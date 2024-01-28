Saç Derinizi Zımparalar Gibi Kaşımak Yerine Bu 15 Ürünü Kullanarak Sorunu Kökten Çözün
Saç Derinizi Zımparalar Gibi Kaşımak Yerine Bu 15 Ürünü Kullanarak Sorunu Kökten Çözün
Kepeklenen, pul pul görünen ve sürekli kaşınan bir saç deriniz varsa bu içerik sizin için. Arındırıcı etkili şampuanlar, saç tonikleri, saç derisi peelingleri ve çok daha fazlası içerikte. Saç derisi problemleri yaşayanlar içerikteki ürünlere bir şans verebilir.
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Bu içerik 26.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli Saçlar
2. Davines Calming Hassas Baş Derisi Yatıştırıcı Serum 100 ml
3. Aveda Smooth Infusion™ Yatıştırıcı Serum
4. İşlem Görmüş ve Yıpranmış Saçlar İçin Metal Karşıtı Arındırıcı Şampuan
5. Klorane Organik Şakayık İçeren Yatıştırıcı Sos Saç Serum
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6. Tresan Kayın Ağacı Özlü ve Canlandırıcı Saç Toniği 125 ml
7. Head & Shoulders Şampuan Derinlemesine Temiz Yağlanma Kontrolü Kepeğe Karşı Etkili
8. Aveda Invati Advanced Scalprevitalizer-Dökülme Önleyici 30 ml
9. Aromatica Rosemary Scalp Scrub 30G - Saç Derisine Özel Peeling Deluxe
10. Vita Coco Sensitive Scalp Scrub Hassas Saç Derisi Için Peeling
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11. Kerastase Fusio Scrub Saç Derisi Canlandırıcı Peeling Yağ 50 ml
12. Ogx Yenileyici Argan Oil Of Morocco 100 Ml Saç Bakim Yaği
13. Duş Tarağı Yumuşak Silikon Saç Yıkama&saç Derisi Masaj Tarağı
14. Ducray Kertyol Pso Saç Derisi Pullanma Şampuanı 200 ml
15. Avalon Organics Çay Ağacı Nane Özü Saç Derisi Yatıştırıcı Şampuan
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