ön plana çıkıyor.

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2. Mycey Hamile Destek Minderi - Leafblade

2. Mycey Hamile Destek Minderi - Leafblade

Hamileyken rahat bir uyku çekmek artık MYCey Hamile Destek Minderi ile mümkün. %100 koton kumaş, doğaya dönüşümlü malzemeler ve poliüretan süngerle üretilen bu minder, bebeğiniz büyürken size konfor sağlar. Artık hamileliğiniz boyunca rahat bir uyku sizinle olacak.

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'Bele çok iyi destek oluyor.'

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3. Kinderhug 5 Bölge Destekli Hamile Yastığı

3. Kinderhug 5 Bölge Destekli Hamile Yastığı

Bu yastık kılıfları, tamamen pamuklu kumaştan üretiliyor. Anti alerjenik özelliğe sahip yastığın dolgu maddesi boncuk elyaftan olduğu için uzun süre kullanımda formu bozulmuyor. Ayrıca, hamile yastığını doğum sonrasında emzirme yastığı veya bebeğinizin oyun çemberi olarak da kullanabilirsiniz.

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4. Lemef Hamile Uyku Sütyeni

4. Lemef Hamile Uyku Sütyeni

Bu 3'lü paket sütyen, yüksek kaliteli ve esnek bir kumaştan üretilmiştir, rahatlık ve konfor sunar. Hamileler ve emziren anneler için ideal olan bu sütyen, çapraz ön tasarımı ve çıkarılabilir pedleri ile kolay kullanım sağlar. Ayrıca uyku sütyeni, günlük sütyen, rahat sütyen, yoga sütyeni ve düşük etkili spor sütyeni olarak da kullanılabilir.

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'Emzirirken çok pratik oluyor. Evde giyerim diye almıştım ama dışarıda da giyiyorum. 65 kiloyum large rahat oldu sıkı değil. Zaten emzirirken çok sıkı sütyen gitmek sağlıklı değil.'

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5. Solante Pregna Spf 50+ Hamilelere Özel Güneş Koruyucu

5. Solante Pregna Spf 50+ Hamilelere Özel Güneş Koruyucu

Solante Pregna, gebelik döneminde ciltte oluşabilecek lekelenmelere karşı koruma sağlayan özel bir güneş koruyucu. Yüksek UVA/UVB koruması, matlaştırıcı özellikleri ve antioksidan içeriği ile cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda nemlendirir ve canlılık verir.

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6. DeFacto Kadın Bodycon Standart Hamile Elbise

6. DeFacto Kadın Bodycon Standart Hamile Elbise

Hamilelik sürecinde rahatlık arayan anne adayları, giyim tercihlerinde elbiseleri ön planda tutuyor. Hamileliğin son aylarında büyüyen karın bölgesini rahatlatmak için Bodycon Standart Hamile Elbisesi popüler bir seçenek.Bu elbise, hem günlük yaşamda hem de özel durumlardaki konfor ihtiyacını karşılamak için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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7. Badger Belly Butter Karın Bölgesi Nemlendirici Krem

7. Badger Belly Butter Karın Bölgesi Nemlendirici Krem

Bu tamamen doğal yağlardan oluşan yumuşatıcı balm, hamilelik süresince cildinizi nemlendirir ve yumuşatır. Krem, bel ve kalça gibi bölgelere uygulandığında cilt sıcaklığıyla hemen emilir ve hoş bir koku bırakır. Ayrıca hipoalerjenik özelliği sayesinde tüm cilt tipleri için uygundur ve yapay koku, paraben, vazelin, GDO içermez.

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'Kokusu bence güzel, kakao yağı gibi. sürümü de kolay. tavsiye ederim. zaten badger kalitesi tartışılmaz. çok hızlı ulaştı'

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8. Maacie Yırtmaçlı Bodycon Hamilelik Elbisesi

8. Maacie Yırtmaçlı Bodycon Hamilelik Elbisesi

Bu benzersiz hamile elbisesi, konfor ve şıklığı bir araya getirerek hamileliğinizin her aşamasında size eşsiz bir tarz sunuyor. Fırfırlı tasarımı ve sol yırtmaç detayı ile dikkat çeken elbise, kokteyl partilerinden düğünlere kadar her türlü etkinlikte rahatlıkla tercih edilebilir. %50 viskoz, %40 poliamid ve %10 elastan karışımından üretilen bu elbise, hamilelik gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

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9. VALICLUD 3 Adet Hamile Şort

9. VALICLUD 3 Adet Hamile Şort

Beyaz iç çamaşırları, birinci sınıf kumaştan üretilerek kullanıcılara yumuşaklık, esneklik ve nefes alabilirlik sunar. Hamile kadınlar için özel olarak tasarlanmış külotlar, hamilelik sürecinde ekstra konfor sağlar ve tümsek üzerinde kaymadan güvenle durur. Ayarlanabilir tokasıyla, nefes alabilen pamuklu hamilelik külotları, hamileliğin tüm aşamalarına uyum sağlar.

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10. TOPINCN - Teleskopik Ayakkabı Çekeceği

10. TOPINCN - Teleskopik Ayakkabı Çekeceği

Yumuşak kavrama kolları sayesinde, hamileler ve hareket kısıtlılığı olanlar için ideal olan bu ayakkabı çekeceği, dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Uzunluğu ayarlanabilir teleskopik tasarımı sayesinde herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir ve çizilmeye karşı koruma sağlayan kavisli tasarımı ile ayakkabılarınıza zarar vermez. Kompakt ve hafif yapısı, kolay depolama ve taşıma imkanı sunar.

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11. Dagi - Kadın Gecelik

11. Dagi - Kadın Gecelik

Kumaşı yumuşacık ve %100 pamuk. Çekme ihtimaline karşı bir beden büyük aldım daha rahat oldu. Bahar geçişlerinde giymek için ideal.Burada.

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12. Joyaria - Hamile Eşofman Altı

12. Joyaria - Hamile Eşofman Altı

Bu hamile taytı, yüksek kaliteli pamuk, polyester ve elastan karışımından üretilmiştir, yumuşaklık ve konfor sunar. Akıllı yan cepleri ile telefonunuz ve diğer önemli eşyalarınız için yer sağlar. Ayrıca, uyumak ve rahatlamak için ideal uzunlukta.

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'Kumaşın daha kalın olacağını düşündüm ama yumuşak ve rahat. Karnında biraz daha kavisli ve daha yüksek olmasını isterdim ama sorun değil.'

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13. TSHAOUN Çorap Yardım Kiti

13. TSHAOUN Çorap Yardım Kiti

Bu pratik çorap yardımcı seti, tek başınıza hızlı ve kolay bir şekilde çorap giymenizi sağlar. Havlu bez kaplaması sayesinde çoraplarınızı yırtmadan yumuşak ve sıkı bir şekilde kavrar. Hamilelik döneminde çorap giymekte zorlananların kurtarıcısı olacak ürün burada.

'Şimdiye kadar çok dar çoraplarla denedim ve ne kadar iyi oturduklarına ve bu kadar uzun süre sonra çoraplarımı giymenin ne kadar kolay olduğuna şaşırdım.'

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14. Xiedeai Kadınlar için Hamile Kot Pantolon

14. Xiedeai Kadınlar için Hamile Kot Pantolon

Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen bu ürün, yumuşak bir dokunma hissi sağlar ve göbeğinizi destekleyen yüksek beli ile konforunuzu artırır.

Burada.

'Çok güzel ve kaliteli ürün. Düşündüğüm kadar esnek değil ama daha büyük bir beden sipariş ederseniz mükemmel.'

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15. Nova Socks 4'lü Bambu Şişmiş Ayaklar İçin Çorap Seti

15. Nova Socks 4'lü Bambu Şişmiş Ayaklar İçin Çorap Seti

'Ürün elime hemen ertesi gün ulaştı ve gerçekten kaliteli, dikişsiz ve adeta nefes alan bir çorap. Benzer kalitede ürünleri bu fiyata almanız mümkün değil. Gerçekten bu kadar kaliteli bir ürüni bu fiyata nasıl aldığıma inanamıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim 10/10'

Burada.

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