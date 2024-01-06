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Güzellik Dünyasında Yeni Bir Soluk: Coquette Makyaj Trendi Nedir?

etiket Güzellik Dünyasında Yeni Bir Soluk: Coquette Makyaj Trendi Nedir?

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 10:01

Bu trend, feminenliği ve romantizmi ön plana çıkaran, aynı zamanda oyunbaz ve nostaljik bir dokunuş sunan bir makyaj stili olarak dikkat çekiyor. MAC Cosmetics'in üst düzey makyaj sanatçısı Michelle Clark'ın ifadelerine göre, bu trend özellikle yumuşak odaklı pembe tonları, parıltılı bir bitiş ve önemli bir detay olarak da belirgin yanaklarla kendini gösteriyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 05.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Coquette makyajı nasıl yapılır?

Coquette makyajı nasıl yapılır?

Coquette makyajının vazgeçilmez bir unsuru, şüphesiz allıktır. Bu özgün makyaj tarzı, özellikle üst yanak kemiğinin üzerini kaplayan ve göz kapağına kadar uzanan bir allık uygulamasıyla kendine özgü bir merkez oluşturur. Göz alıcı bir görünüm sağlayan bu uygulama, aynı zamanda göz kıvrımına kadar uzanarak yüz hatlarını belirginleştirir ve makyajın tamamlayıcısı haline gelir. Bu, coquette makyajının en belirgin ve dikkat çekici özelliğidir. Bu makyaj stili, allığın doğru kullanımı ve uygulama tekniği ile birlikte, yüzünüzdeki en güzel özellikleri vurgulayarak sizi öne çıkarır.

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İdeal bir başlangıç için ışıltılı bir fondöten kullanarak cildinize parlak bir görünüm kazandırın.

İdeal bir başlangıç için ışıltılı bir fondöten kullanarak cildinize parlak bir görünüm kazandırın.

Cildinize ışıltılı ve parlak bir görünüm kazandırmak için ideal bir başlangıç noktası olan parlak görünüm veren bir fondöten kullanımıdır. Bunun için L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten'i kullanabilirsiniz. Bu ürün, cildinizin doğal güzelliğini ön plana çıkarırken, aynı zamanda pürüzsüz ve eşit bir ton sağlar. Bu sayede, makyajınızın kusursuz ve çarpıcı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Bu, herhangi bir makyaj uygulamasının başarılı bir şekilde tamamlanması için önemli bir adımdır. 

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Ardından, elmacık kemiklerinin üzerine canlı bir pembe allık uygulayın ve bu rengin cildinizde belirginleşmesini sağlayın.

Ardından, elmacık kemiklerinin üzerine canlı bir pembe allık uygulayın ve bu rengin cildinizde belirginleşmesini sağlayın.

Elmacık kemiklerinize canlı bir ton vermek için KIKO Allık - Unlımıted Blush 02 veya Pastel Pro Fashion Krem Allık No:41 gibi öne çıkan ürünleri kullanabilirsiniz. Bu allıklar, yoğun pigmentasyonu ve kolay dağılımı ile bilinir. Cildinizde belirgin bir renk oluşturmak için bu allığı elmacık kemiklerinizin üzerine uygulayın. 

Yanaklarınızda kullandığınız bu rengi, burnunuzun köprüsüne de uygulayarak doğal bir kızarıklık etkisi yaratabilirsiniz. Daha sonra, kabarık bir göz farı fırçası kullanarak aynı allık rengini göz kıvrımınıza da uygulayarak ve iyice dağıtın.

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Gözlerinizin iç köşelerine de pembe bir aydınlatıcı sürerek yanaklarınızdaki pembelikle uyumu yakalayın.

Gözlerinizin iç köşelerine de pembe bir aydınlatıcı sürerek yanaklarınızdaki pembelikle uyumu yakalayın.

Monokromatik bir romantizm için, gözlerinizin iç kısımlarına pembe bir aydınlatıcı uygulayarak, yanaklarınızdaki pembelikle mükemmel bir uyum yakalayın. Bu, hem gözde alıcı bir görünüm yaratır hem de yüzünüzdeki renk uyumunu artırır. Gözlerin iç köşelerine eklenen pembe aydınlatıcı, yanaklardaki pembeliğin vurgusunu yaparak, yüzünüzdeki renkler arasında doğal bir geçiş yaratır. Bu basit ama etkili teknik, makyajınıza sofistike bir dokunuş katarken, aynı zamanda gözlerinizi ve yanaklarınızı uyumu yakalamanızı sağlar.

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Dudaklarınızda da aynı pembe tonunu kullanarak makyajınızı tamamlayın.

Dudaklarınızda da aynı pembe tonunu kullanarak makyajınızı tamamlayın.

Özellikle koyu ciltliyseniz, orta ton pembe bir rujla kendi allığınızı oluşturabilirsiniz. Clark'ın önerisiyle, rujunuzu biraz fondötenle karıştırıp, yumuşak bir pembe allık elde edebilirsiniz. Bu tonu göz makyajınızda da tercih edebilirsiniz. Son adım olarak, dudaklarınıza seçtiğiniz rujunuzu uygulayın ve dudak kalemiyle harmanlayın.

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Makyajınızı sabitlemek için transparan bir pudra kullanın ve kirpiklerinize uzunluk kazandıran bir maskara ile bir kıvrım ekleyin. İşte, coquette makyajınız tamam!

Makyajınızı sabitlemek için transparan bir pudra kullanın ve kirpiklerinize uzunluk kazandıran bir maskara ile bir kıvrım ekleyin. İşte, coquette makyajınız tamam!

Özellikle yaz mevsiminde sıklıkla karşılaşacağımız bu trendi siz de uygulamaya ne dersiniz? Bu makyaj akımı, pembe tonlarının baskın olduğu, feminen ve romantik bir hava taşıyor. Herkesin içerisinde gizli kalan coquette ruhunu sergileyen bu stil, sadece bir makyaj trendi olmanın ötesinde, aynı zamanda bir ifade şekli olarak da görülebilir. Coquette makyajı ile kendinizi özgürce ifade etmekten kaçınmayın!

Maskara ve transparan pudra önerilerimiz burada

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