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Okuma Köşenizi Baştan Yaratarak Sıradanlığa Meydan Okuyacak Kitaplık Modelleri

etiket Okuma Köşenizi Baştan Yaratarak Sıradanlığa Meydan Okuyacak Kitaplık Modelleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 21:21

Eğer kitaplarınızı ve dekoratif eşyalarınızı sergilemek için modern ve yenilikçi bir çözüm arıyorsanız, sizin için birbirinden kullanışlı 15 kitaplık önerimiz var. Okuma köşenizde bir değişiklik yapmayı düşünüyorsanız ve kitaplarınızı düzenli bir şekilde tutarken aynı zamanda görselliği de güzel olan ürünler arıyorsanız, bu kitaplık önerilerimizi kesinlikle gözden geçirmelisiniz. Bu öneriler, hem fonksiyonel hem de estetik bir çözüm sunarak evinizin havasını değiştirecek.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 04.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Woodesk Masif Ağaç Ceviz Renk Kitaplık

1. Woodesk Masif Ağaç Ceviz Renk Kitaplık

Birinci sınıf fırınlanmış masif çam ağacından üretilen kitaplık, kurulum kolaylığı ile öne çıkan modellerden. Şık görüntüsü ile okuma alanınıza harika bir dokunuş yapacak olan kitaplık burada.

Hepsiburada

2. Ayrıntı Atölyesi Masaüstü Mini Kitaplık

2. Ayrıntı Atölyesi Masaüstü Mini Kitaplık

Okuma alanınızda küçük bir yer kaplasa da işlevli oluşu ve şık görüntüsü ile size kendini sevdirmeyi başaracak olan mini kitaplık, ofisinizde kitap dağınıklığına son vermek ya da okuma alanına dekoratif bir dokunuş sağlamak için ideal.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

3. Bofigo 5 Raflı Metal Köşe Kitaplık Rafı

3. Bofigo 5 Raflı Metal Köşe Kitaplık Rafı

Bofigo'nun 5 raflı metal köşe kitaplığı, evinize modern bir dokunuş katacak bir ürün. Hem kullanışlı hem de şık olan bu kitaplık, kaliteli malzemelerden üretilmiş ve kolayca kurulabiliyor. Kanserojen madde içermeyen, çizilmeye dayanıklı ve paslanmaz özellikleriyle uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Burada bulabilirsiniz.

'Ürün çok şık zaten ama paketlemesi de ayrı bir güzeldi. Allah böyle satıcıların sayısını arttırsın :) kurulumu çok basit mükemmel bir kolaylık sağlamışlar ürünü menteşeleyip gönderince. Çok memnun kaldım vallahi'

Hepsiburada

4. Tiamob Petre Kitaplık - Beyaz

4. Tiamob Petre Kitaplık - Beyaz

Kullananların çok sevdiği kitaplık, 1.sınıf suntalamdan üretilmiş. Arkalık ile sağlamlığı arttırılan kitaplık, 662,38 TL yerine şu anda indirimde 529,90 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

5. Wood House Inci Kitaplık

5. Wood House Inci Kitaplık

Wood House İnci Kitaplık, kitap severler için ideal bir depolama çözümü sunuyor. Hem dekoratif hem de işlevsel bir tasarıma sahip olan bu kitaplık, metal ve ahşabın uyumlu birleşimiyle her dekorasyon tarzına uyum sağlıyor. Yerli üretici Wood House, bu ürününü antikanserojen ve antibakteriyel malzemeler kullanarak sağlık gereksinimlerine uygun bir şekilde üretiyor.

Burada bulabilirsiniz.

'Ürün kusursuz şekilde bugün tarafıma ulaştı, kurulumu oldukça basitti, yarım saat içinde kurduk ve hemen kitaplarımı yerleştirdim. Sağlam görünüyor, umarım ömrü uzun olur.'

Hepsiburada
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6. Pratico Laris 5 Raflı Kitaplık Beyaz

6. Pratico Laris 5 Raflı Kitaplık Beyaz

Birinci sınıf suntalam malzemeden üretilen beyaz kitaplık, 5 büyük rafı ile bütün kitaplarınızı alabilecek genişlikte. Demonte olarak yollanan ve kolaylıkla kurulabilen kitaplık, burada.

'Eksiksiz ve sorunsuz elime ulaştı beğendim satıcıya teşekkür ederim.'

Hepsiburada

7. Tiamob Vilma 5 Raflı Kitaplık

7. Tiamob Vilma 5 Raflı Kitaplık

'Ürün iki günde Aras kargo ile geldi. Kurulumu oldukça kolaydı. Kırık ezik vs yoktu. Fiyatına göre çok iyi bir ürün bence yorumlar yüzünden çok endişe etmiştim ama güzel geldi gayet beğendik. Boyutu falan da ideal.'

662,38 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

8. Tiamob Eftal 10 Gözlü Kitaplık

8. Tiamob Eftal 10 Gözlü Kitaplık

1.sınıf malzemeden üretilmiş suntalam kitaplık, 10 adet raf bölmesi ile tüm kitaplarınızın sığabileceği bir ürün. Burada bulabilirsiniz.

'Ürün çok kaliteli. Böyle bir kalınlık kalite beklemiyordum açıkçası. Ürünün içinde şeması herşeyi mevcuttu. Yorumlara bakınca korkmuştum ama öyle olmadı. Ürün kargoya çok geç verildi yaklaşık bir aya elime geçti ama sonuç güzel.'

Hepsiburada

9. Pratico Vinesa Modern Kapaklı Çok Amaçlı Vitrin Kitaplık

9. Pratico Vinesa Modern Kapaklı Çok Amaçlı Vitrin Kitaplık

Modern tasarımı, mat beyaz rengi, stoperli kapakları ve kaliteli malzemesi ile evinizin en şık ve işlevsel parçası olmaya aday. Demonte olarak yollanan kitaplık burada.

Hepsiburada

10. Mudesa Metal Ahşap 2 Raflı Kitaplık

10. Mudesa Metal Ahşap 2 Raflı Kitaplık

Çalışma alanınızda minik bir kitaplık tercih etmek istiyorsanız, aradığınız ürün bu olabilir! Masa veya duvara sabitleyerek kullanabileceğiniz ürün, dayanıklı metal ve 1.sınıf ahşap desenli yonga ile üretilmiş. Burada bulabilirsiniz.

'Ürün tam istediğim gibiydi. Kalitesi sağlamlığı çok iyi satıcı firmaya ve Hepsiburada'ya çok teşekkür ederim. Kargo, paketleme güzeldi. Sorunsuz bir şekilde teslim edildi.'

Hepsiburada
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11. Bofigo Ağaç Dekoratif Kitaplık

11. Bofigo Ağaç Dekoratif Kitaplık

Özel kutusu içinde zarar görmeden size ulaştırılacak kitaplık, kitaplarınızı ve dekoratif eşyalarınızı sergilemek için ideal bir seçim. Ortama modern dokunuş katarken işlevsel kullanım sağlayan kitaplık burada.

Hepsiburada

12. Wess Dizayn 3 Gözlü Metal Kitaplık

12. Wess Dizayn 3 Gözlü Metal Kitaplık

Wess Dizayn'ın üstün kalitedeki metal duvar rafı, evinize hem işlevsellik hem de estetik bir hava katıyor. Özel tasarım imalatı ile yaşam alanlarınıza bambaşka bir hava katan bu ürün, ustaların el işçiliği ve birinci sınıf malzemelerle üretiliyor. 

Burada bulabilirsiniz.

'Ürün çok güzel bütün dergilerimi aldı. Büyük bir dağınıklık kalktı. Paketleme yeterliydi.'

Hepsiburada

13. Ruum Store By Doğtaş - Zein Kapaklı Meşe Opak Beyaz Kitaplık

13. Ruum Store By Doğtaş - Zein Kapaklı Meşe Opak Beyaz Kitaplık

Doğtaş'ın en yeni markası olan Ruum Store, kitap tutkunlarına özel olarak tasarlanmış olan Zein Kitaplık'ı piyasaya sürdü. Bu kitaplık, zarif tasarımı ve modüler yapısıyla göz dolduruyor. Üstün kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu ürün, Doğtaş'ın 2 yıllık garantisi altında ve siparişin ardından 24 saat içinde kargoya teslim ediliyor.

Burada bulabilirsiniz.

'Kurulumu kolay . Tek başıma yaptım. Göründüğü gibi güzel ve kullanışlı. Daha sonra bir tane daha almayı düşünüyorum'

Hepsiburada

14. Dewoody Neo Dekoratif Köşe Kitaplığı

14. Dewoody Neo Dekoratif Köşe Kitaplığı

Dewoody Neo Dekoratif Kitaplık Köşe Kitaplığı, çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemelerle üretilmiş, tasarımıyla yaşam alanlarınızı güzelleştirecek bir ürün. Farklı tasarımlar ile okuma salonunuza modern ve şık bir dokunuş yapacak olan kitaplık burada.

Hepsiburada

15. Mobitopya Çevir Kur Antrasit Kitaplık

15. Mobitopya Çevir Kur Antrasit Kitaplık

Çevir Kur serisi mobilyalar, pratik ve kullanışlı bir tasarımla evinize modern bir dokunuş katıyor. Ürünler, kullanıcı dostu bir yapıda olup, alet gerektirmeden kolayca monte edilebiliyor ve modüler sistem sayesinde defalarca söküp takma imkanı sunuyor. Kolay kurulum özelliğinin yanı sıra şık görüntüsü ile çok tercih edilen ürünlerden.

Burada bulabilirsiniz.

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s.rtc

#11'den almam lazım 😁