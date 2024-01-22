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Birkaç Dakikalığına Bile Olsa Huzurlu Vakit Geçirmek İsteyen Ebeveynler İçin 15 Ürün

etiket Birkaç Dakikalığına Bile Olsa Huzurlu Vakit Geçirmek İsteyen Ebeveynler İçin 15 Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 17:50

Çocuğunuzun tek başına oynamasını destekleyecek, sizin daha huzurlu çocuğunuzun daha eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak 15 ürünü derledik. Çocuklar için fotoğraf makinesi, çizim tableti, çocuklarınızı temizliğe dahil edecek temizlik oyuncakları ve daha fazlası içerikte.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 22.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. ShinePick - Çocuklar İçin Dijital Kamera

1. ShinePick - Çocuklar İçin Dijital Kamera

Bu çocuk dostu dijital fotoğraf makinesi, 32 GB Micro SD kart desteği, 8.0 megapiksel kamera ve 2 inç HD LCD ekran gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Kaymaz tasarımı ve dayanıklı yapısı sayesinde çocukların yanlışlıkla düşürmelerine bile dayanabiliyor. Ayrıca, taşınabilirliği ve göz alıcı tasarımı ile çocukların tatil seyahatlerindeki en iyi arkadaşı olmaya aday.

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2. Ocean - Göz Altı Için Bio-Collagen Altın Maske

2. Ocean - Göz Altı Için Bio-Collagen Altın Maske

Besleyici ve yenileyici özellikleriyle yaşlanma karşıtı etkisini gösteren bu ürün, uykusuz gecelerin ardından oluşan göz altı morluklarınızı gizlemekte idealdir. Hem sağlığınıza hem de güzelliğinize katkı sağlayacak bu ürün, göz çevrenizdeki yorgun görünümü alıp yerine canlı ve taze bir ifade bırakır. Kısacası, bu ürünle hem gençleşin hem de güzelliğinize güzellik katın!

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3. Cryfokt - 12 Parçalı Çocuk Temizlik Seti

3. Cryfokt - 12 Parçalı Çocuk Temizlik Seti

Bu 12 parçalı temizlik oyun seti, çocukların temizlik konusunda yetişkinleri taklit ederek uygulamalı yetenekler ve iyi alışkanlıklar geliştirmesini sağlar. Set, toksik olmayan ve çevre dostu plastikten yapılmış olup, çocuklara güvenli bir oyun zamanı sunar. Şık ambalajı ile bu oyun seti, doğum günleri veya tatiller için ideal bir hediye seçeneği olabilir.

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4. Casdon - Oyuncak Turuncu Elektrikli Süpürge

4. Casdon - Oyuncak Turuncu Elektrikli Süpürge

Casdon markasının Dyson'ın tam oyuncak kopyası olan DC22 modeli, çocuklar için oldukça gerçekçi bir deneyim sunuyor. Renkli boncukların döndüğü çalışan bir taklit vorteks ve emme özelliği ile küçük kağıt parçalarını veya poli boncukları toplayabilen bu oyuncak, 3 AA pil ile çalışıyor. Kısa nozul veya uzun saplı temizleme seçenekleri ve eklerin kolayca serbest bırakılabilen bir sistem ile çocuklar için farklı oyun seçenekleri sunuyor.

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5. Tinukim - iFeed 255 ml Tüplü Biberon

5. Tinukim - iFeed 255 ml Tüplü Biberon

Eller serbest sistem özelliği ile hem seyahat ederken hem de evde annelere büyük kolaylık sağlayan Tinukim Bebek Şişeleri, biberonla beslemeye yeni geçen bebeklerin emzirmeyi taklit etmesine yardımcı oluyor. Kontrollü hava akışı sayesinde kolik, gaz ve kulak enfeksiyonlarını önleyen bu ürün, aynı zamanda çocukların motor becerilerini geliştirmelerine de imkan tanıyor. Üstelik en yüksek kalitede silikon malzemeden üretilen ve BPA, ftalat, PVC ve kurşun içermeyen bu şişeler, 165 dereceye kadar sıcaklıklara dayanabiliyor ve dondurucuda da güvenle kullanılabiliyor.

Burada.

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6. Clementoni - Gece Lambası Ateş Böceği Oyuncak

6. Clementoni - Gece Lambası Ateş Böceği Oyuncak

Sevimli ve işlevsel bir tasarıma sahip olan ateş böceği, bebeğinizin uykusuna eşlik ediyor. Yumuşak ışığı ve müziğiyle bebeğinizi rahatlatarak, uykuya geçişini kolaylaştırıyor. Ayrıca, annenin odaya sessizce girip bebeğin uyuyup uyumadığını kontrol etmesine olanak sağlıyor.

Burada bulabilirsiniz.

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7. Glocusent USB Şarj Edilebilir Kitap Işığı

7. Glocusent USB Şarj Edilebilir Kitap Işığı

Bu okuma ışığı, 5 farklı parlaklık seviyesi ve 3 renk modu ile göz yorgunluğunu önlerken, okuma deneyiminizi kişiselleştirebilir. USB ile şarj edilebilen ve uzun ömürlü bir pil ömrüne sahip olan bu ışık, yatakta kitap okumak için idealdir. Esnek ve taşınabilir tasarımı sayesinde, bu ışık her yerde rahatça kullanılabilir ve taşınabilir. Çocuğunuz uyurken kitap okumak için ideal olan ışık burada.

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8. Yonanas Klasik Sağlıklı Dondurma Makinesi

8. Yonanas Klasik Sağlıklı Dondurma Makinesi

Yonanas, sağlıklı ve lezzetli tatlılar yapmanızı sağlayan kullanıcı dostu bir mutfak aleti. Özellikle olgunlaşmış meyvelerle hazırlayabileceğiniz tatlılar, hem damak tadınıza hitap eder hem de meyvelere lezzet katmanızı sağlar. Ayrıca, çocuklarınıza besleyici ve doğal dondurmalar hazırlayabilmeniz için ideal bir seçenektir.

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9. RENPHO Kas Masaj Tabancası

9. RENPHO Kas Masaj Tabancası

Bu ultra taşınabilir ve sessiz spor masaj aleti, sadece 1,5 lb ağırlığında ve süper sessiz bir motorla donatılmıştır, bu da onu ev, ofis veya spor salonu kullanımı için ideal kılar. USB Tip C ile şarj edilebilir ve 5 farklı hız ve masaj başlığı seçeneği sunar, bu da onu farklı kas grupları için uyarlar. Ayrıca, yüksek kaliteli bir 2000 mah şarj edilebilir pil ve 10 dakikalık otomatik kapanma işlevi ile donatılmıştır, bu da onu güvenli ve uzun ömürlü bir seçenek haline getirir. Bu alet, uzun saatler boyunca çocuğunuzla oynadıktan sonra belinizin ve boynunuzun rahatlamasına yardımcı olabilir.

Burada.

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10. Regalo 2'si 1 arada Ekstra Geniş Merdiven ve Koridor Bebek Güvenlik Kapısı

10. Regalo 2'si 1 arada Ekstra Geniş Merdiven ve Koridor Bebek Güvenlik Kapısı

Bu ürün, geniş merdiven ve açıklıklar için ideal olan 102 cm genişliğe sahip. Hem merdivenlerde hem de kapılarda kullanılabilen 2'si 1 arada bir tasarıma sahip. Çelik tasarımı sayesinde dayanıklı olan bu ürün, aynı zamanda güvenlik kilidi özelliği ile 6-24 aylık çocuklar için güvenli bir kullanım sunuyor.

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11. SERUW - Renkli LCD Yazı Tahtası

11. SERUW - Renkli LCD Yazı Tahtası

Bu çizim tahtası, sonsuz bir kağıt parçası gibi işlev görerek yazma, çizim, not alma ve mesaj panosu olarak kullanma imkanı sunuyor. Göz koruması sağlayan en yeni esnek LCD ekranı ile çocukların yaratıcılıklarını serbest bırakmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, tek tuşla silme ve ekran kilitleme özellikleri sayesinde 1.000.000'den fazla kez silinme kapasitesine sahip olup, ultra güçlü pili ile 12 ay boyunca kullanılabiliyor.

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12. Rebecca Gilpin - Küçüklere Uzay Etkinlik Kitabı: Çıkartmalı

12. Rebecca Gilpin - Küçüklere Uzay Etkinlik Kitabı: Çıkartmalı

Küçüklere Uzay Etkinlik Kitabı, çocukları uzayın büyülü dünyasıyla buluşturuyor. Bulmaca, boyama ve fark bulma gibi birçok etkinlikle dolu kitap, çocukların dikkat, el-göz koordinasyonu ve motor becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Evde, dışarıda ya da yolculukta, nerede olursa olsun çocuklar bu kitabı ellerinden düşüremeyecek.

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13. Dede Art Craft İnşaat Kinetik Oyun Kumu Seti

13. Dede Art Craft İnşaat Kinetik Oyun Kumu Seti

Dede Art Craft İnşaat Kinetik Oyun Kumu Seti, çocukların hayal güçlerini kullanarak kendi inşaatlarını oluşturmalarına olanak sağlıyor. Sette mavi, yeşil ve naturel renklerde toplam 750 gram oyun kumu ve 6 aksesuar bulunuyor. Bu eğlenceli ve eğitici set, 3 yaş ve üzeri çocuklar için ideal.

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14. LEGO Creator Sihirli Tek Boynuzlu At

14. LEGO Creator Sihirli Tek Boynuzlu At

LEGO Creator 3’ü 1 Arada Sihirli Tek Boynuzlu At lego oyun seti, çocuklara üç farklı renkli model yapma imkanı sunuyor. Tek boynuzlu at, denizatı ve tavus kuşu gibi efsanevi yaratıklarla çocuklar, farklı hikayelerin kahramanı olabiliyorlar. Bu 145 parçalı oyun seti, 7 yaş ve üzeri çocuklara hem eğlenceli bir yapım görevi sunuyor hem de sergilenebilir özelliğiyle dikkat çekiyor.

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15. Coogam Ahşap Altıgen Yapboz

15. Coogam Ahşap Altıgen Yapboz

Geometrik IQ Oyunu, çocuklar ve yetişkinler için sınırsız olanaklar sunan, yaratıcılığı tetikleyen bir mantık yapbozudur. Yüksek kaliteli ıhlamur ağacından üretilen bu oyun, parlak renkleri ve basit tasarımıyla hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim sunar. 

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