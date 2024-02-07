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Sevgililer Günü Hazırlıkları Başlasın💅 Sevgilinizin Size Bir Kere Daha Tutulmasını Sağlayacak Makyaj İpuçları

etiket Sevgililer Günü Hazırlıkları Başlasın💅 Sevgilinizin Size Bir Kere Daha Tutulmasını Sağlayacak Makyaj İpuçları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 18:56

Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte, sevgilinizi bir kez daha büyülemek için makyajınızı nasıl yapacağınıza dair ipuçlarına ihtiyacınız olabilir. İşte size Sevgililer Günü'nde sevgilinizin kalbini bir kez daha fethetmenizi sağlayacak birkaç makyaj ipucu. Bu ipuçları, bu özel günü daha da unutulmaz kılacak ve sevgilinize olan aşkınızı daha da derinleştirecek. Bu nedenle, Sevgililer Günü makyajınızı planlarken bu önerilere kulak verin ve bu özel günü daha da özel kılın.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 07.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Basit ancak çarpıcı bir dumanlı göz makyajı, hafif bir allık ve kırmızı rujun mükemmel uyumuna ne demeli?

1. Basit ancak çarpıcı bir dumanlı göz makyajı, hafif bir allık ve kırmızı rujun mükemmel uyumuna ne demeli?

Bu makyaj, allık ve rujdaki kırmızı veya pembe tonları gölgelemeden, gözlerin ışıltısını ön plana çıkaran bir stil.

Bu makyaj tarzını yeniden canlandırmak isteyenler için, ombre tonlarına sahip bir far paleti kullanmalısınız. Örneğin, Nyx Göz Farı Paleti - Ultimate Shadow Pallette, dumanlı göz makyajınızı daha belirgin hale getirecek ve gözlerinize derinlik kazandıracak tonlar sunuyor. 

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2. Sevgililer Günü'nde güzelleşmek için zamanınız mı yok? O zaman, Quick and Cute stiliyle bu hızlı ve kolay görünümü deneyebilirsiniz.

2. Sevgililer Günü'nde güzelleşmek için zamanınız mı yok? O zaman, Quick and Cute stiliyle bu hızlı ve kolay görünümü deneyebilirsiniz.

En güzeli, sadece birkaç ürün gerektiriyor. Primer, BB krem ve kapatıcıyı uyguladıktan sonra, tatlı bir her yerde pembe görünüm için Benefit Cosmetıcs - Benetint Likit Dudak ve Yanak Renklendirici'sini yanaklara, kapaklara ve dudaklara uygulayın. Bu basit adımlarla, Sevgililer Günü'nde bile yoğun bir programda olsanız bile, çekici ve taze bir görünüm elde edebilirsiniz. 

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3. Aşkın kızarıklığına mı kapıldınız? Pastel Show Your Mood Wild Allık Set'i ile bunu dışa vurun.

3. Aşkın kızarıklığına mı kapıldınız? Pastel Show Your Mood Wild Allık Set'i ile bunu dışa vurun.

Öncelikle, Pastel Show Your Mood Wild Allık Set'teki en açık renkteki allığı yanaklarınızın iç köşesine uygulayın, ardından orta tonu ortasına sürün. En koyu ton ile de dış köşelere uygulama yaparak makyajınızı mühürleyin. Bu Sevgililer Günü'nde, sevgilinizin size bir kez daha hayran kalmasını sağlayacak makyaj tüyosuyla hazırlıklarınızı başlatın.

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4. Doğal bir yüz ancak cesur bir dudak görünümü elde etmek hiç de zor değil.

4. Doğal bir yüz ancak cesur bir dudak görünümü elde etmek hiç de zor değil.

L’Oreal Paris True Match Nude Hyaluronic Tinted Serum gibi hafif bir fondötenle başlayın ve fırça veya sünger yerine parmak uçlarınızla uygulamayı deneyin.

Sonra dudaklarınızı, L'Oréal Paris Infaillible 24H Micro Precision Kaş Kalemi - Brunette (evet, kaş kalemi) ile belirginleştirin. Merkeze biraz kırmızı ton uygulayın ve üstüne bolca parlatıcı sürün, böylece bu 'cherry cola lips' görünümünü elde edin.

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5. Pembe tonlarının büyüleyici görünümüne kendinizi emanet edin, biz arkanızdayız. 😂

5. Pembe tonlarının büyüleyici görünümüne kendinizi emanet edin, biz arkanızdayız. 😂

Öncelikle astar, kapatıcı ve fondöten uygulandıktan sonra, kontur tonları yanak kemiklerine, çene hattına, burnun yanlarına ve alnın üst kısmına uygulayın. Bu her zaman yaptığımız bir uygulama ancak aydınlatıcınızı kullanarak, burnun ucuna, dudak kavisine, yanak kemiklerinin üstüne ve alnın ortasına hafifçe uygulayın. Buradaki amacımız, doğal yüz hatlarınızı belirginleştirmek ve vurgulamak.

Yanaklarda pembe bir patlama yaratmak için Maybelline Cheek Heat Likit Pembe Allık'ın 15 numarasını kullanabilirsiniz. Krem tonunu yanakların üst kısmına uygulayın, yukarıya doğru karıştırın ve ardından doğal, canlı bir bitiş için KIKO Allık - Unlımıted Blush 06 toz ürününü elmacık kemiğinizin altından uygulayın.

Son olarak, ışıltılı pembe far ve siyah eyeliner ile makyajınızı tamamlayın.

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6. Cesur bir kırmızı dudak makyajı denemeye cesaret edemiyor musunuz? İşte tam zamanı, Sevgililer Günü.

6. Cesur bir kırmızı dudak makyajı denemeye cesaret edemiyor musunuz? İşte tam zamanı, Sevgililer Günü.

Kırmızı dudaklar için nude dudak kalemi kullanmanızı makyaj artistleri öneriyor. Flormar markasının 201 Nude numaralı dudak kalemi adeta bu iş için yaratılmış. Ardından Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj - 20 adlı rujunu uygulayın. Rujun kendi aplikatörünü kullanın veya dudak fırçası ile şekli mükemmelleştirin ve işte bu kadar.

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7. Parıltılı veya canlı pembe tonları, gözlerde biraz ışıltıyla ve pembe bir dudak makyajıyla birlikte harika görünüyor.

7. Parıltılı veya canlı pembe tonları, gözlerde biraz ışıltıyla ve pembe bir dudak makyajıyla birlikte harika görünüyor.

İlk olarak Revolution Forever Flawless Affinity Far Paleti'nden ışıltılı bir pembe farla başlayın. Ardından, daha derin bir gül tonu alıp karıştırarak göz kapağı çizgisine ve alt kirpik çizgisine biraz tanım ekleyin. Şeftali tonlu pembe bir allıkla tamamlayın.

Dudaklarınızı belirginleştirmek için, Flormar - 236 Nut Cookie adlı dudak dolgunlaştırıcı kalemi kullanarak dudak çizginizi belirginleştirin ve hafifçe aşın. Ardından, dudakların merkezine Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj - 175 numaralı pembe rujunu sürün.

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8. Bu Sevgililer Günü'nde içinizdeki Bridgerton'u coquette makyajı ile dışa vurun.

8. Bu Sevgililer Günü'nde içinizdeki Bridgerton'u coquette makyajı ile dışa vurun.

Coquette makyajı, nazik far renkleri, pembe bir allık ve parlak bir aydınlatıcı kullanarak yumuşak, romantik bir çekicilik elde etmeyi hedefliyor. Amaç, ince dudak rengi ve hafif kirpiklerle narin ve çekici bir görünüm oluşturmak, genel çekiciliği artırmak.

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9. Her yıl, pantone yılın rengini belirleyerek trendleri etkiler. Bu yılın seçimi "şeftali tüyü" oldu. Tatlı bir Sevgililer Günü makyaj fikri için mükemmel bir seçenek değil mi?

9. Her yıl, pantone yılın rengini belirleyerek trendleri etkiler. Bu yılın seçimi "şeftali tüyü" oldu. Tatlı bir Sevgililer Günü makyaj fikri için mükemmel bir seçenek değil mi?

Şeftali tüyü esinli makyajlar zaten interneti kasıp kavuruyor. Bu tonları özellikle çekici kılan şey, evrensel olarak cazip olması.

Bu görünüm için Revolution Reloaded - Temptation Far Paleti'ni kullanabilirsiniz. Göz kapağınıza kavun rengini ve katlamaya ise bir tık koyu rengi uygulayabilirsiniz. Biraz şeftali tonlu sıvı allık ve dudak parlatıcısı ekleyin. Doğal kirpikler için kahverengi maskarayı deneyebilirsiniz.

Önerilerimiz burada.

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10. Mükemmel bir Sevgililer Günü makyajı söz konusu olduğunda, ikonik bir dumanlı göz makyajıyla yanılmazsınız.

10. Mükemmel bir Sevgililer Günü makyajı söz konusu olduğunda, ikonik bir dumanlı göz makyajıyla yanılmazsınız.

Bu zamansız ve çok yönlü göz makyajı, orta ve koyu tonlardaki farları karıştırarak gözler etrafında dramatik ve büyüleyici bir etki yaratıyor.

 KIKO Göz Farı Paleti - Green Me Eyeshadow Palette - 101 tercih edin ve gözlerinizi ne kadar büyüleyici olmasını istediğinize bağlı olarak koyu kahverengi veya siyah bir eyeliner ile belirginleştirin. Sert çizgileri önlemek için eyelinerı dağıtın ve ardından maskara ekleyin.

Bu büyüleyici görünümü tamamlamak için dudaklar ve yanaklar için yumuşak, ince tonları seçin, ister dışarı çıkıyor ister evde kalıyor olun, romantik bir Sevgililer Günü randevusu için mükemmel.

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11. Kadife dudaklar, yıllardır var olan ve yenilenmiş bir trend.

11. Kadife dudaklar, yıllardır var olan ve yenilenmiş bir trend.

Sevgililer Günü'nde ilham alınabilecek en uygun tekstil ürünü kadife mi? Evet, ipek de bu konuda iddialı ancak kadife, lüks hissiyatıyla bir adım önde.

Bu görünümü elde etmek için, profesyoneller genellikle herhangi bir dudak rengi üzerine pigmentli farlar eklerler. Ancak, bu görünümü elde etmenin başka yolları da var. Maybelline New York Hydra Extreme Matte Nemlendirici Etkili Mat Ruj - 930 Plush Blush ile de bu görünümü elde edebilirsiniz, bu ruj kremsi bir yapıya sahip ve uzun süre kalıcı.

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12. Barbie, Sevgililer Günü için sizi pembe tonlarında bir makyajla buluşturmak için burada.

12. Barbie, Sevgililer Günü için sizi pembe tonlarında bir makyajla buluşturmak için burada.

Hot Pink Barbiecore trendi, efsanevi Barbie bebeğinden esinlenen, filmle yeniden alevlenen cesur ve göz alıcı bir trend. Bu görünüm, eğlenceli ve bebeksi bir görünüm için canlı ve oyunbaz renkleri benimsemekle ilgili.

Bu özel gün için, görünümü daha giyilebilir hale getirmek adına, gözlerde beyaz veya soluk pembe gibi açık tonların kullanmalısınız. Bunun için, Flormar Color Shadow Yüksek Pigmentli & Işıltılı Asansörlü Kalem Göz Farı deneyin. Cesur bir görünüm için fuşya bir ruj, daha sade bir görünüm için soluk pembe bir ruj tercih edebilirsiniz.

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