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ŞOK'a Karcher SV 7 Buharlı Temizlik Robotu Geliyor! 24 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Karcher SV 7 Buharlı Temizlik Robotu Geliyor! 24 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
23.02.2024 - 12:37

ŞOK 24 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 Şubat 2024 - 27 Şubat 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı 319 TL

Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı 319 TL

  • Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 185 TL 

  • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 165 TL 

  • Koltuk Örtüsü 119 TL 

  • Kapı Önü Paspası 59,95 TL

  • Kadın / Erkek 4'lü Sneaker Çorabı 49,95 TL 

  • Spor Tayt 79,95 TL 

  • Fitilli Yüksek Bel Tayt 99,95 TL 

  • Kadın Süpersoft Alt 199 TL 

  • Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL

  • Uzay Seti Hamur Kutusu 79,95 TL 

  • Uzay Kapsülü 129 TL 

  • Uzay Mekik ve Jipi 299 TL

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Araba 249 TL 

  • Havalı Futbol Topu 119 TL 

  • Metal Araba Serisi 99,95 TL 

  • Aksesuarlı Bebek Manav Seti 219 TL

  • Aksesuarlı Köpek Bakım Seti 59,95 TL 

  • Hamburger ve Tatlı Tepsisi 69,95 TL 

  • Lisanslı 50 Parça Puzzle 39,95 TL 

  • Adım Adım Çizelim Kitap Çeşitleri 22,95 TL

Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 17.999 TL

Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 17.999 TL

  • Altus 1000 Devir Çamaşır Makinesi 10.799 TL

  • Altus 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 9.499 TL

  • Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 24.599 TL

  • Karcher SV 7 Buharlı Temizlik Robotu 24.999 TL

  • Philips Dijital Pompalı Su Arıtma Cihazı 7.299 TL

  • Karcher VC 4 Cordless Myhome Dikey Şarjlı Süpürge 7.999 TL

  • Karcher FC 7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi 15.499 TL

  • Karcher VC 2 700 W Toz Torbalı Süpürge 5.399 TL

  • Karcher VC 3 700 W Toz Torbasız Süpürge 5.399 TL

  • Xiaomi Redmi 12 128 GB 8 GB 7.599 TL

  • Tefal Titanyum 1X XL Derin Tencere 24 cm 999 TL

Evier Granit Evye 3.299 TL

Evier Granit Evye 3.299 TL

  • Evier Granit Evye Asos 3.699 TL

  • Evier Granit Evye Nero XXL 3.399 TL

  • Evier Granit Evye Myra 3.599 TL

  • Evier Granit Evye NERO 3.399 TL

  • Fly 3 Yollu Su Arıtıcı Çıkışlı Evye Batarya 1.649 TL

  • Fly Milano Banyo Batarya 849 TL

  • Fly Evye Batarya Siyah 40'lık 629 TL

  • Fly Hill Robot Duş Seti 999 TL

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