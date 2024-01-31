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Uykularınızın Tatlı Aklınızın Rahat Olmasını Sağlayacak En Beğenilen Bebek Kamerası Tavsiyeleri

etiket Uykularınızın Tatlı Aklınızın Rahat Olmasını Sağlayacak En Beğenilen Bebek Kamerası Tavsiyeleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 21:01

Motorola, Weewell, Xiaomi gibi markaların en sevilen bebek güvenlik kameralarını içerikte listeledik. Bu ürünlerden sonra, gözünüz arkada kalmadan bebeğinizi odasında uyurken, oynarken kendi başına bırakabileceksiniz. Ebeveynlerin en sevdiği bebek güvenlik kameraları aşağıda sizi bekliyor.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 30.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Xiaomi Mi 360° 1080P Dönebilen Gece Görüşlü Ip Kamera Yeni Versiyon

1. Xiaomi Mi 360° 1080P Dönebilen Gece Görüşlü Ip Kamera Yeni Versiyon

Xiaomi'nin Mi Home Security 360 1080P BHR4885GL kamerası, 360 derece dönebilme özelliği sayesinde evin her köşesini detaylı bir şekilde izleme imkanı sunuyor. Full HD çözünürlük, WDR teknolojisi ve kızılötesi ışık yükseltme özellikleri ile hem gündüz hem de gece keskin ve net görüntüler elde ediliyor. Ayrıca, MiHome uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebilen bu kamera, hareket tanıma teknolojisi ve iki yönlü konuşma özelliği ile kullanıcılarına güvenli ve etkili bir deneyim sunuyor.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürünü bebeğimi izlemek için aldım çok memnun kaldım almak isteyenlere tavsiye ederim.

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2. Weewell WMV815 Dijital Bebek Kamerası

2. Weewell WMV815 Dijital Bebek Kamerası

Bebeklerinizi gözünüz arkada kalmadan rahatça uyutabileceğiniz bir teknoloji ile tanışın. Gece görüşü özelliği, dönen tabanı ve enerji tasarrufu modu ile bebeğinizin her anını net ve kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Ayrıca bu cihaz, sakinleştirici ninnileri ve beslenme zamanı alarmı ile bebeğinizin bakımını kolaylaştırırken, aynı zamanda 300 metre menzil alanı ile de size özgürlük sunar.

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3. Motorola LUX64 FHD Wifi Connect 4.3 İnç Lcd Bebek Kamerası

3. Motorola LUX64 FHD Wifi Connect 4.3 İnç Lcd Bebek Kamerası

Motorola LUX64CONNECT, akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızda kullanabileceğiniz ücretsiz Hubble uygulaması ile her yerden izleme ve iletişim kurma imkanı sunuyor. 1080p Full HD görüntü kalitesi, dijital zoom ve kaydırma, karşılıklı konuşma gibi özellikleriyle sanki aynı odadaymışsınız hissi veriyor. Ayrıca, 300 metre etkili menzili ve manyetik montaj özelliği ile evin her köşesinden rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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4. Soultech AK001 Akıllı Wifi Güvenlik ve Bebek Kamerası

4. Soultech AK001 Akıllı Wifi Güvenlik ve Bebek Kamerası

Soultech AK001 Akıllı Wifi Güvenlik ve Bebek Kamerası, 1080p çözünürlüğe sahip geniş açılı lensi ve 360 derece panoramik görüşü ile evinizi her açıdan gözlemlemenizi sağlar. 64GB hafıza kartı desteği ve çift yönlü ses iletimi özelliği ile hem görsel hem de sesli olarak kontrol imkanı sunar. Android ve IOS işletim sistemlerine uyumlu olan bu kamera, evinizin güvenliğini maksimum seviyeye çıkarırken aynı zamanda bebeklerinizi de rahatlıkla izlemenize olanak tanır.

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5. Xiaovv Q8 Güvenlik Kamerası

5. Xiaovv Q8 Güvenlik Kamerası

Bu yüksek teknolojiye sahip güvenlik kamerası, 360 derece yatay görüş açısı ve akıllı motor kontrolü ile evinizi tam anlamıyla gözetim altına alıyor. 3 milyon piksel ve H.265 video kodlaması sayesinde, en küçük ayrıntıları bile net bir şekilde görebilirsiniz. Gece görüş özelliği, akıllı hareket algılama ve ses uyarı sistemi ile hem gündüz hem de gece, evinizin güvenliği için mükemmel bir çözüm sunuyor.

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6. Hook HK-520 Ip Bebek Güvenlik Kamerası

6. Hook HK-520 Ip Bebek Güvenlik Kamerası

Hook HK520 Bebek Kamerası, evinizin her köşesini kesintisiz ve yüksek kaliteli bir şekilde izlemenizi sağlar. Akıllı telefonunuzla kolayca kontrol edebileceğiniz bu cihaz, hareket algılama özelliği ve karşılıklı konuşma imkanı ile bebeğinizin güvenliğini en üst düzeye çıkarır. Hem bebek monitörü hem de güvenlik kamerası olarak kullanabileceğiniz bu ürün, 2 yıl garantisi ile de güven veriyor.

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7. Airstorr Yüksek Kalite Bebek Izleme Monitörü

7. Airstorr Yüksek Kalite Bebek Izleme Monitörü

Bu yüksek teknoloji ürünü bebek monitörü, sıcaklık algılama özelliği ile bebeğinizin odasının sıcaklığını sürekli kontrol eder. Kablosuz gece görüşü ve iki yönlü konuşma özellikleri sayesinde, gece boyunca bebeğinizin güvende olduğunu bilir ve onunla iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca, 8 farklı ninni seçeneği ve besleme alarmı gibi özellikleri ile bebeğinizin uyku ve beslenme düzenini kolaylıkla takip edebilirsiniz.

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8. Brion Vega Bv6000 Bebek Güvenlik Kamerası

8. Brion Vega Bv6000 Bebek Güvenlik Kamerası

Brion Vega BV6000 Güvenlik Kamerası, evinizi ve sevdiklerinizi her yerden izlemenize olanak sağlar. HD görüntü kalitesi, otomatik gece görüşü ve karşılıklı konuşma özellikleri ile evinizin güvenliğini üst düzeye çıkarır. Üstelik tüm bu özellikleri akıllı telefonunuzdan kontrol edebilir, isterseniz görüntüleri hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

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9. Hubble Nursery Pal Cloud 5" Hd Wi-Fi Dijital Bebek Kamerası

9. Hubble Nursery Pal Cloud 5" Hd Wi-Fi Dijital Bebek Kamerası

Hubble Nursery Pal Cloud 5' HD WiFi Dijital Bebek Kamerası, bebeğinizin odasındaki her detayı net bir şekilde gözlemlemenizi sağlıyor. Önceden yüklenmiş ninniler, doğa sesleri ve sesli kitaplar ile bebeğinizi rahatça uyutabilir, 7 farklı renkte gece lambası ile de uykusuz geceleri geride bırakabilirsiniz. Bu akıllı bebek kamerası, çift yönlü konuşma özelliği ve 300 metreye kadar etkili menzili ile bebeğinizle her daim iletişimde kalmanızı sağlar.

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10. Arna 2 Mp Bebek Kamerası Harekete Duyarlı

10. Arna 2 Mp Bebek Kamerası Harekete Duyarlı

ARNA1210 modeli 2MP Bebek Kamerası, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sunan Hisilicon çip ve 1080P çözünürlük özellikleriyle dikkat çekiyor. Gece görüşü, hareket algılama ve ses algılama gibi özellikleriyle güvenliği maksimuma çıkarırken, WiFi ve AP bağlantısı ile de kullanım kolaylığı sağlıyor. 

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11. Avenir AV-S220 2mp 360° Derece Dönebilen Wi-Fi 1080P Akıllı Bebek Kamerası

11. Avenir AV-S220 2mp 360° Derece Dönebilen Wi-Fi 1080P Akıllı Bebek Kamerası

Bu yüksek çözünürlüklü 2 milyon piksel bebek kamerası, 10 metrelik bir kızılötesi gece görüşüne sahip. 355 derece yatay ve 65 derece dikey dönüş yeteneğiyle, her köşeyi kolayca gözlemleyebilirsiniz. Hareket algılama özellikleri sayesinde, herhangi bir hareketi algıladığında size anında uyarı gönderir. Dahası, 128GB'lık geniş bir TF kart depolama alanına ve bulut depolama desteğine sahip. Bu kamera, bebeğinizi her zaman ve her yerden gözlemlemenizi sağlar.

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12. İnvidyo Akıllı Bebek Kamerası

12. İnvidyo Akıllı Bebek Kamerası

Invidyo Bebek Kamerası, ebeveynlerin minik yıldızlarının her anını 1080P Full HD video kalitesi ile yakalamalarını sağlıyor. Akıllı mobil uygulaması sayesinde, bebeğinizin uyku düzenini takip edebilir, ağlama ve öksürük durumlarında anında bildirim alabilirsiniz. Üstelik tüm bu özelliklerin yanı sıra, gece görüşü, iki yönlü konuşma, ninni çalabilme ve gülücük albümü gibi eşsiz özelliklerle dolu bir yıl boyunca ücretsiz invidyo+ paketi hediye!

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13. Motorola VM65 FHD Wifi Bebek Kamerası 5'' LCD

13. Motorola VM65 FHD Wifi Bebek Kamerası 5'' LCD

Motorola Vm65 Connect bebek kamerası, 5 inç ekranı ve 1080p Full HD kalitesi ile ebeveynlere kesintisiz ve net bir görüntü sunuyor. Evde her noktadan rahatça kullanılabilen bu ürün, akıllı cihazlara indirilebilen bir uygulama ile de kontrol edilebiliyor. Ayrıca, yüksek hassasiyetli mikrofonu ve çift yönlü iletişim özelliği sayesinde, ebeveynler bebeğin sesini net bir şekilde duyabiliyor ve onunla konuşabiliyor.

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14. Megamus Kablosuz Monitörü Iki Yönlü Interkom Sıcaklık Izleme Otomatik Gece Görüşü Güvenlik Kamerası

14. Megamus Kablosuz Monitörü Iki Yönlü Interkom Sıcaklık Izleme Otomatik Gece Görüşü Güvenlik Kamerası

VB610 modeli bebek telsizi, 2.0 inç TFT LCD ekranı ve sesle aktive olan güç tasarrufu modu ile net görüntü ve ses sunuyor. 250 metrelik iletim menzili, sıcaklık izleme, iki taraflı konuşma ve gece görüşü özellikleri sayesinde, evin her köşesinden bebeğinizi rahatlıkla izleyebilirsiniz. 

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15. Neutron Ninni Söyleyen Gece Görüşlü Ip Bebek Izleme Kamerası

15. Neutron Ninni Söyleyen Gece Görüşlü Ip Bebek Izleme Kamerası

Akıllı bebek izleme kamerası Neutron Life, kablosuz bağlantı, Full HD 1080p canlı görüntü, akıllı termometre, gece görüşü, iki yönlü ses ve otomatik ninni çalar gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Bebeğin hareket ve ağlama anlarında ebeveynlere bildirim gönderen cihaz, aynı zamanda odanın sıcaklığını da kontrol edebiliyor. Bu teknolojik harika, 10 farklı kullanıcıya canlı görüntü paylaşımı sağlama özelliği ile de dikkat çekiyor.

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