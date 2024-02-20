Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim , Hediye
Uygun Fiyatla Oversize Şıklığını Tarzına Yansıtan 13 İndirimli Parça

etiket Uygun Fiyatla Oversize Şıklığını Tarzına Yansıtan 13 İndirimli Parça

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 11:33

Friday Offset ile artık en trend ve kaliteli giysilere uygun fiyatla sahip olmak mümkün. Kışın soğuk günlerinde bile şıklığınızdan ve rahatlığınızdan ödün vermek istemeyenler için özel olarak seçtiğimiz bu ürünlerdeki indirim fırsatını kaçırmayın. %15 sepet indirimi ve 150 TL'lik ekstra indirimlere sahip olan swaetshirt, pantalon, tişört, hoodie gibi ürünlerin fiyatlarına inanamayacaksınız!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 19.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bu tişörtü alışveriş listenize hemen eklemelisiniz!

1. Bu tişörtü alışveriş listenize hemen eklemelisiniz!

Bu bisiklet yaka tişört, üst düzey pamuk kumaşı sayesinde stilinizle rahatlığınızı mükemmel bir şekilde birleştirir. Beyaz tişörtlerinizi gömleklerinizin ya da sweatshirtlerinizin içine giymekten hoşlanıyorsanız uygun fiyatlı bir yedeğe ne dersiniz?

Sadece 314 TL. Burada

Hepsiburada

2. Bol paça eşofman altı arayışındaysanız...

2. Bol paça eşofman altı arayışındaysanız...

Friday Offset markasının Pina modeli erkek eşofman altı, koyu mavi tonlarıyla dikkat çekiyor. Lastikli beli sayesinde rahat bir kullanım sunan bu eşofman altı, bol paça kesimi ile de hareket özgürlüğü sağlıyor. Koyu mavi tonu ile her türlü üst giysi ile kombin yapma imkanı sunan bu modele bayılacaksınız.

Üstelik şimdi indirimde 364,65 TL.

Buraya tıktık

Hepsiburada

3. Bu cepli eşofman altı, günlük yaşamınızın her anında yanınızda olabilir.

3. Bu cepli eşofman altı, günlük yaşamınızın her anında yanınızda olabilir.

Bir yürüyüşe çıktığınızda, seyahate giderken ya da evde huzurlu bir dinlenme anında, bu eşofman altı size eşlik edecek. Hem şık hem de rahat olan bu parçanın, gardırobunuzun olmazsa olmazları arasında yerini alacağı kesin.

669 TL yerine sepette 441,15 TL. 

Burada

Hepsiburada

4. Bu crop sweatshirt, oversize kesimi sayesinde size ekstra bir rahatlık hissi verecek.

4. Bu crop sweatshirt, oversize kesimi sayesinde size ekstra bir rahatlık hissi verecek.

Kot pantolonlarla, eşofmanlarla günlük hayatınızda kolayca kombinleyebileceğiniz bu crop sweatshirt bahar, sonbahar ve kış aylarında stilinizi tamamlayacak mükemmel bir parça. Şimdi indirimle sadece 373,15 TL'ye sizin olabilir.

Buraya tıklayın

Hepsiburada

5. Bu model, her türlü yaşam tarzına ve aktiviteye uyum sağlayabilen, kullanışlı ve konforlu bir seçenek olarak karşınızda.

5. Bu model, her türlü yaşam tarzına ve aktiviteye uyum sağlayabilen, kullanışlı ve konforlu bir seçenek olarak karşınızda.

Her yerde ve her durumda rahatlıkla tercih edilebilecek bir modelle geldik. İster günlük yaşamınızda, ister iş yerinizde ya da okulda kullanabileceğiniz bu ürün, aynı zamanda koşu, spor salonu aktiviteleri ya da yürüyüş gibi fiziksel aktivitelerde de size eşlik edebilir.

Buradan ulaşın

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan bu model, her erkeğin gardırobunda yer almayı hak ediyor.

6. Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan bu model, her erkeğin gardırobunda yer almayı hak ediyor.

Friday Offset markasına ait olan bu gri renkteki kanguru cepli kapüşonlu sweatshirt, oversize kesimiyle dikkat çekiyor. Kapüşon detayıyla sportif bir hava katan bu sweatshirt, rengiyle her türlü kombini tamamlayacak. 

Buraya tıktık

669 TL yerine sepette 441,15 TL.

Hepsiburada

7. Her kombininizle rahatlıkla uyum sağlayacak o sweatshirtü bulduk!

7. Her kombininizle rahatlıkla uyum sağlayacak o sweatshirtü bulduk!

Bir kullanıcının yorumu  şöyle;

Büyük ihtimalle birden fazla ürününde aynı yorumumu göreceksiniz çünkü ilk siparişimden sonra kalitesine bayıldım ve birçok rengini aldım. O yüzden hepsinin altına aynı yorumu yapacağım. Kesinlikle çok güzeller. Paketlemesi de çok ince düşünülmüş. Kalitesine ve rengine hayran kaldım. Ayrıca satıcının çok ilgili ve anlayışlı olması da sevindiriyor tabii 🥰

Burada

Hepsiburada

8. İster spor, ister klasik kombinlerinizde bu tişört sizin vazgeçilmez parçanız olacak.

8. İster spor, ister klasik kombinlerinizde bu tişört sizin vazgeçilmez parçanız olacak.

%100 pamuk olan bu bisiklet yaka tişört, günlük stilinizde kurtarıcınız olacak. Kendine özgü tasarımı ve rahat kesimi ile her daim konforlu bir kullanım sunan bu tişört, beyaz rengi sayesinde de her renk ve desenle kolayca kombinlenebilir. 

Burada

Hepsiburada

9. Rengin tatlılığına bakar mısınız? 🩰💗😍

9. Rengin tatlılığına bakar mısınız? 🩰💗😍

Pembe sweatshirtlerin son zamanlardaki popülaritesi göz ardı edilemez bir gerçek. Bu büyüleyici renkteki sweatshirtün cazibesi, jean ve beyaz pantolonlarla birleştiğinde ortaya çıkan tatlı görünümüne bayılacaksınız hatta başka bir şey giymek istemeyeceksiniz.

Burada

Hepsiburada

10. Bu yarı fermuarlı sweatshirt, hem gündelik kullanıma hem de şık bir görünüm arayanlara hitap edecek cinsten.

10. Bu yarı fermuarlı sweatshirt, hem gündelik kullanıma hem de şık bir görünüm arayanlara hitap edecek cinsten.

Süper yumuşak dokusu ve rahatlığı ile konforlu bir kullanım deneyimi sunan bu sweatshirt, kolay kombinlenebilir özelliği ile gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olmaya aday. Özgün tasarımı ve kaliteli malzemesi ile her mevsim kullanabileceğiniz bu ürün, tarzınıza modern ve dinamik bir dokunuş katacak.

Buraya tıktık

629 TL yerine indirimle 407,15 TL.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Uygun fiyatlı bir diğer önerimizle devam edelim.

11. Uygun fiyatlı bir diğer önerimizle devam edelim.

Kullanıcıların favorisi olan bu lastikli jogger pantolon, hem kalitesi hem de kumaşıyla ön plana çıkıyor. Normalde 579 TL olan bu model, şimdi sadece 364,65 TL'ye sahip olabileceğiniz bir fırsatla karşınızda.

Burada

Hepsiburada

12. Kıpkırmızı rengiyle dikkat çeken bu yarım fermuarlı, crop sweatshirte ne dersiniz?

12. Kıpkırmızı rengiyle dikkat çeken bu yarım fermuarlı, crop sweatshirte ne dersiniz?

Renklerin canlılığına değer verenler için ideal bir seçim olduğunu düşündüğümüz bu kırmızı sweatshirt, kullanıcılarından tam not almış. Üstelik şu an müthiş bir indirimle oldukça da uygun fiyatlı. 

Buraya tıklayın

Hepsiburada

13. Herkesin dolabında olması gereken beyaz, fermuarlı ve kapüşonlu bir sweatshirtün önemini vurgulamamız abartı olmayacaktır.

13. Herkesin dolabında olması gereken beyaz, fermuarlı ve kapüşonlu bir sweatshirtün önemini vurgulamamız abartı olmayacaktır.

Bu parça, dolabınızda o kadar çok çeşitli kıyafetlerle uyum sağlayacak ve sizin tarzınıza o kadar çok katkıda bulunacak ki, onu giydikten sonra, daha önce ne giydiğinizi sorgulayacaksınız. 

Buradan ulaşın

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın