Uykularınızın Tatlı Aklınızın Rahat Olmasını Sağlayacak En Beğenilen Bebek Kamerası Tavsiyeleri

Bu yüksek çözünürlüklü 2 milyon piksel bebek kamerası, 10 metrelik bir kızılötesi gece görüşüne sahip. 355 derece yatay ve 65 derece dikey dönüş yeteneğiyle, her köşeyi kolayca gözlemleyebilirsiniz. Hareket algılama özellikleri sayesinde, herhangi bir hareketi algıladığında size anında uyarı gönderir. Dahası, 128GB'lık geniş bir TF kart depolama alanına ve bulut depolama desteğine sahip. Bu kamera, bebeğinizi her zaman ve her yerden gözlemlemenizi sağlar.

Burada.