PS5 Şimdi ŞOK'ta! 01-15 Mart 2024 ŞOK Fırsat Ürünlerindeki Playstation 5 Modeli ve Özellikleri

Türkiye'nin popüler perakende zincirlerinden biri olan ŞOK, getirdiği dikkat çekici ürünlerle kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Şubat ayında iPhone 15 Pro Max gibi sürpriz bir ürünle karşımıza çıkan ŞOK, bu sefer de oyunseverleri düşünerek Sony Playstation 5 Digital Edition Oyun Konsolu'nu vitrinine ekledi. ŞOK'un sunduğu, Sony Playstation 5'in fiyatına ve özelliklerine gelin birlikte bakalım.

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Bu içerik 01.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.