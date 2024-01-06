Güzellik Dünyasında Yeni Bir Soluk: Coquette Makyaj Trendi Nedir?

Bu trend, feminenliği ve romantizmi ön plana çıkaran, aynı zamanda oyunbaz ve nostaljik bir dokunuş sunan bir makyaj stili olarak dikkat çekiyor. MAC Cosmetics'in üst düzey makyaj sanatçısı Michelle Clark'ın ifadelerine göre, bu trend özellikle yumuşak odaklı pembe tonları, parıltılı bir bitiş ve önemli bir detay olarak da belirgin yanaklarla kendini gösteriyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bu içerik 05.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.