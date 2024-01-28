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Saç Derinizi Zımparalar Gibi Kaşımak Yerine Bu 15 Ürünü Kullanarak Sorunu Kökten Çözün

etiket Saç Derinizi Zımparalar Gibi Kaşımak Yerine Bu 15 Ürünü Kullanarak Sorunu Kökten Çözün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 10:01

Kepeklenen, pul pul görünen ve sürekli kaşınan bir saç deriniz varsa bu içerik sizin için. Arındırıcı etkili şampuanlar, saç tonikleri, saç derisi peelingleri ve çok daha fazlası içerikte. Saç derisi problemleri yaşayanlar içerikteki ürünlere bir şans verebilir.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 26.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli Saçlar

1. Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli Saçlar

Vichy Dercos Kepek Karşıtı Şampuan, yağlı saçlar ve kepek sorunları için ideal bir çözüm. Sadece iki haftada görünür kepekleri %100 temizleyen bu şampuan, ilk kullanımdan itibaren kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı oluyor.

Burada.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Uzun zamandır kullanıyorum, yıllardır süren kepek sorunumu çözdü fakat ilk defa kullanacaksanız tavsiyem her gün kullanın kısa sürede faydasını göreceksiniz.

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2. Davines Calming Hassas Baş Derisi Yatıştırıcı Serum 100 ml

2. Davines Calming Hassas Baş Derisi Yatıştırıcı Serum 100 ml

Davines Calming Hassas Baş Derisi Yatıştırıcı Serum, yanmış ve tahriş olmuş saç derisini hızla yatıştırırken aynı zamanda derinlemesine bir bakım sağlıyor. Uygulandığı anda ferahlık hissi veren bu serum, saçlarınıza da canlılık kazandırır. Naturaltech serisi ile birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar alabileceğiniz bu ürün, cildi yormayan 5,5 pH değeri ile nazik bir bakım sunuyor.

Burada.

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3. Aveda Smooth Infusion™ Yatıştırıcı Serum

3. Aveda Smooth Infusion™ Yatıştırıcı Serum

Aveda'nın hafif yapılı saç bakım serumu, saçları nemlendirirken elektriklenmeye karşı koruma sağlıyor ve daha kolay şekillendirme imkanı sunuyor. Bitkisel içerikli formülü ve UV filtresi ile saçları nemli hava koşullarına, ısıya ve güneşin kurutucu etkilerine karşı koruyor ve saç derisini yatıştırıyor.

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4. İşlem Görmüş ve Yıpranmış Saçlar İçin Metal Karşıtı Arındırıcı Şampuan

4. İşlem Görmüş ve Yıpranmış Saçlar İçin Metal Karşıtı Arındırıcı Şampuan

Metal Detox, renkli ve açıcı işlem görmüş saçlar için ideal bir şampuan. Saçtaki metali arındırarak, saçlarınızı ferahlatacak ve hafif hissettirecek şampuan, kırılmalara karşı da etkili koruma sağlıyor.

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5. Klorane Organik Şakayık İçeren Yatıştırıcı Sos Saç Serum

5. Klorane Organik Şakayık İçeren Yatıştırıcı Sos Saç Serum

Klorane Organik Şakayık İçeren Yatıştırıcı Sos Saç Serum, hassas saç derileri için bir kurtarıcı. Kullanıcılar ilk kullanımdan itibaren saç derisini rahatlattığını ve dengesini geri kazandırdığını belirtmiş. Ayrıca, saça yumuşaklık ve parlaklık kazandıran bu serum, hoş bir koku ile de kullanıcılarına ferahlık sunuyor.

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6. Tresan Kayın Ağacı Özlü ve Canlandırıcı Saç Toniği 125 ml

6. Tresan Kayın Ağacı Özlü ve Canlandırıcı Saç Toniği 125 ml

Tresan Kayın Ağacı Saç Toniği, saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırarak saçların daha hızlı uzamasını sağlıyor ve kepek oluşumunu önlüyor. Saçlara canlılık ve parlaklık kazandırırken, dökülmesini de azaltıyor. Ayrıca, bitki özleri ve vitaminlerle zenginleştirilmiş formülü ile her saç tipi için günlük kullanıma uygun.

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7. Head & Shoulders Şampuan Derinlemesine Temiz Yağlanma Kontrolü Kepeğe Karşı Etkili

7. Head & Shoulders Şampuan Derinlemesine Temiz Yağlanma Kontrolü Kepeğe Karşı Etkili

Head & Shoulders'ın gelişmiş formülü silikon içermeyen şampuanı antioksidanlarla güçlendirilerek düzenli kullanımla %100'e kadar kepeksiz saç ve saç derisi sağlıyor. İçeriğindeki yağ kontrolü sağlayan limon içeriği ile yağlı saç ve saç derisini arındırıyor.

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8. Aveda Invati Advanced Scalprevitalizer-Dökülme Önleyici 30 ml

8. Aveda Invati Advanced Scalprevitalizer-Dökülme Önleyici 30 ml

İçeriğinde mandalina kabuğu, Japon kurtpençesi ve organik amla bitkisi bulunan bu ürün, saç tellerini kalınlaştırıyor ve saçlara hacim kazandırıyor. Günlük kullanımda saç dökülmesini %53'e kadar azaltan bu ürün, saç derisine direkt uygulanıyor ve durulanmıyor. 

Saçlarınıza dipten bakım yapan ve saç derinizi rahatlatan bu ürüne şans verebilirsiniz.

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9. Aromatica Rosemary Scalp Scrub 30G - Saç Derisine Özel Peeling Deluxe

9. Aromatica Rosemary Scalp Scrub 30G - Saç Derisine Özel Peeling Deluxe

Aromatica Rosemary Scalp Scrub, Ölü Deniz tuzu ve doğal bitki özleri ile zenginleştirilmiş bir saç peelingi. Saç derisini derinlemesine temizlerken aynı zamanda saç köklerini besliyor ve saç derisini rahatlatıyor. Ürün, hayvanlar üzerinde test edilmeden üretilmiş ve %100 doğal içeriklere sahip olduğu belirtiliyor.

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10. Vita Coco Sensitive Scalp Scrub Hassas Saç Derisi Için Peeling

10. Vita Coco Sensitive Scalp Scrub Hassas Saç Derisi Için Peeling

Vita Coco Sensitive Scalp Scrub, saç derinize derinlemesine temizlik sağlayarak, kepeği önlemeye yardımcı oluyor. Uygulaması kolay olan bu ürün, saç derinizi taze ve ferah bir hisle bırakıyor. En iyi sonuçlar için Vita Coco'nun Kepek Karşıtı Serisi ile birlikte kullanılması öneriliyor.

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11. Kerastase Fusio Scrub Saç Derisi Canlandırıcı Peeling Yağ 50 ml

11. Kerastase Fusio Scrub Saç Derisi Canlandırıcı Peeling Yağ 50 ml

Ferahlatıcı bir his ve arındırıcı deneyim için özel olarak seçilmiş nane özü yağıyla zenginleştirilmiş bir ürün. Bu ürünün kullanımı ise oldukça basit; Kerastase Fusio Scrub Peeling, ıslak saça ve baş derisine uygulanıp, masaj yapılarak dağıtılıyor ve ardından durulanıyor.

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12. Ogx Yenileyici Argan Oil Of Morocco 100 Ml Saç Bakim Yaği

12. Ogx Yenileyici Argan Oil Of Morocco 100 Ml Saç Bakim Yaği

Ogx Yenileyici Serum Argan Oil Of Morocco, saçlarınıza ikinci bir şans veriyor. Fas'ın dünyaca ünlü argan yağı ve ipek proteinleri ile zenginleştirilmiş formülü, en yıpranmış ve kuru saçları bile derinlemesine nemlendiriyor ve güçlendiriyor. Bu sülfatsız serum, saçlarınızı yumuşatırken aynı zamanda onları parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuyor.

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13. Duş Tarağı Yumuşak Silikon Saç Yıkama&saç Derisi Masaj Tarağı

13. Duş Tarağı Yumuşak Silikon Saç Yıkama&saç Derisi Masaj Tarağı

Bu ürün, tüm saç tipleri için ideal bir çözüm sunuyor. Hem saçınızı temizlemek hem de saç derinizi canlandırmak için kullanabileceğiniz bu ürün, düzenli kullanıldığında saç ve saç derisinin sağlığını korurken, olası kepek ve dökülme problemlerinin giderilmesine de yardımcı oluyor.

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14. Ducray Kertyol Pso Saç Derisi Pullanma Şampuanı 200 ml

14. Ducray Kertyol Pso Saç Derisi Pullanma Şampuanı 200 ml

Salisilik asit içeriğiyle kepek sorununuza çözüm sunan bu ürün, aynı zamanda cildinizin bariyerini güçlendirerek daha sağlıklı bir saç derisi oluşturmanıza yardımcı oluyor. İlk kullanımdan itibaren kaşıntıyı hafifleten celastrol bileşeni ve nemlendirme özelliği ile saç derinizin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlıyor. Ayrıca Ichtyol bileşeni sayesinde hücre yenilenmesini uyararak pullanmayı azaltıyor ve tekrarlamalarını önlemeye destek oluyor.

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15. Avalon Organics Çay Ağacı Nane Özü Saç Derisi Yatıştırıcı Şampuan

15. Avalon Organics Çay Ağacı Nane Özü Saç Derisi Yatıştırıcı Şampuan

Avalon Organics'in Çay Ağacı ve Nane Özlü Şampuanı, aşırı yağ üreten ve pul pul dökülen saç derisini yatıştırmak için ideal bir çözüm sunuyor. Doğal içerikleri ve hayvanlar üzerinde test edilmemiş olmasıyla dikkat çeken bu ürün, saçınızı ve saç derinizi temizlerken aynı zamanda sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Günlük kullanıma uygun olan bu şampuan, saçınıza doğal bir parlaklık ve yumuşaklık kazandırırken, aynı zamanda çevre dostu bir seçenek oluşturuyor.

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