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Bu Fırsat Kaçmaz! Ayakkabı Dünyası'ndan En Sevilen İndirimli Ayakkabı Modelleri

etiket Bu Fırsat Kaçmaz! Ayakkabı Dünyası'ndan En Sevilen İndirimli Ayakkabı Modelleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 16:31

Ayakkabı Dünyası'nın sunduğu büyüleyici indirim fırsatlarını kaçırmayın. İster günlük yaşamda ister özel günlerde kullanabileceğiniz birbirinden şık ve konforlu ayakkabılar, Ayakkabı Dünyası'nın indirimli fiyatlarıyla sizleri bekliyor.  Unutmayın, bu indirimler sınırlı bir süre için geçerli, bu yüzden hemen harekete geçin ve bu fırsatı kaçırmayın!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 08.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Reebok Club C 85 Kırık Beyaz Kadın Sneaker

1. Reebok Club C 85 Kırık Beyaz Kadın Sneaker

Reebok'un sneaker modeli Club C 85, kırık beyaz rengiyle dikkat çekiyor. Bu şık ve rahat ayakkabı, normalde 2.859,99 TL olan fiyatıyla cebinizi yakarken, şimdi %20'lik bir indirimle 2.299,99 TL'ye satışa sunuluyor. Bu cazip indirim fırsatıyla, stilinizi ve konforunuzu bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Reebok kalitesi ve tasarımıyla, bu sneaker modeli, günlük yaşamınıza mükemmel bir uyum sağlayacak.

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2. Harley - Davidson Estes Siyah Erkek Bot

2. Harley - Davidson Estes Siyah Erkek Bot

Harley Davidson Estes Siyah Erkek Bot, bir zamanların 3.699,00 TL'lik etiket fiyatından %25'lik bir indirimle şimdi sadece 2.779,99 TL'ye sahip olabileceğiniz bir fırsatla karşınızda. Bu özel indirimli fiyatla, tarzınıza tarz katmak için daha ne bekliyorsunuz? Hemen buraya tıklayın

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3. adidas Postmove Se Kadın Siyah Sneaker

3. adidas Postmove Se Kadın Siyah Sneaker

Bu adidas ayakkabı, basketbol stilini yansıtan iddialı bir dokunuşla stiline yeni bir boyut kazandırır. Yumuşak Cloudfoam yastıklaması ve Geofit bilek kısmıyla ayaklarınızı sarar, her adımınızda konforu ve destekleyiciliği bir arada sunar. 

Şimdi 2.479,00 TL'den %19 indirimle 1.999,99 TL'ye düşüyor.

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4. Cat Caterpillar P7225846 Apa Cush Shoes Casual Erkek Ayakkabı

4. Cat Caterpillar P7225846 Apa Cush Shoes Casual Erkek Ayakkabı

Cat Caterpillar'ın Apa Cush Shoes Casual Erkek Ayakkabı modeli, şimdi cazip bir indirim fırsatı ile karşınızda. Özgün tasarımı ve konforuyla ön plana çıkan bu ayakkabı modeli, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar uygun bir fiyata sahip. İndirimli fiyatıyla 2.999,99 TL olan bu ayakkabı, kalite ve rahatlığı bir arada sunuyor. 

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5. Cat Colorado Erkek Bot - Bal Rengi Nubuk

5. Cat Colorado Erkek Bot - Bal Rengi Nubuk

3.499,00 TL'den %25'lik indirimle 2.629,99 TL'ye düştü.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Fotoğrafta gözüktüğü gibi geliyor, koyu gelmiyor yani. Herhangi bir hasar, yırtık, çizik yok tamamen kaliteli ve sağlam bir bot gayet de şık. Ürün çok hızlı geldi bunun için de teşekkür ederim.

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6. The North Face Vectiv Taraval Erkek Ayakkabı

6. The North Face Vectiv Taraval Erkek Ayakkabı

Kış aylarında ayaklarınızın konforu ve sıcaklığı için ideal bir seçim olan The North Face Vectiv Taraval ayakkabı, şimdi indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor. Normalde 5.149,00 TL olan bu üstün kaliteli ayakkabıyı, %24'lük bir indirimle sadece 3.899,99 TL'ye satın alabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve soğuk kış günlerinde ayaklarınızı sıcacık tutacak bu ayakkabıya hemen sahip olun.

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7. Harley Davidson Colmar Erkek Siyah Deri Bot

7. Harley Davidson Colmar Erkek Siyah Deri Bot

Harley Davidson, özgün tasarımlarıyla göz alıcı bir çekiciliğe sahip. Her biri farklı zevklere ve stillere hitap eden ürünleriyle, kış ve sonbahar aylarında kullanıcılarına yüksek düzeyde koruma sunduğu da bilinen bir gerçek. 

Üstelik, 3.699,00 TL'den %25 indirimle sadece 2.779,99 TL'ye sahip olabilirsiniz.

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8. Scooter Deri Siyah Erkek Bot

8. Scooter Deri Siyah Erkek Bot

Scooter Deri Siyah Erkek Bot, en çok satanlar listelerinde üst sıralarda yer alarak kendine sağlam bir yer edinmiş. Fiyat ve performans dengesini mükemmel bir şekilde sağlayarak, adını altın harflerle kullanıcıların zihnine kazıyan bu ürün, şu anda sadece 1.099 TL'ye sahip olabileceğiniz bir fırsat sunuyor.

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9. Harley Davidson Renshaw Black Deri Erkek Bot

9. Harley Davidson Renshaw Black Deri Erkek Bot

Harley Davidson markasının eşsiz tasarımı Renshaw Black Deri Erkek Bot, artık çok daha uygun bir fiyata sizlerle. Özgün ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu bot, %25'lik indirimle 2.779,99 TL'ye düşmüş. Bu benzersiz fırsatı kaçırmayın, stilinizi ve konforunuzu Harley Davidson Renshaw Black Deri Erkek Bot ile taçlandırın.

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10. Adidas Terrex Ax4 Gore Tex Erkek Trekking Botu

10. Adidas Terrex Ax4 Gore Tex Erkek Trekking Botu

Adidas markasının kalitesi ve güvencesiyle sunulan Terrex Ax4 Gore Tex Erkek Trekking Botu, özgün tasarımı ve üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle doğa yürüyüşleri ve dağcılık gibi aktiviteler için ideal olan bu bot, 5.269,00 TL'den, yüzde 15'lik indirimle 4.479,99 TL'ye düşmüştür. Her adımda hissedeceğiniz rahatlık ve güvenle, doğanın tadını çıkarın!

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11. Lumberjack Hıll 3pr Haki Erkek Outdoor Bot

11. Lumberjack Hıll 3pr Haki Erkek Outdoor Bot

Lumberjack Hıll 3pr Haki Erkek Outdoor Bot, doğa severlerin vazgeçilmezi olan bu bot, 1.699,99 TL'lik etiket fiyatıyla vitrinlerdeki yerini almıştı. Ancak şimdi, yüzde 12'lik bir indirimle 1.499,99 TL'ye satışa sunuluyor. Bu eşsiz bot, her türlü hava koşulunda konfor ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. Outdoor aktivitelerinizi daha keyifli hale getireceği kesin.

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12. Camper Erkek Siyah Bot

12. Camper Erkek Siyah Bot

Bu bot, hem günlük kullanım için ideal, hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlayacak bir ürün. Bu model, özellikle kış aylarında rahatlık ve konfor arayan erkeklerin tercihi olmuş. Fiyatı 5.519,20 TL olan bu bot, %12'lik bir indirimle şimdi sadece 4.829,30 TL. 

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