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Fenomen İndirimlerin Son Gününde Hala Fırsatınız Varken Sepetinize Eklemeniz Gereken Ürünler

etiket Fenomen İndirimlerin Son Gününde Hala Fırsatınız Varken Sepetinize Eklemeniz Gereken Ürünler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 14:36

Hepsiburada'da 15-21 Ocak arasında geçerli olan fenomen indirimlerinin en çok sevilen 15 ürününü sizler için listeledik. Ev yaşam, moda, kozmetik, elektronik ürünlerinden 15 tanesini indirimli fiyatlarıyla içerikte bulabilirsiniz. Philips aydınlatma ürünleri, Stanley termos, Yves Saint Lauren parfüm, Fissler düdüklü tencere ve daha fazlası içerikte.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 21.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Fissler Vitaquick 70.yıl Özel Düdüklü Tencere 6.0 Litre

1. Fissler Vitaquick 70.yıl Özel Düdüklü Tencere 6.0 Litre

Almanya'da üstün kaliteyle üretilen bu tencere, hassas ve hızlı pişirme imkanı sunuyor. Özel terazisi ile sıvıları dozajlama kolaylığı sağlarken, enerji tasarruflu Süperthermic tabanı sayesinde ideal ısı dağılımı elde edebilirsiniz. Şu anda %13 indirimle 12.749 TL'ye satın alabileceğiniz bu tencere, indüksiyon dahil tüm ocak tipleri ile uyumludur.

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Hepsiburada

2. Neoflam Midas Siyah 11 Parça Ayrılabilen Saplı İç İçe Geçebilen İndüksiyonlu Tencere Tava Seti

2. Neoflam Midas Siyah 11 Parça Ayrılabilen Saplı İç İçe Geçebilen İndüksiyonlu Tencere Tava Seti

Neoflam Midas Alüminyum döküm çıkarılabilir saplı tencere seti, hem pişirme hem de saklama kolaylığı sağlıyor. Ecolon yapışmaz seramik kaplaması sayesinde sağlıklı ve lezzetli yemeklerin kapısını aralıyor. Şimdi indirimli fiyatıyla 6545 TL'ye satın alabilirsiniz.

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Hepsiburada

3. Classone BP-TW1705 TwinColor 17" Notebook Çantası - Bordo-Bordo

3. Classone BP-TW1705 TwinColor 17" Notebook Çantası - Bordo-Bordo

Bu zarif bordo renkteki sırt çantası, 17-18 inç boyut aralığındaki laptoplar için ideal bir seçimdir. Polyester malzemesi ile dayanıklılığı ve 15 litrelik hacmi ile geniş iç alanı ile dikkat çekiyor. Üstelik şimdi %38 indirimle, 799 TL yerine sadece 499 TL'ye sahip olabilirsiniz.

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Hepsiburada

4. Claw's Genius Kompakt Kablosuz Mouse

4. Claw's Genius Kompakt Kablosuz Mouse

Siyah renkli, 2.4 GHz USB alıcılı ve 3 farklı değiştirilebilir DPI seviyesiyle öne çıkan bu ürün, Windows ve Mac işletim sistemleriyle uyumlu. Teknoloji tutkunlarının gözdesi olacak bu ürün, %11 indirimle 159 TL'ye sahip olabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın, hemen alışverişinizi tamamlayın!

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5. Harley Davidson Dearıe Kadın Siyah Deri Bot

5. Harley Davidson Dearıe Kadın Siyah Deri Bot

Harley Davidson, özgür tasarımlarıyla her zevke ve tarza uyum sağlayan ürünleriyle dikkat çekiyor. Kış ve sonbahar aylarında soğuk hava koşullarına karşı yüksek koruma sağlayan Harley Davidson botları, hem günlük hayatta hem de iş yaşamında rahatlıkla tercih edilebiliyor. Üstelik şu anda sepetinizde %40 indirimle sadece 2399,40 TL'ye sahip olabilirsiniz.

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6. Calvin Klein Mor Kadın Çapraz Çanta

6. Calvin Klein Mor Kadın Çapraz Çanta

Sepette 2290,66 TL yerine 2061,59 TL.

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7. Nyx Professional Makeup Blur Tint Ciltte Filtre Etkili Fondöten

7. Nyx Professional Makeup Blur Tint Ciltte Filtre Etkili Fondöten

Bu ürün, cildinizde adeta bir filtre etkisi yaratarak, doğal ve kusursuz bir görünüm sunuyor. İçerisindeki Matcha özü ve Niasinamid ile 12 saate kadar cildinizi nemlendirirken, 16 saate kadar da kalıcılık sağlıyor. Üstelik şimdi 629,90 TL yerine sepette %30 indirimle sadece 440,93 TL!

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8. Yves Saint Laurent Black Opium Edp 90 Ml Kadın Parfüm

8. Yves Saint Laurent Black Opium Edp 90 Ml Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent'ın 2014 yılında piyasaya sürdüğü ve oryantal, baharatlı bir koku ailesine sahip olan Black Opium Edp 90 Ml Kadın Parfüm, yenileyici esansları ve iddialı notalarıyla dikkat çekiyor. Glam rock felsefesine gönderme yapan bu ürün, gece kullanımı için tasarlanmış ve baştan çıkarıcı notalarıyla tüm gece süren kalıcı bir etki bırakıyor. Şu anda 4081,63 TL yerine 3881,63 TL fiyatıyla satışta olan bu parfüm, havalı ve aristokrat kadınların tercihleri arasında yer alıyor.

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9. Ikt Hair Wax Stick 75 gr - Saç Sabitleyici

9. Ikt Hair Wax Stick 75 gr - Saç Sabitleyici

Bu ürün, en asi saçları bile şekillendirme ve pürüzsüzleştirme yeteneğine sahip. Özel efekt stili için esnek tutuşlu bir doku oluştururken, aynı zamanda ince ve dikenli stilleri de geliştirir. Şimdi, 112,80 TL yerine %30 indirimle sadece 78,96 TL'ye satın alabilirsiniz.

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10. Skip Hop Paslanmaz Çelik Termos - Arı

10. Skip Hop Paslanmaz Çelik Termos - Arı

Bu rengarenk ve sevimli Zoo karakterli paslanmaz çelik termos, çocuklarınızın yemeklerini istedikleri sıcaklıkta tutar. Üzerinde çatal ve kaşığı takabileceğiniz özel bir bölümü bulunan termos, sağlıklı ve güvenli bir seçenek olarak BPA, PVC ve Ftalat içermez. Şu an sepetinizde %15 indirimle 804,95 TL'ye sahip olabileceğiniz bu termos, çocuklarınızın yemek saatlerini keyifli hale getirecek.

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11. Scrabble Orijinal Türkçe

11. Scrabble Orijinal Türkçe

Scrabble, kelime dağarcığınızı genişletirken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir kutu oyunu.

Şimdi indirimli fiyatıyla sadece 399,92 TL'ye satın alabilirsiniz.

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12. Philips Filament 60W Ampul Sarı Işık 2700K

12. Philips Filament 60W Ampul Sarı Işık 2700K

Sepette %30 indirimle 119,99 TL yerine 83,99 TL.

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13. Schneider Electric APC Tekli Akım Korumalı Priz 230V PM1W-GR (Beyaz)

13. Schneider Electric APC Tekli Akım Korumalı Priz 230V PM1W-GR (Beyaz)

Schneider Electric APC Tekli Akım Korumalı Priz, yüksek koruma değeri ile cihazlarınızı şebeke sorunlarından ve yıldırım gibi doğa olaylarından koruyor. Bu kusursuz koruma özelliği sayesinde cihazlarınız her zaman güvende. Üstelik bu üstün özellikli priz, şimdi 397,00 TL yerine %5 indirimle sadece 379,00 TL!

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14. Stanley Adventure Switchback Termos Bardak 0,47 Lt

14. Stanley Adventure Switchback Termos Bardak 0,47 Lt

Stanley Adventure Switchback Termos Bardak, sadece 899 TL'ye sıcak içeceklerinizi 7 saat, soğuk içeceklerinizi ise 36 saate kadar ideal sıcaklıkta tutma özelliğine sahip. Hem arabanızda rahatça kullanabileceğiniz hem de çantanızda taşıyabileceğiniz bu ürün, 18/8 paslanmaz çelikten üretilmiştir ve BPA içermez. Üstelik bulaşık makinesinde yıkanabilir olmasıyla da kullanım kolaylığı sağlar.

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15. Kütahya Porselen Moderna 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Altın Fileli

15. Kütahya Porselen Moderna 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Altın Fileli

Altın fileli detaylarıyla göz dolduran Kütahya Porselen Moderna 18 parça yemek takımı, şık sofraların vazgeçilmezi olacak. Set içerisinde 6'şar adet servis tabağı, çukur tabak ve kase bulunmaktadır. Üstelik bu şıklık, 2108 TL yerine sadece 1791,80 TL'ye sizin olacak.

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