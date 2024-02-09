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Kahve Tutkunlarına Müjde! Sevilen Kahvelerde Kaçırmamanız Gereken İndirim Fırsatları

etiket Kahve Tutkunlarına Müjde! Sevilen Kahvelerde Kaçırmamanız Gereken İndirim Fırsatları

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
09.02.2024 - 16:25

Kahve severler için harika bir haberimiz var! Tchibo, Starbucks ve Moliendo gibi popüler kahve markalarında kaçırılmaması gereken indirim fırsatları sizleri bekliyor. Bu özel indirimlerle, en sevdiğiniz kahveleri daha uygun fiyatlarla satın alabileceksiniz. Bu fırsatları kaçırmayın, kahve keyfinizi ikiye katlayın. 

Bu içerik 09.02.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve 4x250g

Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve 4x250g

%20 oranında Arabica ve %80 oranında Robusta çekirdeklerinden oluşan Tchibo'nun yoğun aromalı kahvesi, seçkin bir karışımla 5 derece yoğunlukta damak zevkinize hitap edecek yoğun bir deneyim sunuyor. Bu özel karışım, kahvenin zengin ve yoğun bir lezzet yolculuğuna çıkmanızı sağlıyor. 

Filtre kahve makinesi, French press veya moka pot gibi çeşitli demleme yöntemleriyle kullanıma uygundur.

250gr x 4 paket Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve 469,90 TL yerine %23 indirimle 359,90 TL'ye burada sizi bekliyor.

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Starbucks Veranda Blend Öğütülmüş Kahve 200 g

Starbucks Veranda Blend Öğütülmüş Kahve 200 g

Starbucks'ın Veranda Blend Öğütülmüş Kahvesi, hafif kavurma tekniği sayesinde kullanıcılarına eşsiz bir yumuşaklık sunuyor. Bu keyifli kahve, Latin Amerika'nın özgün aromalarını damaklarınıza taşıyor. Kendine has tadı ve aromasıyla kahve severlerin vazgeçilmezi olan bu ürün, günün her saati keyifli bir mola için ideal. 

%33 indirimle buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

İndirimde yer alan Starbucks kahvelerinin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

En az 20 paket bitirmişimdir. Kahvede son nokta.

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Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve (Çekirdek) 250 g

Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve (Çekirdek) 250 g

Moliendo Amalfi Espresso Blend, özenle seçilmiş Kolombiya, Honduras ve Uzak Doğu kökenli kahve çekirdeklerinin büyüleyici birlikteliğinden doğan, tat paletinizi zenginleştirecek bir çekirdek kahve harmanı olarak öne çıkıyor. Bu özel karışım, damakta bıraktığı çikolata, vanilya ve kırmızı meyve lezzetleri ile kahve severlerin kalbini çalmayı başarıyor. Her bir yudumunda, farklı coğrafyaların eşsiz kahve çekirdeklerinin sunduğu zengin ve derin tatları keşfedeceksiniz.

İndirimli fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

İndirimde yer alan Moliendo kahvelerinin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer güzel kahveden anlayan bir damak zevkiniz varsa kesinlikle diğer satılan kahvelerle kendi arasındaki farkı anlayacaksınız. Yumuşak içim kahveden hoşlanmayan, içtiği kahvenin tadını hissetmek isteyen herkesin beğeneceğini düşünüyorum

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Starbucks Dark Caffè Verona Öğütülmüş Kahve 200 g

Starbucks Dark Caffè Verona Öğütülmüş Kahve 200 g

Starbucks'ın özel karışımı olan Dark Caffè Verona Öğütülmüş Kahve, tatlı ve acı notaların birleştiği bir deneyim sunuyor. Kavrulmuş şekerin yumuşaklığı ve bitter kakao tonlarının dengeli birleşimi, bu kahvenin zengin ve dolgun lezzetini oluşturuyor. 

Her bir yudumunda, bu özenle hazırlanmış karışımın sunduğu derin ve tatmin edici bir lezzet deneyimi yaşamak isterseniz Prime üyelerine özel indirimle buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

İndirimde yer alan Starbucks kahvelerinin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Alttan gelen çikolata kokusu ve tadını çok seviyorum.

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Moliendo House Blend Filtre Kahve (Çekirdek) 250 g

Moliendo House Blend Filtre Kahve (Çekirdek) 250 g

Moliendo House Blend Filtre Kahve, Brezilya ve Uzak Doğu'nun birleşiminden doğan mistik bir lezzet sunuyor. Bu özel harman, çikolata, vanilya, elma ve marmelat gibi zengin tatlarla dolu bir lezzet sunuyor. Düşük asidite seviyesi ve dengeli sertliği ile bu kahve, damak zevkinize hitap edecek bir deneyim sunuyor. 

Linki burada.

İndirimde yer alan Moliendo kahvelerinin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Gaggia otomatik kahve makinasında standart öğütme ayarında espresso yaparken kullanıyoruz gayet iyi oluyor. Tadı ne çok yumuşak ne de çok sert.

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Moliendo Guatemala Antigua SHB Yöresel Kahve (Çekirdek) 250 g

Moliendo Guatemala Antigua SHB Yöresel Kahve (Çekirdek) 250 g

Bir yudum aldığınızda damakta kalıcı bir iz bırakan, aromatik kahve kokusunun yanında çikolata esintisiyle bezenmiş bu kahve, hafızanızda unutulmaz bir yer edinecek. Çikolata kokusunun yanı sıra, içiminde de çikolata lezzetinin hâkim olduğu bu kahve, size eşsiz bir keyif yaşatacak. Ayrıca, alt tonlarda hissedilen berry tatları da bu keyifli deneyime ayrı bir boyut katmayı da ihmal etmiyor. 

Denemek için buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan Moliendo kahvelerinin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Moliendo kahvelerinden bir tanesi mutlaka size göredir. Özellikle taze kahve kokusu ve içerken yanık ve kavruk lezzet bırakmayan çekirdekleri beğeneceksiniz.

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Starbucks Single-Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200 g

Starbucks Single-Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200 g

Yüzde yüz Arabica kahve çekirdeklerini, Kolombiya'nın en seçkin bölgelerinden özenle toplayarak hazırlanan bu kahve, karamel notalarıyla zengin bir deneyim sunuyor. Kakao ve fındık notalarının eşsiz uyumu, kahvenin kokusunu, kıvamını ve tadını dengeli bir şekilde ortaya çıkarıyor.

İndirimli fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Moliendo Colombia Supremo Decaf (Kafeinsiz) Yöresel Kahve (Çekirdek) 1000 g

Moliendo Colombia Supremo Decaf (Kafeinsiz) Yöresel Kahve (Çekirdek) 1000 g

Kafeinsiz bir kahve olmasına rağmen, lezzeti ve aromasıyla sizi kendine hayran bırakan bu kahveden bir yudum aldığınızda, bitter çikolatanın derin ve yoğun lezzeti damağınızı sarıyor. Birkaç yudum daha ilerlediğinizde, zencefilin hafif ve baharatlı notası kendini hissettiriyor. Arabica çekirdeklerinin eşsiz ve büyüleyici kokusu ise tüm duyularınızı harekete geçiriyor.

İndirimli fiyatıyla satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan Moliendo kahvelerinin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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