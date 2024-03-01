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PS5 Şimdi ŞOK'ta! 01-15 Mart 2024 ŞOK Fırsat Ürünlerindeki Playstation 5 Modeli ve Özellikleri

etiket PS5 Şimdi ŞOK'ta! 01-15 Mart 2024 ŞOK Fırsat Ürünlerindeki Playstation 5 Modeli ve Özellikleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 21:00

Türkiye'nin popüler perakende zincirlerinden biri olan ŞOK, getirdiği dikkat çekici ürünlerle kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Şubat ayında iPhone 15 Pro Max gibi sürpriz bir ürünle karşımıza çıkan ŞOK, bu sefer de oyunseverleri düşünerek Sony Playstation 5 Digital Edition Oyun Konsolu'nu vitrinine ekledi. ŞOK'un sunduğu, Sony Playstation 5'in fiyatına ve özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 01.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

iPhone 15 Pro Max haberini size böyle duyurmuştuk.👇

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ŞOK, 01-15 Mart 2024 tarihleri arasında sunduğu indirimli birçok ürünün arasında göze çarpanlardan biri şüphesiz Sony Playstation 5 oldu.

ŞOK, 01-15 Mart 2024 tarihleri arasında sunduğu indirimli birçok ürünün arasında göze çarpanlardan biri şüphesiz Sony Playstation 5 oldu.

2020 yılında satışa sunulan PS5 çıktığı dönemden bu yana herkesin sevgilisi olmaya devam ediyor. Sürekli artan fiyatından dolayı hemen hemen herkesin düşlerinde yer alan bu ürünün ŞOK'ta fiyatı 19.999 TL.

Amazon güvencesiyle satın almak isterseniz fiyatı 21.999 TL. Burada

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Sony Playstation 5 Digital Edition Oyun Konsolu'nun özellikleri neler?

Sony Playstation 5 Digital Edition Oyun Konsolu'nun özellikleri neler?

Sınırsız Oyun Deneyimi

PlayStation 5, ultra hızlı SSD, dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikleyiciler ve 3D ses desteği gibi özelliklerle donatılmış. Bu, PS ekosisteminin en yeni oyunlarını en yüksek performansla oynama imkanı sunar.

Sony PlayStation 5 Digital Edition Oyun Konsolu, 825 GB SSD, 16 GB GDDR6 bellek ve HDMI 2.1 desteğiyle 8K TV'lerle uyumlu bir yapıya sahip.

Işık Hızında Eğlence

Sony'nin oyun devi PlayStation 5, güçlü işlemcisi ve ekran kartı ile birlikte 5.5GB/s okuma bant genişliğine sahip 825 GB SSD altyapısı sayesinde eğlence deneyiminizi bir üst seviyeye taşır.

Benzersiz Oyun Deneyimi

Ray Tracing teknolojisi ile desteklenen PS5 oyunlarında, ışınların tek tek simüle edildiği ve gerçeğinden ayırt edilemeyen gölgelerin ve yansımaların oluşturulduğu bir gerçekçilik seviyesi sunar. 

4K TV'nizde en sevdiğiniz PS5 oyunlarını oynayabilirsiniz. 

120 Hz çıkış desteğiyle, uyumlu oyunlarda 120 fps'ye kadar yüksek çerçeve hızında pürüzsüz ve akıcı bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. 

HDR Teknolojisi ile desteklenen PS5 oyunları inanılmaz derecede canlı ve gerçekçi renkler sunar. Ayrıca, PS5 konsolları HDMI 2.1 desteği aracılığıyla 8K ekranlarla uyumludur.

Oyun Oynamanın Evrimi

PS5 konsolunuzda PS4 oyunlarını sorunsuzca oynayabilirsiniz. Belirli PS4 ve PS VR oyunlarında daha yüksek kare hızlarının keyfini çıkarabilirsiniz. 

PlayStation VR'nizi PS5 konsolunuza bağlayarak desteklenen PS VR oyunlarının keyfini çıkarabilirsiniz.

ŞOK Sony Playstation 5 fiyat listesi:

ŞOK Sony Playstation 5 fiyat listesi:

Sony Playstation 5 Digital Edition Oyun Konsolu, 19.999 TL'lik cazip fiyatıyla fırsat ürünlerinde yerini aldı. 01-15 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu fırsatı kaçırmayın! Buradan ulaşabilirsiniz

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