Güzellik Dünyasında Yeni Bir Soluk: Coquette Makyaj Trendi Nedir?
Güzellik Dünyasında Yeni Bir Soluk: Coquette Makyaj Trendi Nedir?
Bu trend, feminenliği ve romantizmi ön plana çıkaran, aynı zamanda oyunbaz ve nostaljik bir dokunuş sunan bir makyaj stili olarak dikkat çekiyor. MAC Cosmetics'in üst düzey makyaj sanatçısı Michelle Clark'ın ifadelerine göre, bu trend özellikle yumuşak odaklı pembe tonları, parıltılı bir bitiş ve önemli bir detay olarak da belirgin yanaklarla kendini gösteriyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bu içerik 05.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Coquette makyajı nasıl yapılır?
İdeal bir başlangıç için ışıltılı bir fondöten kullanarak cildinize parlak bir görünüm kazandırın.
Ardından, elmacık kemiklerinin üzerine canlı bir pembe allık uygulayın ve bu rengin cildinizde belirginleşmesini sağlayın.
Gözlerinizin iç köşelerine de pembe bir aydınlatıcı sürerek yanaklarınızdaki pembelikle uyumu yakalayın.
Dudaklarınızda da aynı pembe tonunu kullanarak makyajınızı tamamlayın.
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Makyajınızı sabitlemek için transparan bir pudra kullanın ve kirpiklerinize uzunluk kazandıran bir maskara ile bir kıvrım ekleyin. İşte, coquette makyajınız tamam!
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