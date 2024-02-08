Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik
Stil Sahibi Erkeklerin Yeni Gözdesi Braun Ayarlanabilir Taraklı Saç Sakal Şekillendirici %55 İndirimde!

etiket Stil Sahibi Erkeklerin Yeni Gözdesi Braun Ayarlanabilir Taraklı Saç Sakal Şekillendirici %55 İndirimde!

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
08.02.2024 - 16:02

Günümüzde erkek bakım ürünleri, kişisel stil ve bakım rutinlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Özellikle sakal ve saç şekillendirme konusunda hassas olan erkekler için Braun, BT 7340 modeli ile mükemmel bir çözüm sunuyor. Bu ürün, yüksek performansı ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkıyor. Kısa süreliğine %55 indirimde yer alan Braun BT 7340'ın özelliklerini ve sunduğu avantajları gelin daha yakından inceleyelim.

Bu içerik 08.02.2024 tarihinde güncellenmiş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaynak: https://www.mynet.com/braun-bt-7340-y...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Keskin ve Hassas Performans

Keskin ve Hassas Performans

Braun BT 7340, sakal ve saçlarınızı şekillendirirken ihtiyacınız olan keskinliği ve hassasiyeti sunuyor. Cihaz, AutoSensing teknolojisi sayesinde 0,5 mm ila 10 mm arasında 39 farklı uzunluk ayarına sahiptir. Bu özellik, her türlü sakal ve saç tipine uyum sağlayarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Ayrıca, cihazın titanyum kaplamalı bıçakları, uzun ömürlü keskinlik sağlıyor.

Kontür Verme ve Detaylı Düzeltme

Kontür Verme ve Detaylı Düzeltme

Keskin çizgiler ve mükemmel kenarlar için sakal düzeltici başlığını kullanarak, sakalınızı istediğiniz şekle sokabilirsiniz. Küçük alanlarda bile rahatlıkla kullanabileceğiniz detay düzeltici başlığı ile, sakal düzeltme işleminizi en ince ayrıntısına kadar mükemmelleştirin. 

En küçük detayları bile kaçırmayacak şekilde tasarlanmış olan bu başlık, sakal düzeltme işleminizi bir üst seviyeye taşıyacak.

Uzun Süreli Kullanım

Uzun Süreli Kullanım

Braun BT 7340, tek bir şarjla 100 dakikaya kadar kullanım imkanı sunuyor. Özellikle yoğun tempoda yaşayan ve berbere gidecek vakti olmayan erkekler için büyük bir kolaylık. Cihaz, hızlı şarj özelliği ile de dikkat çekiyor; yalnızca 5 dakikalık şarjla bile acil durumlar için yeterli gücü sağlayabiliyor.

Smart Memory fonksiyonuna gelecek olursak, daha önce kullandığınız kesim uzunluğunu hafızasında tutarak bir sonraki kullanımda aynı tarzı elde etmenizi sağlayarak size büyük kolaylık sağlıyor.

Kolay Temizlenebilirlik

Kolay Temizlenebilirlik

Braun BT 7340'ın su geçirmez özelliği, kullanım sonrası temizliği son derece kolay bir hale getiriyor. Cihazı suyun altında rahatlıkla yıkayabilirsiniz, bu da bakımınızı daha hijyenik ve pratik bir şekilde yapmanıza olanak tanıyor.

Konforlu Kullanım

Konforlu Kullanım

Braun BT 7340, ergonomik yapısıyla kullanım esnasında elinize mükemmel bir uyum sağlıyor. Özellikle detaylı şekillendirme ve uzun süreli kullanım durumlarında size büyük bir konfor sunuyor.

Cihazın üzerinde bulunan LED ekran sayesinde, kesim uzunluğunu ve batarya durumunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. Paketin içerisinde yer alan şarj istasyonu ise cihazınızı şarj etmek için oldukça kullanışlı bir seçenek sunuyor. Aynı zamanda, şarj istasyonu cihazınızı düzenli bir şekilde saklamanıza olanak sağlayarak, estetik bir görünüm sunmayı da ihmal etmiyor.

Braun BT 7340, saç ve sakal stilini kusursuz bir şekilde ortaya çıkarmak isteyenler için ideal bir seçenek. Şu anda yarı fiyatına düşmüş olması, bu ürüne sahip olmak için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Kişisel bakımınıza önem veriyorsanız ve stilinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, Braun BT 7340 sizin için mükemmel bir yatırım olacaktır.

4.499 TL yerine %55 indirim fırsatı sayesinde 1.999 TL'ye buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Ürünü İncele
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Balat baltasd

Demek ki ederi en fazla 500tl bıktım bu marketing oyunlarından %300 kâr hırsınızdan