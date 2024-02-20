Uygun Fiyatla Oversize Şıklığını Tarzına Yansıtan 13 İndirimli Parça
Uygun Fiyatla Oversize Şıklığını Tarzına Yansıtan 13 İndirimli Parça
Friday Offset ile artık en trend ve kaliteli giysilere uygun fiyatla sahip olmak mümkün. Kışın soğuk günlerinde bile şıklığınızdan ve rahatlığınızdan ödün vermek istemeyenler için özel olarak seçtiğimiz bu ürünlerdeki indirim fırsatını kaçırmayın. %15 sepet indirimi ve 150 TL'lik ekstra indirimlere sahip olan swaetshirt, pantalon, tişört, hoodie gibi ürünlerin fiyatlarına inanamayacaksınız!
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 19.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bu tişörtü alışveriş listenize hemen eklemelisiniz!
2. Bol paça eşofman altı arayışındaysanız...
3. Bu cepli eşofman altı, günlük yaşamınızın her anında yanınızda olabilir.
4. Bu crop sweatshirt, oversize kesimi sayesinde size ekstra bir rahatlık hissi verecek.
5. Bu model, her türlü yaşam tarzına ve aktiviteye uyum sağlayabilen, kullanışlı ve konforlu bir seçenek olarak karşınızda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan bu model, her erkeğin gardırobunda yer almayı hak ediyor.
7. Her kombininizle rahatlıkla uyum sağlayacak o sweatshirtü bulduk!
8. İster spor, ister klasik kombinlerinizde bu tişört sizin vazgeçilmez parçanız olacak.
9. Rengin tatlılığına bakar mısınız? 🩰💗😍
10. Bu yarı fermuarlı sweatshirt, hem gündelik kullanıma hem de şık bir görünüm arayanlara hitap edecek cinsten.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Uygun fiyatlı bir diğer önerimizle devam edelim.
12. Kıpkırmızı rengiyle dikkat çeken bu yarım fermuarlı, crop sweatshirte ne dersiniz?
13. Herkesin dolabında olması gereken beyaz, fermuarlı ve kapüşonlu bir sweatshirtün önemini vurgulamamız abartı olmayacaktır.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın