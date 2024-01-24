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Anne Çocuk Günleri Başladı! Bebeğiniz İçin Tercih Edebileceğiniz İndirimli Ürünler

etiket Anne Çocuk Günleri Başladı! Bebeğiniz İçin Tercih Edebileceğiniz İndirimli Ürünler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 10:46

Anne çocuk günleri başladı! Çocuk kitapları, lego setleri, çocuk ayakkabıları, giyim ürünleri ve daha fazlası birbirinden güzel indirimler ile içerikte. Çocuğunuzun çok seveceği, cebinize iyi gelecek indirimleri içerikte bulabilirsiniz. US Polo Assn., Puma, Oioi, Bic gibi markaların en sevilen ürünlerinde kaçırılmayacak indirimleri içerikte bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 23.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir

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1. Oioi Blw Beslenme 5'li Set Powder Grey

1. Oioi Blw Beslenme 5'li Set Powder Grey

Bu premium silikon önlük, bebeğinizin ince motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda yemek yeme sürecini kolaylaştırır. Hem fırın hem de mikrodalga kullanımına uygun olan bu ürün, bebeğiniz için ideal bir seçenektir. Üstelik şimdi 1500 TL yerine %25 indirimle sadece 1125 TL'ye satın alabilirsiniz.

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2. Beni De Yanına Alır Mısın? Araştırmak Benim İşim Çocuk Kitabı

2. Beni De Yanına Alır Mısın? Araştırmak Benim İşim Çocuk Kitabı

Yeni bir çocuk kitabı arayışındaysanız, 'Beni de Yanına Alır Mısın? Araştırmak Benim İşim' tam size göre. Bu kitapla çocuğunuzun hayal gücü denizin altındaki canlıları keşfedecek ve yeni maceralara atılacak. Üstelik kitap şu anda sepette %25 indirimle ve 206,45 TL yerine sadece 154,84 TL!

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3. LEGO® DUPLO® İlk Sayı Treni Saymayı Öğren 10954 - 18 Ay ve Üzeri Çocuklar İçin Sayma Yetisini Geliştiren Eğitici Oyuncak Yapım Seti

3. LEGO® DUPLO® İlk Sayı Treni Saymayı Öğren 10954 - 18 Ay ve Üzeri Çocuklar İçin Sayma Yetisini Geliştiren Eğitici Oyuncak Yapım Seti

LEGO® DUPLO® İlk Sayı Treni 10954 seti, çocuklara sayıları öğretmek için eğlenceli ve interaktif bir yol sunuyor. Set, çocukların yükleyip boşaltabileceği, üst üste dizip ayırabileceği 10 rakamlı yapım parçası ve kız çocuk, erkek çocuk ve köpek DUPLO figürlerini içeriyor. Şu anda indirimli bir fiyat olan 399 TL'ye satın alınabilir.

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4. Msticker Sevimli Safari Hayvanları Temalı Boy Ölçer Duvar Sticker

4. Msticker Sevimli Safari Hayvanları Temalı Boy Ölçer Duvar Sticker

Bu özel kesim 60x170 cm boyutundaki ürün, çocuğunuzun boyunu ölçerken duvarına şık bir dokunuş ekler. Sağlığa zararsız boyalarla basılmış ve kokusuz olan bu ürün, şimdi %25 indirimle sadece 395,88 TL yerine 296,91 TL'ye satın alabilirsiniz. Hem fonksiyonel hem de dekoratif bir seçenek olan bu ürün, çocuğunuzun odasına farklı bir hava katacaktır.

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5. Besafe İzi Comfort X3 9 - 18 kg Oto Koltuğu Siyah

5. Besafe İzi Comfort X3 9 - 18 kg Oto Koltuğu Siyah

Çocuklarınızın güvenliği için İskandinav güvencesi sunan, patentli emniyet kemeri, yan darbe koruma sistemi ve nano teknoloji kumaşıyla donatılmış, konforlu ve güvenli bir oturma olanağı sağlayan oto koltuğu, Avrupa'da kabul görmüş testlerden başarılı sonuçlar alarak ebeveynlere güven veriyor. Üstelik ürünün kullanım ömrü boyunca ücretsiz teknik servis hizmeti ve evden eve teslim hizmeti de sunuluyor. Norveç menşeili bu oto koltuğu, 5555,44 TL yerine %10 indirimle 4999,90 TL'ye satışa sunulmuştur.

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6. Carioca Sulu Boya 12'li Plastik Kutu

6. Carioca Sulu Boya 12'li Plastik Kutu

Carioca'nın 12'li sulu boya seti, çocukların yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştiren bir ürün olarak dikkat çekiyor. Üstün Avrupa standartlarına göre üretilen bu set, çocukların güvenle kullanabileceği toksik madde içermiyor. 59 TL fiyatıyla satışa sunulan bu sulu boya seti, çocukların hem eğlenceli hem de eğitici zaman geçirmesini sağlıyor.

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7. U.S. Polo Assn. Erkek Çocuk Turuncu Sweatshirt 50274324-VR051

7. U.S. Polo Assn. Erkek Çocuk Turuncu Sweatshirt 50274324-VR051

Çocuklar için tasarlanmış, cepsiz ve kollarında ribana detayları bulunan sweatshirt modelleri, hem evde hem de hafta sonu aktivitelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Canlı renkleri ve pamuk kumaşıyla çocukların güvenli ve rahat bir giyim deneyimi sunan bu bisiklet yaka sweatshirtler, şimdi %60 indirimle 279,98 TL'ye satışta. Bu uygun fiyatlı ve kullanışlı sweatshirtler, çocukların gardıroplarında yer almayı hak ediyor.

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8. Let's Be Child Ride Işıklı ve 3 Tekerlekli Kırmızı Çocuk Scooter

8. Let's Be Child Ride Işıklı ve 3 Tekerlekli Kırmızı Çocuk Scooter

Let's Ride One ışıklı 3 tekerlekli scooter, çocukların bedensel gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda onlara rüzgarı saçlarında hissettirecek bir sürüş deneyimi sunuyor. Üstelik hareket ettikçe ışık saçan tekerlekleri ve 3 farklı yüksekliğe ayarlanabilir barı ile oldukça şık ve rahat. Şimdi %30 indirimle 2309,99 TL'ye sahip olabilirsiniz.

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9. Hann Ahşap Yapboz 2'li Set Geometrik Şekiller ve Çiftlik Hayvanları

9. Hann Ahşap Yapboz 2'li Set Geometrik Şekiller ve Çiftlik Hayvanları

Hann Ahşap Eğitici Tutacaklı Yapboz, çocuklarınızın hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunan bir oyuncak. Yerli üretim olan bu ürün, ahşap temelli malzemeden üretilmiş ve çocuklarınızın sağlığını düşünerek doğal malzemelerle tasarlanmış. Üstelik şimdi %20 indirimle 159,90 TL'ye sahip olabilirsiniz.

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10. İnstababyrooms Rengarenk Gezegen Desenli Çocuk Odası Dijital Baskılı Sarkıt Avize

10. İnstababyrooms Rengarenk Gezegen Desenli Çocuk Odası Dijital Baskılı Sarkıt Avize

Çocuk odaları için özel tasarlanmış, sağlığa zararsız materyallerden üretilen sarkıt avize, kullanım kolaylığı ve kalitesiyle kullanıcılarından tam not aldı. Hem yerli üretim olan hem de %25 indirimle satışa sunulan bu avizeler, çocuk odalarına renk katacak.

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11. Faber-Castell 4'lü Boya Seti + Resim Defteri

11. Faber-Castell 4'lü Boya Seti + Resim Defteri

FaberCastell markasının sunduğu kırtasiye ürünleri seti, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirecek bir araç olarak öne çıkıyor. Suluboya, boya kalemi, pastel boya ve keçeli kalem gibi çeşitli ürünleri içeren set, çocukların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlıyor. Üstelik set, şu anda %15 indirimle 338,30 TL fiyatla satışta.

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12. Puma Rickie Jr Kadın/Genç Spor Ayakkabı 38431102

12. Puma Rickie Jr Kadın/Genç Spor Ayakkabı 38431102

Gençlik Eğitmenlerinin sportstyle ayakkabıları, rahatlık ve stilin mükemmel birleşimini sunuyor. Kaymaz tabanı ve konforlu fiti ile sokak modasına yeni bir soluk getiriyor. Üstelik şimdi %30 indirimle, sadece 1159,66 TL'ye sahip olabilirsiniz.

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13. Gap Erkek Bebek Yeşil Grafikli T-Shirt

13. Gap Erkek Bebek Yeşil Grafikli T-Shirt

Bu tshirt, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor. Yumuşak örgüsü, uzun kollu tasarımı ve ön yüzündeki çeşitli grafiklerle tarzınızı yansıtmanıza yardımcı olur. Üstelik şimdi %15 indirimle sadece 279,99 TL.

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14. Skechers Sweetheart Lıghts Kız Çocuk Bot 302661L-LVTQ

14. Skechers Sweetheart Lıghts Kız Çocuk Bot 302661L-LVTQ

28-36 numara arası beden seçenekleri olan bot 2099 TL yerine %10 indirimle 1889,10 TL.

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15. Bic Kids Kid Couleur Keçeli Boya Kalemi 24 Renk

15. Bic Kids Kid Couleur Keçeli Boya Kalemi 24 Renk

BIC Kids Kid Couleur keçeli kalemler, çocukların yaratıcılıklarını 24 farklı renk ile sergilemeleri için ideal bir seçenek sunuyor. Kullanımı kolay ve yıkamaya dayanıklı bu kalemler, çocukların el becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca, kapakları açık kalsa bile 3 hafta boyunca kurumayan bu kalemler, çocukların günlük projelerinde rahatlıkla kullanabileceği bir ürün.

128 TL yerine %15 indirimle 108 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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